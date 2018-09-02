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Xiaomi Redmi 6 serisinden yeni detaylar ortaya çıktı

Xiaomi çok yakın gelecekte Redmi 6 serisinin 3 yeni cihazıyla geri dönecek. Cihazların renk ve depolama seçenekleri bugün yapılan sızıntı ile birlikte ortaya çıktı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Xiaomi, çok yakın gelecekte Redmi 6, Redmi 6 Pro ve Redmi 6A modelleri ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orta segmentte yer alan ve bütçe dostu fiyat etiketlerine sahip olacak olan bu cihazlar hakkında her geçen gün daha çok detay gün yüzüne çıkıyor. Bugün yapılan sızıntıyla beraber, yeni modellerin bellek ve renk seçenekleri de belli oldu.
Redmi 6A, 2 GB RAM ile satışa sunulacak. 16 ve 32 GB ‘lık depolama alanlarına sahip 2 farklı seçeneğe sahip olacak. Cihaz ayrıca siyah, mavi, altın sarısı ve gül pembesi renk seçeneklerine sahip olacak.
Redmi 6 modeli ise 3 GB’lık bir RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihaz, 32 ve 64 GB’lık depolama seçeneklerine sahip olacak iki farklı seçeneğe sahip olacak. Ayrıca cihaz, Redmi 6A ile aynı renk seçeneklerine sahip olacak.
Redmi 6 Pro’ya gelecek olursak; cihaz, iki farklı versiyon ile satışa sunulacak. 3 GB‘lık RAM’e sahip Redmi Pro 6 modeli, 32 GB depolama alanına sahipken, 4 GB’lık RAM’e sahip versiyon 64 GB’lık bir depolama alanına sahip olacak. Diğer iki cihazla gül pembesi dışında aynı renk seçeneklerine sahip olan cihaz, gül pembesi yerine kırmızı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.
(Redmi 6 Pro/Weibo)
Cihazların şu ana kadar ortaya çıkmış olan teknik özellikleri şu şekilde,

    Redmi 6A 

  • Ekran: 5.45 inç HD ekran
  • İşlemci: MediaTek Helio P22
  • RAM: 2 ve 3GB Ram
  • Depolama: 16 ve 32 GB depolama
  • Arka Kamera: 13 MP
  • Ön Kamera: 5 MP
  • İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1
  • Batarya: 3000 mAh

    Redmi 6

  • Ekran: 5.45 inç HD ekran
  • İşlemci: MediaTek Helio P22
  • RAM: 3 GB RAM
  • Depolama: 32 ve 64 GB
  • Arka Kamera: 13+5 MP çift arka kamera
  • Ön Kamera: 5 MP
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Batarya: 3000 mAh

     Redmi 6 Pro

  • Ekran: 5.84 inç Full HD ekran
  • İşlemci: Snapdragon 625
  • RAM: 3 ve 4 GB RAM
  • Depolama: 32 ve 64 GB
  • Arka Kamera: 12+ 5 MP çift arka kamera
  • Ön Kamera: 5 MP
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Batarya: 4000 mAh 

https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/xiaomi-redmi-6a-redmi-6-and-redmi-6-pro-variants-leaked-days-ahead-of-launch-5097361.html Yorum Yaz
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Tommy Shelby 9 ay en beğenilen
Xiaomi tasarım üstüne çalışsın biraz. Her telefona çentik + düşey arka kamera koymasın
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Johan Elmander 9 ay
Bunlar satışta değil mi zaten?
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Sirchade 9 ay
gsmarena.com/...
haziran'da zaten redmi 6 ve 6a tanıtıldı zaten?? hatta şu an satışta çoğu ülkede.
redmi 6 pro da mi a2 olarak çıktı.
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intel7mix 9 ay
P22 işlemci almak saçmalık. Custom rom konusunda sınıfta kalırsınız. Pişman etmesi çok olası...
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KoşanBalık 9 ay
İyice kafası karışmış bu xiaominin. Redmi 5a nin 2-16 ve 3-32 versiyonları var. Bu çıkanda 6a da sadece hafıza fark ediyor. Ram aynı..
5a sp425 olduğu için çok rahat romda çıkıyor. Android 9 şu an kullanılır durumda. Ufak tefek eksikleri var gibi ama olsun onlarıda düzeltirler
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astegon 9 ay
Haha SD 625 bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor.
ne işlemci beeee
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hasanandnexus 9 ay

astegon
Haha SD 625 bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor.
ne işlemci beeee


Hocam sanırım xiaomi zamanında baya almış, stoklamış şimdi eritmeye çalışıyor. Yoksa şuan 636'lar yerini çoktan almıştı.
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Tommy Shelby 9 ay en beğenilen
Xiaomi tasarım üstüne çalışsın biraz. Her telefona çentik + düşey arka kamera koymasın
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muhayyel genç 9 ay
Bir Xiaomi fanı olarak size katılıyorum :)
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TheKingOfİnfinity 9 ay
Bu telefonlar şuanda satışta değilmi?
en.miui.com/...
Xiaomi'nin kendi sitesinde yazılımları var bu telefonların. İlginç
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