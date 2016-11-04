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Xiaomi Redmi 4: Yeni şampiyona merhaba deyin

Xiaomi’nin en sevilen serisi olarak kabul edilen Redmi, bu yıl dördüncü nesle terfi etti. Note 4 modelinden sonra serisinin orijinali olan Redmi 4 de resmiyete kavuştu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,9b
1
86
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl kendisine 100 milyon telefon satışı hedefi koyan Xiaomi, birbiri ardına tanıtımlarına devam ediyor. Mi 5S, Mi Note 2, Mi Mix amiral gemi seviyesinden sonra şimdi sıra giriş seviyesine geldi. Xiaomi Redmi 4 karşınızda.

Firmanın en sevilen serisi olarak görebileceğimiz Redmi, bugüne kadar 100 milyondan fazla satmıştı. Redmi 4 yine fiyatına göre iyi bir donanıma sahip. Bu kez firma iki farklı versiyon geliştirmeyi uygun görmüş. Versiyonlar arasında donanım ve fiyat farkı var.

Redmi 4

Redmi 4 adındaki versiyon 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. 2.5D kavis ile Premium hissiyat arttırılırken, gövde tamamen metal alaşımdan imal edilmiş. Arka kısımda ise çok hızlı bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği modele 2GB LPDDR3 RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. 4100mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip.

Ayrıca Bkz. "Karşınızda yeni Meizu PRO 6S"

Modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Arka kamera 5 katmanlı lens ve faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenirken ön kamera da 5MP çözünürlüğünde. Redmi 4 için belirlenen fiyat 100$ civarında.

Redmi 4 Prime

Redmi 4 Prime ise çıtayı biraz daha yükseltiyor. Çözünürlük Full HD olarak belirlenirken, yonga seti de Snapdragon 625 olarak tercih edilmiş. 14nm litografisi ile üretilen Snapdragon 625 yonga seti daha az enerji tüketiyor ancak 2GHz ile daha performanslı. Sistem 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor.

Bunun haricinde kalan özellikler Redmi 4 ile aynı. Fiyatı ise 134$ civarında belirlenmiş. Her iki model Android 6.0 üzerinde MIUI 8 arayüzünü çalıştırıyor. 11 Kasım itibariyle hızlı satışlarda modeller kullanıcı ile buluşacak. Yetişenin alabildiği satışların ardından perakendecilerde fiyat biraz daha yükselecektir. 

 

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-redmi-4-redmi-4a-launched-price-release-date-specifications-and-more-1621518 Yorum Yaz
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YediyuzYetmisYedi 3 yıl en beğenilen
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muhlis bey 3 yıl
Hepsiburada da 400-500 lira civarı olursa yok satar. Şimdi diğerleri düşünsün. Mi 5 zaten muazzam satış rakamlarına ulaştı. Bugün çıkan gm5 özelliklerine ve fiyatına bakinca bizi keriz yerine koyanların kulakları çınlamıştır herhalde. (Telefonum redmi note 3 pro 750 tl ye almıştım.)
Hepsiburada da 400-500 lira civarı olursa yok satar. Şimdi diğerleri düşünsün. Mi 5 zaten muazzam satış rakamlarına ulaştı. Bugün çıkan gm5 özelliklerine ve fiy...
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Xloud 3 yıl
Mi5'in kasası böyle olmalıydı...
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Archelot 2 yıl
Sıfır olarak almak isteyen varsa ulaşabilir : 530 349 79 09
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hakut64 2 yıl
arkadaşlar bende bu telefondan aldım, ilk izlenimlerim harika.
İlk defa xiaomi kullanıyorum, global 8 sürümü ile geldi. Kullanmadığım google uygulamalarını devre dışı bırakamıyorum bilgisi olan var mı.
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Extrem_06 2 yıl
sıfır 2/16 gold mevcut :
forum.donanimhaber.com/...
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Air 2 yıl

Katılıyorum size evet..
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bugrahan45 2 yıl
şu telefona bi ana konu yapalım artık.
telefon bu hafta içinde elime geçecek inş.
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taner97 2 yıl
otomatik parlaklikta 90℅ den 3℅ e pil durumu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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muhlis bey 2 yıl
Aydınlatma yok. Redmi note 3 pro kesinlikle çok daha iyi bir telefon, tavsiye ederim. 2016 yılının en iyi fiyat performans listesinde 1. sırada.
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complete_ 2 yıl muhlis bey
muhlis bey
Aydınlatma yok. Redmi note 3 pro kesinlikle çok daha iyi bir telefon, tavsiye ederim. 2016 yılının en iyi fiyat performans listesinde 1. sırada.

çok daha iyi bir telefon derken neyi çok daha iyi anlamadım,hız,batarya,kamera hemen hemen aynı,hatta ekran prime'da daha iyi..
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muhlis bey 2 yıl
Cihazı eşime almıştım. IMEI kayıtsız çıkınca geri verdim yerine redmi note 3 pro aldım.
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erol4030 2 yıl muhlis bey
muhlis bey
Cihazı eşime almıştım. IMEI kayıtsız çıkınca geri verdim yerine redmi note 3 pro aldım.

Redmi 4 te fiziksel tuşlardan aydınlatma varmıydı,birde redmi not 3 pro nasıl bitelefon 4 de göre,semers bana biraz uzak haftasonu gidebilirim,bakalım kısmet
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helluri 2 yıl
Global rom kuranlar ekran süresi, pil ömrü gibi bilgileri yazabilir mi
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complete_ 2 yıl helluri
Olur hocam yazarız sende ona göre kurarsın, denekler denesin[>:]
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taner97 2 yıl
unlock yapmaya gerek yok sistem güncellemede gözükmüyorsa miui forumdan fastboot romu indirin miflasher ile yukleyin ben de biraz önce kurdum fastboot ile
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complete_ 2 yıl taner97
Direk telefondan kuruldu hocam,güncelleme alan rom değil sanırım..
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