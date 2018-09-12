Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi akıllı telefonlarına WhatsApp Cleaner desteği

MIUI 10 ile birlikte Xiaomi telefonlarda WhatsApp içeriklerinizi kolayca silebileceksiniz. WhatsApp Cleaner yanında İlk Yardım ve Ağ Testi özellikleri de geldi.
8 ay
5,2b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

WhatsApp içerisinde paylaştığınız dosyaları tek bir elden görebileceğiniz ve yönetebileceğiniz WhatsApp Cleaner tarzı uygulamalar Android platformunda epey bir yaygın durumda. Xiaomi de bunu göz önüne alarak kullanıcılarına bir sürpriz yapmış.

WhatsApp Cleaner neler sunuyor?

Dağıtımı devam eden MIUI 10 güncellemesinde WhatsApp Cleaner ayrıntısı dikkatlerden kaçmıyor. Güvenlik Merkezi içerisinde yer alan uygulama kullanıcıları daha güvenli bir temizlik çözümüne yönlendirdi.

Ayrıca Bkz. "Bullet Messenger uygulaması Çin’de patlama yaptı"

WhatsApp üzerinde paylaştığınız pek çok içeriği zamanla unutuyorsunuz ve uygulama klasörü içerisinde yer kaplamaya başlıyor. Depolama alanı küçük olan telefonlarda işe yaramayan WhatsApp içeriklerini silmek oldukça yardımcı oluyor.

Normalde mağazalarda bulunan WhatsApp temizleyici uygulamalarının ne kadar güvenilir olduğu sorulanmakta. WhatsApp tarafından resmi bir desteği olmadığı için genelde geliştiricisinin iyi niyetine güvenmek zorundasınız. Xiaomi bu noktada küçük bir yardımda bulunmuş oluyor.

Diğer taraftan cihazın donanımını tarayarak problemlere çözümler sunan İlk Yardım ve ağı tarayarak sinyal gücünü, sorunları bulan ve uygulamaların bağlantılarını sınırlayan Ağ Testi özelliği de Güvenlik Merkezi içerisinde yerini almış.

 

https://www.gizmochina.com/2018/09/11/xiaomi-introduces-whatsapp-cleaner-miui/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CaSsErDoDo 8 ay en beğenilen
Xiaomi önce kendi sistem yazılımlarından reklamları kaldırsın. Ayarların arkasına çeşitli isimlerle gizleyerek şark kurnazlığı yapmasın.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Mantıklı bir araç olmuş umarım diğer firmalar da bu aracı eklemeyi düşünür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 8 ay
redmi note 4 e MIUI 10 güncellemesi vermediler ya ah olsun yaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RockConn 8 ay
İyi de MIUI 9'da Temizleyici uygulamasının içerisinde zaten var bu özellik. Reklamdan şikayetçi olan arkadaşım reklamları gördüğün uygulamanın ayarlar bölümüne gir ve "tavsiye al" özelliğini kapat. Bir çok uygulamasında kapattım ve "temizleyici" uygulaması dışında hiç bir uygulamasında tavsiyeler veya reklam almıyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 ay
merhaba redmi 5 plus 64 gb kullanıyorum bana güncelleme geldi fakat o dediğiniz özelliği göremiyorum nasıl gelir o özellk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 8 ay en beğenilen
Xiaomi önce kendi sistem yazılımlarından reklamları kaldırsın. Ayarların arkasına çeşitli isimlerle gizleyerek şark kurnazlığı yapmasın.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay WatchOS 5 çıkış tarihi açıklandı! WatchOS 5 ile gelen yenilikler neler? 8 ay Daha büyük ekrana sahip Apple Watch Series 4 duyuruldu 8 ay 'Nasıl yapılır?' sorusuna 17 dilde yanıt veren wikiHow'a Türkçe dil desteği geldi 8 ay Tesla'nın yok satan kablosuz şarj cihazı tekrar satışa sunuldu 8 ay Meizu 16X, 19 Eylül'de tanıtılacak 8 ay Bir telefonun doğuşu: İşte A'dan Z'ye üretim süreci 8 ay Gemini Dollar onaylı ilk dolar karşılığı kripto para birimi oldu 8 ay Samsung Galaxy Note 10'un kod adı belli oldu 8 ay Apple bugün neler tanıtacak? 8 ay 2019 Renault Kadjar yeni 1.3 litre benzinli motoruyla tanıtıldı 8 ay Girişimlerin bilişim teknolojileri kullanımı 2018'de geriledi 8 ay GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 2: Transport Company Simulator 8 ay Samsung Galaxy Note 9'un Arktik Gümüş varyantı ortaya çıktı 8 ay Yeni iPhone modellerinin isimleri ve renkleri sızdı! 8 ay Avrupa Parlamentosu telif hakkı düzenlemesini bu kez onayladı 8 ay Apple şimdiye kadar 63 milyon adet iPhone X sattı 8 ay 2019 Mercedes-Benz GLE tanıtıldı; hafif hibrit teknolojisi ve daha fazlası 8 ay GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 1: Kebab Simulator 8 ay Seagate 14TB kapasiteli HDD serilerini duyurdu 8 ay Yeni iPhone lansmanı 2018 | Türkçe Simultane Çeviri ile birlikte 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi akıllı telefonlarına WhatsApp Cleaner desteği Sonraki Apple'ın iPhone lansmanı Twitter'dan ilk kez yayınlanacak 8 ay AMD Ryzen 2800X işlemcisi 10 çekirdekli mi olacak? 8 ay Elektrikli scooter pazarında Yamaha ve Gogoro ortaklığı 8 ay Facebook capsleri anlayabilecek bir yapay zeka geliştirdi 8 ay Sphero'nun yeni robotu programlanabilir LED ekrana sahip 8 ay Vertical Aerospace 2022 yılında uçan taksi hizmetini başlatacak 8 ay Core i9-9900K’nın stok hali Ryzen 7 2700X’in OC’lisinden hızlı 8 ay Güney Kutbu Teleskobu ile evrenin oluşumu çok daha ayrıntılı gözlemlenecek 8 ay 2019, katlanabilir akıllı telefonların yılı olacak 8 ay Volvo, Florence Kasırgası yaklaşırken üretimi durdurdu 8 ay General Mobile röportajı: GM 9 Pro, fiyatlar ve fabrika 8 ay FIFA 19'da büyük indirim: PS4 fiyatı 209 TL'ye düştü (Güncelleme) 8 ay Sony, 2040'a kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçecek 8 ay Honor'un ilk 5G telefonu 2019 yılında gelecek 8 ay Tesla üretimi hızlandırmak için otomobillerin renk seçeneklerini azaltacak 8 ay Pinterest'in aylık takipçi sayısı 250 milyonu aştı 8 ay Samsung Galaxy A9 Star, gradyan renk ile buluşuyor 8 ay Samsung SmarThings Tracker cihazları bulmak için LTE kullanıyor 8 ay General Mobile GM 9 Pro'yu kullandık: İlk izlenimler 8 ay Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus V6 satışa çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim