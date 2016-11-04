Xiaomi Redmi 4: Yeni şampiyona merhaba deyin

Bu yıl kendisine 100 milyon telefon satışı hedefi koyan Xiaomi, birbiri ardına tanıtımlarına devam ediyor. Mi 5S, Mi Note 2, Mi Mix amiral gemi seviyesinden sonra şimdi sıra giriş seviyesine geldi. Xiaomi Redmi 4 karşınızda.

Firmanın en sevilen serisi olarak görebileceğimiz Redmi, bugüne kadar 100 milyondan fazla satmıştı. Redmi 4 yine fiyatına göre iyi bir donanıma sahip. Bu kez firma iki farklı versiyon geliştirmeyi uygun görmüş. Versiyonlar arasında donanım ve fiyat farkı var.

Redmi 4

Redmi 4 adındaki versiyon 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. 2.5D kavis ile Premium hissiyat arttırılırken, gövde tamamen metal alaşımdan imal edilmiş. Arka kısımda ise çok hızlı bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği modele 2GB LPDDR3 RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. 4100mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip.

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Modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Arka kamera 5 katmanlı lens ve faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenirken ön kamera da 5MP çözünürlüğünde. Redmi 4 için belirlenen fiyat 100$ civarında.

Redmi 4 Prime

Redmi 4 Prime ise çıtayı biraz daha yükseltiyor. Çözünürlük Full HD olarak belirlenirken, yonga seti de Snapdragon 625 olarak tercih edilmiş. 14nm litografisi ile üretilen Snapdragon 625 yonga seti daha az enerji tüketiyor ancak 2GHz ile daha performanslı. Sistem 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor.

Bunun haricinde kalan özellikler Redmi 4 ile aynı. Fiyatı ise 134$ civarında belirlenmiş. Her iki model Android 6.0 üzerinde MIUI 8 arayüzünü çalıştırıyor. 11 Kasım itibariyle hızlı satışlarda modeller kullanıcı ile buluşacak. Yetişenin alabildiği satışların ardından perakendecilerde fiyat biraz daha yükselecektir.