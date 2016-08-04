Xiaomi Redmi 4 sızdırıldı

Bugüne kadar 110 milyon adet satan ve Xiaomi’nin yükselmesinde başrolü oynayan Redmi akıllı telefon ailesi, iddialı modellerle büyümeye devam ediyor. Çift kameralı Redmi Pro modelinden sonra, şimdi de Redmi 4 serisi internete sızdırıldı.

Firmanın başarılı Redmi 3 serisi, bir yılı doldurmak üzere. Bu bakımdan Redmi 4 serisinin zamanının geldiğini söyleyebiliriz. İnternete sızdırılan görseller de, muhtemelen serinin açılışını yapacak olan orijinal Redmi 4 modeline ait.

Ekran boyutu konusunda bir bilgi olmayan telefonun, metal alaşımlı kasa tasarımı dikkat çekiyor. Redmi ailesi genelde giriş seviyesine hitap eden modeller barındırıyor ve artık Xiaomi’nin bu seviyede de farklılaşmaya çalıştığını görüyoruz. Metal alaşım, bu açıdan iyi bir seçim olacak.

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Sızıntılara göre, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinin olduğu Helio P10 yonga setinden gücünü alan telefon, 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip olacak. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde Xiaomi’nin yeni MIUI 8 arayüzünün çalışacağı ifade ediliyor. Arka kısımda parmak izi okuyucusu da mevcut.

Xiaomi Redmi 4 modelinin 100$ civarında bir fiyat etiketiyle satılacağı ifade ediliyor. Muhtemelen yine, peynir ekmek gibi satan bir telefonla karşılaşacağız. Xiaomi Redmi 4 modelinin, en erken Ekim-Kasım döneminde tanıtılması bekleniyor.