Xiaomi Redmi Note 5A resmiyet kazandı

Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefon ailesi Redmi, bu yıl beşinci nesli ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Yeni ailenin ilk üyesi Redmi Note 5A tanıtıldı. Model yine fiyat-performans çizgisini devam ettiriyor.

Xiaomi bu kez Phablet sınıfından giriş yapmış. Redmi Note 5A modeli asıl olarak Redmi 4A modelinin devamı olarak gösteriliyor. Yeni model biraz daha iyi özelliklere ve biraz daha yüksek fiyat etiketine sahip.

Modelin dikkat çekici özelliği bağımsız bir microSD kart tepsisinin olması. Yani daha önceki modeller gibi SIM+ 2. SIM veya microSD kart zorunluluğu ortadan kalkıyor. Telefonda hem 2 SIM kart hem de microSD kart kullanılabilecek. Xiaomi açısından bu bir ilk.

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5.5 inçlik ekrana sahip olan Redmi Note 5A modelinde 720p çözünürlük korunuyor. Firma Gorilla Glass kaplama ile modele biraz daha değer katmış. Telefon yine metal tasarım ile Premium hissiyat sağlamayı sürdürüyor. Kasanın kalınlığı 7.7mm civarında.

Tam Boyutta Gör

3080mAh kapasiteli batarya hızlı şarj olabilirken MIUI 9 arayüzü de avantaj olarak öne çıkıyor. Modelde 13MP çözünürlüğünde ve faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen bir arka kamera mevcut.

Firma donanıma göre yine modelini farklı versiyonlara ayırmış. Redmi Note 5A ve Redmi Note 5A Prime olarak gelecek versiyonlarda bazı önemli farklılıklar mevcut. Elbette fiyatlar da buna göre değişiyor.

Redmi Note 5A

Bu versiyonda 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 425 yonga seti görüyoruz. Entegre LTE modem ile veri transfer hızları 150Mbps seviyesine çıkıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen versiyonda parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Ön kamera 5MP çözünürlüğünde. Fiyatı 100$ civarında olacak.

Redmi Note 5A Prime

Versiyonda 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 435 yonga seti yer alıyor. Haliyle daha iyi bir versiyon. Ekran ise 2.5D kavis ile zenginleştirilmiş. Daha güçlü modem ile veri transfer hızları 300Mbps seviyesine çıkabiliyor.

Bu versiyonda 16MP çözünürlüğünde ve flaş destekli açısı geniş bir ön kamera bulunuyor. Bu bakımdan özçekim tutkunlarına hitap edecek. Ayrıca parmak izi okuyucu da var. Versiyonda 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi 135$ civarında. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ise 180$ civarında. Satışlar bugün başladı ancak bu fiyatlara genelde ilk alıcılar sahip olabiliyor. Sonrasında yüksek fiyatlara başka mağazalarda bulabiliyorsunuz.