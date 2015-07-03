Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Türkiye satışlarına sonbaharda başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,4b
1
46
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi, Türkiye satışlarına sonbaharda başlıyor
 
Çin'in elektronik devlerinden Xiaomi geçtiğimiz günlerde yılın ilk yarısında 35 Milyon akıllı telefon sattığını açıklamıştı. Satışlarını başarılı bir şekilde yükselten şirket daha önce Türkiye pazarına gireceğini resmi olarak açıklasa da bu serüven henüz bir sonuca kavuşamamıştı. Ancak bugün Milliyet'in haberinde popüler markanın sonbahardan itibaren ülkemizde satışa başlayacağı belirtildi.
Xiaomi bilindiği gibi ürünlerini kendi çevrim içi mağazalarından satarak fiyat avantajı oluşturmayı tercih ediyordu. Ancak üreticinin ülkemizdeki satışını hepsiburada.com'un üstleneceği belirtildi. Şirketin daha önce Türkiye satışı için Arçelik/Beko mağazalarıyla temasta bulunduğu, ancak buradan olumlu bir yanıt alamadığı gündeme gelmişti. Xiaomi bu hamlenin ardından ise rotayı hepsiburada.com'a çevirerek yine çevrim içi bir kanaldan satış yapmayı tercih edecek gibi görünüyor.
Daha önce de söylediğimiz gibi Xiaomi'nin Türkiye pazarına girme süreci aslında yeni bir gelişme değil. 2015'in ilk yarısında Çin'in en çok akıllı telefon satan markası olan şirket ülkemizin planları dahilinde olduğunu çok uzun bir süre önce açıklamıştı. Ancak globalleşmesi beklenenden daha uzun süren Xiaomi şimdilik ana vatanı Çin dışında Hindistan, Endonezya ve Brezilyada akıllı telefon satışı gerçekleştiriyor. Sonbaharda satışların başlamasıyla Türkiye'de Xiaomi ürünlerinin satıldığı ülkeler arasında yerini alabilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bydvd 4 yıl en beğenilen
bu saatten sonra gelse ne olur gelmese ne olur bu hükümet yakında sıçma vergisi alacak bizde bu kadar vergi varken bu ülkede bırakın telefon almayı karnımızı doyurursak şükür edecez artık. ama ALLAH büyük bu dünyanın öbür dünyası var cayır cayır bu vergilerin yani bu haksız yere gasp edilen paraların elbetki hesabını soracaz......!!!!
bu saatten sonra gelse ne olur gelmese ne olur bu hükümet yakında sıçma vergisi alacak bizde bu kadar vergi varken bu ülkede bırakın telefon almayı karnımızı do...
Devamını Gör
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 4 yıl
walmon27
Çin malı alma , aldırma !!!!

Tamam, telefona ayırdığımız parayla çekirdek alırız o zaman. Çin'de yapılmayan ne kaldı yahu...
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
merdiven altında kendi telefonumu yapacam artık.zira bu vergilerle telefon alınmıyor
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
hareketliperde 11 ay
3 senedir ha geldiler ha gelecekler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMD En Eyisi Moruq 11 ay hareketliperde
Hayatımda gördüğüm en sağlam hortlardan biri




Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
glikoz surubu 4 yıl
Xiaomi firmasinin baslattigi dusuk fiyat yuksek kalite olayini bircok dunya ulkesinde Asus ustlendi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HSeldon 4 yıl
Asus 'un fiyatları düşük değil, cihazları kaliteli değil . Öyle bir fark var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arifakinti 4 yıl
Fiyatlar uçmaz umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barocker 4 yıl
Tamam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 4 yıl
Gelsinler rekabet iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
1,5 senedir bekliyoruz ha geldi ha gelcek one plus one aldım artik takip etmiyorum ek vergilerde geliyormus tum telefonlarim yurtdisi onlar vergi koydukca illegal yasamaya devam etcem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 4 yıl
hiç bi firmanın tüketici dostu olduğuna inanmıyorum 400 dolarlık telefona 16 gb hafıza koy harici koyma sonra 64 gb modeli fahiş fiyattan sat.. hem gelse nolacak al biraz komisyonla imei yi çak oldu bitti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leothesaint 4 yıl
biraz geç kaldı. bize ek vergi geldi kardeş hem Türkiye gibi dünya satış rekorları kıran bir pazara girmemek salaklık olsa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HSeldon 4 yıl
türkiye'de fiyata o kadar ekleme yapılıyor ki , en ucuz marka ile pahalı arasındaki fark oransal olarak azalıyor. Biraz daha koyup, Samsung , Apple alırıma geliyor iş.

Gelsinler bakalım, zararı yok .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 4 yıl
Belki de şurda bir Xiaomi vardır. Yanına da onu bekleyen bi kaç insan çizelim. Şuraya da vergi üstüne vergi bindiren aç gözlü bi zihniyet ekleyelim. Hahhh manzara tamam oldu.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Millet devlet yerine firmaya hesap soruyor. Geçen sene gelseydi bile bu sene güncel cihazını yine getirmek zorundaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 4 yıl
her sene turkıyeye gırme cabası gosterıyorlar fakat bır turlu gıremıyorlar kapıdan ıcerımı almıyoruz nedır anlayamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8392 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, satış ve
2 etiket daha xiaomi hepsiburada
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony Xperia M4 Aqua video incelemesi "Orta segment akıllı telefon yarışının yeni üyesi mercek altında" 4 yıl 2si1 "Gündemi Vergiler Olan'' Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim