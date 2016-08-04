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Xiaomi Redmi 4 sızdırıldı

Xiaomi’nin çok beğenilen Redmi ailesi, dördüncü nesline terfi etmeye hazırlanıyor. Redmi Pro ile aradaki boşluğu dolduran aile, Redmi 4 ile kaldığı yerden devam edecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar 110 milyon adet satan ve Xiaomi’nin yükselmesinde başrolü oynayan Redmi akıllı telefon ailesi, iddialı modellerle büyümeye devam ediyor. Çift kameralı Redmi Pro modelinden sonra, şimdi de Redmi 4 serisi internete sızdırıldı.

Firmanın başarılı Redmi 3 serisi, bir yılı doldurmak üzere. Bu bakımdan Redmi 4 serisinin zamanının geldiğini söyleyebiliriz. İnternete sızdırılan görseller de, muhtemelen serinin açılışını yapacak olan orijinal Redmi 4 modeline ait.

Ekran boyutu konusunda bir bilgi olmayan telefonun, metal alaşımlı kasa tasarımı dikkat çekiyor. Redmi ailesi genelde giriş seviyesine hitap eden modeller barındırıyor ve artık Xiaomi’nin bu seviyede de farklılaşmaya çalıştığını görüyoruz. Metal alaşım, bu açıdan iyi bir seçim olacak.

Ayrıca Bkz. "Çift kameralı Xiaomi Redmi Pro duyuruldu"

Sızıntılara göre, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinin olduğu Helio P10 yonga setinden gücünü alan telefon, 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip olacak. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde Xiaomi’nin yeni MIUI 8 arayüzünün çalışacağı ifade ediliyor. Arka kısımda parmak izi okuyucusu da mevcut.

Xiaomi Redmi 4 modelinin 100$ civarında bir fiyat etiketiyle satılacağı ifade ediliyor. Muhtemelen yine, peynir ekmek gibi satan bir telefonla karşılaşacağız. Xiaomi Redmi 4 modelinin, en erken Ekim-Kasım döneminde tanıtılması bekleniyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/xiaomi-redmi-4-leaks-along-with-its-partial-spec-sheet.html Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Hayır Yani 100 DOLARLIK telefondan ne tür beklentileri var merak ediyorum. Galaxy note 7 gibi mi olsun? Madem memnun değilsiniz ülkedeki Vestelin sattığı 1300 tl lik telefonunu alabilirsiniz. Kimse size zorla satmıyor.redmi serisi genelde batarya ağırlıklıdir. Adamlar 5 inçte 4100 mah batarya kullanıyor. Ben 9 mm kadar ses etmem Yeterki batarya iyi olsun. Bu telefonunda belli bir dezavantaji olacak tabi. Gönül isterdiki Snapdragon kullansın ama Helio p10 da iyidir. Redmi note 2 kullanıyorum sonraki telefonumda büyük ihtimalle Redmi Pro olacak. Xaomi arayüzü iyi.
Hayır Yani 100 DOLARLIK telefondan ne tür beklentileri var merak ediyorum. Galaxy note 7 gibi mi olsun? Madem memnun değilsiniz ülkedeki Vestelin sattığı 1300...
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0MG90 3 yıl
Siyah çerçevelere gel
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pegi 3 yıl
arakdaşlar 100 dolarlık telefondan beklentiniz nedir? s7 edge gibi olmasımı?
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atilasat 3 yıl
bizler 5110 kullanmış nesilleriz. siz tuğla görmemişsiniz
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Morphinz 3 yıl
100 dolarlık cihaz ülkemde 1500 liraya satılan telefonlardan iyi, dallamalar beğenmiyor birde.
Gidin ötede oynayın matematik yoksunları.
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miki026 3 yıl
Gayet uygun fiyat ve fiyatına göre özelliklere sahip
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D_I_C 3 yıl
kalın iç çerçeveli telefonlar siyah renk hariç alınmaz....
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onsos1100 3 yıl
Yine mi tuğla...
Xiaomi nin alt segmentte şu 4000 mah pilden vazgeçmesi lazım
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kadirirdem 3 yıl
çerçeve cümhuriyeti olmuş ve o işlemciyle olmaz...
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Hayır Yani 100 DOLARLIK telefondan ne tür beklentileri var merak ediyorum. Galaxy note 7 gibi mi olsun? Madem memnun değilsiniz ülkedeki Vestelin sattığı 1300 tl lik telefonunu alabilirsiniz. Kimse size zorla satmıyor.redmi serisi genelde batarya ağırlıklıdir. Adamlar 5 inçte 4100 mah batarya kullanıyor. Ben 9 mm kadar ses etmem Yeterki batarya iyi olsun. Bu telefonunda belli bir dezavantaji olacak tabi. Gönül isterdiki Snapdragon kullansın ama Helio p10 da iyidir. Redmi note 2 kullanıyorum sonraki telefonumda büyük ihtimalle Redmi Pro olacak. Xaomi arayüzü iyi.
Yanıtla +21
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frt-_-ctn 3 yıl
Metal alaşım nedir ya? Şu adama bir anlatamadım.
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Captain_Ivy 3 yıl
Telefon biraz kalın geldi. Sanırım bataryada bi yenilik var..
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rabbitweed 3 yıl frt-_-ctn
frt-_-ctn

Metal alaşım nedir ya? Şu adama bir anlatamadım.

editor lise terk belliki ya da hic gitmemis liseye
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0MG90 3 yıl
Siyah çerçevelere gel
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pegi 3 yıl
arakdaşlar 100 dolarlık telefondan beklentiniz nedir? s7 edge gibi olmasımı?
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zdniz 3 yıl
Tipe bak hepsi birbirine benziyor iyiki Htc yapmış, o olmasaymış neye benziçekti ki açaba bunlar...
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