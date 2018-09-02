Xiaomi Redmi 6 serisinden yeni detaylar ortaya çıktı

Xiaomi, çok yakın gelecekte Redmi 6, Redmi 6 Pro ve Redmi 6A modelleri ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orta segmentte yer alan ve bütçe dostu fiyat etiketlerine sahip olacak olan bu cihazlar hakkında her geçen gün daha çok detay gün yüzüne çıkıyor. Bugün yapılan sızıntıyla beraber, yeni modellerin bellek ve renk seçenekleri de belli oldu.

Redmi 6A, 2 GB RAM ile satışa sunulacak. 16 ve 32 GB ‘lık depolama alanlarına sahip 2 farklı seçeneğe sahip olacak. Cihaz ayrıca siyah, mavi, altın sarısı ve gül pembesi renk seçeneklerine sahip olacak.

Redmi 6 modeli ise 3 GB’lık bir RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihaz, 32 ve 64 GB’lık depolama seçeneklerine sahip olacak iki farklı seçeneğe sahip olacak. Ayrıca cihaz, Redmi 6A ile aynı renk seçeneklerine sahip olacak.

Redmi 6 Pro’ya gelecek olursak; cihaz, iki farklı versiyon ile satışa sunulacak. 3 GB‘lık RAM’e sahip Redmi Pro 6 modeli, 32 GB depolama alanına sahipken, 4 GB’lık RAM’e sahip versiyon 64 GB’lık bir depolama alanına sahip olacak. Diğer iki cihazla gül pembesi dışında aynı renk seçeneklerine sahip olan cihaz, gül pembesi yerine kırmızı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.

(Redmi 6 Pro/Weibo)

Cihazların şu ana kadar ortaya çıkmış olan teknik özellikleri şu şekilde,

Redmi 6A

Ekran: 5.45 inç HD ekran

5.45 inç HD ekran İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: 2 ve 3GB Ram

2 ve 3GB Ram Depolama: 16 ve 32 GB depolama

16 ve 32 GB depolama Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşletim Sistemi : Android Oreo 8.1

: Android Oreo 8.1 Batarya: 3000 mAh

Redmi 6

Ekran: 5.45 inç HD ekran

5.45 inç HD ekran İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: 3 GB RAM

3 GB RAM Depolama: 32 ve 64 GB

32 ve 64 GB Arka Kamera: 13+5 MP çift arka kamera

13+5 MP çift arka kamera Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Batarya: 3000 mAh Redmi 6 Pro Ekran : 5.84 inç Full HD ekran

: 5.84 inç Full HD ekran İşlemci : Snapdragon 625

: Snapdragon 625 RAM: 3 ve 4 GB RAM

3 ve 4 GB RAM Depolama: 32 ve 64 GB

32 ve 64 GB Arka Kamera : 12+ 5 MP çift arka kamera

: 12+ 5 MP çift arka kamera Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo

: Android 8.1 Oreo Batarya: 4000 mAh

https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/xiaomi-redmi-6a-redmi-6-and-redmi-6-pro-variants-leaked-days-ahead-of-launch-5097361.html