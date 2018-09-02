Xiaomi Redmi 6 serisinden yeni detaylar ortaya çıktı

Xiaomi, çok yakın gelecekte Redmi 6, Redmi 6 Pro ve Redmi 6A modelleri ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orta segmentte yer alan ve bütçe dostu fiyat etiketlerine sahip olacak olan bu cihazlar hakkında her geçen gün daha çok detay gün yüzüne çıkıyor. Bugün yapılan sızıntıyla beraber, yeni modellerin bellek ve renk seçenekleri de belli oldu.
Redmi 6A, 2 GB RAM ile satışa sunulacak. 16 ve 32 GB ‘lık depolama alanlarına sahip 2 farklı seçeneğe sahip olacak. Cihaz ayrıca siyah, mavi, altın sarısı ve gül pembesi renk seçeneklerine sahip olacak.
Redmi 6 modeli ise 3 GB’lık bir RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihaz, 32 ve 64 GB’lık depolama seçeneklerine sahip olacak iki farklı seçeneğe sahip olacak. Ayrıca cihaz, Redmi 6A ile aynı renk seçeneklerine sahip olacak.
Redmi 6 Pro’ya gelecek olursak; cihaz, iki farklı versiyon ile satışa sunulacak. 3 GB‘lık RAM’e sahip Redmi Pro 6 modeli, 32 GB depolama alanına sahipken, 4 GB’lık RAM’e sahip versiyon 64 GB’lık bir depolama alanına sahip olacak. Diğer iki cihazla gül pembesi dışında aynı renk seçeneklerine sahip olan cihaz, gül pembesi yerine kırmızı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.
(Redmi 6 Pro/Weibo)
Cihazların şu ana kadar ortaya çıkmış olan teknik özellikleri şu şekilde,
Redmi 6A
- Ekran: 5.45 inç HD ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 ve 3GB Ram
- Depolama: 16 ve 32 GB depolama
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1
- Batarya: 3000 mAh
Redmi 6
- Ekran: 5.45 inç HD ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 3 GB RAM
- Depolama: 32 ve 64 GB
- Arka Kamera: 13+5 MP çift arka kamera
- Ön Kamera: 5 MP
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
- Batarya: 3000 mAh
Redmi 6 Pro
- Ekran: 5.84 inç Full HD ekran
- İşlemci: Snapdragon 625
- RAM: 3 ve 4 GB RAM
- Depolama: 32 ve 64 GB
- Arka Kamera: 12+ 5 MP çift arka kamera
- Ön Kamera: 5 MP
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
- Batarya: 4000 mAh
https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/xiaomi-redmi-6a-redmi-6-and-redmi-6-pro-variants-leaked-days-ahead-of-launch-5097361.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
haziran'da zaten redmi 6 ve 6a tanıtıldı zaten?? hatta şu an satışta çoğu ülkede.
redmi 6 pro da mi a2 olarak çıktı.
5a sp425 olduğu için çok rahat romda çıkıyor. Android 9 şu an kullanılır durumda. Ufak tefek eksikleri var gibi ama olsun onlarıda düzeltirler
ne işlemci beeee
Hocam sanırım xiaomi zamanında baya almış, stoklamış şimdi eritmeye çalışıyor. Yoksa şuan 636'lar yerini çoktan almıştı.
en.miui.com/...
Xiaomi'nin kendi sitesinde yazılımları var bu telefonların. İlginç