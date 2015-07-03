Xiaomi, Türkiye satışlarına sonbaharda başlıyor

Çin'in elektronik devlerinden Xiaomi geçtiğimiz günlerde yılın ilk yarısında 35 Milyon akıllı telefon sattığını açıklamıştı. Satışlarını başarılı bir şekilde yükselten şirket daha önce Türkiye pazarına gireceğini resmi olarak açıklasa da bu serüven henüz bir sonuca kavuşamamıştı. Ancak bugün Milliyet'in haberinde popüler markanın sonbahardan itibaren ülkemizde satışa başlayacağı belirtildi.

Xiaomi bilindiği gibi ürünlerini kendi çevrim içi mağazalarından satarak fiyat avantajı oluşturmayı tercih ediyordu. Ancak üreticinin ülkemizdeki satışını hepsiburada.com'un üstleneceği belirtildi. Şirketin daha önce Türkiye satışı için Arçelik/Beko mağazalarıyla temasta bulunduğu, ancak buradan olumlu bir yanıt alamadığı gündeme gelmişti. Xiaomi bu hamlenin ardından ise rotayı hepsiburada.com'a çevirerek yine çevrim içi bir kanaldan satış yapmayı tercih edecek gibi görünüyor.

Daha önce de söylediğimiz gibi Xiaomi'nin Türkiye pazarına girme süreci aslında yeni bir gelişme değil. 2015'in ilk yarısında Çin'in en çok akıllı telefon satan markası olan şirket ülkemizin planları dahilinde olduğunu çok uzun bir süre önce açıklamıştı. Ancak globalleşmesi beklenenden daha uzun süren Xiaomi şimdilik ana vatanı Çin dışında Hindistan, Endonezya ve Brezilyada akıllı telefon satışı gerçekleştiriyor. Sonbaharda satışların başlamasıyla Türkiye'de Xiaomi ürünlerinin satıldığı ülkeler arasında yerini alabilir.