Xiaomi akıllı telefonlarına WhatsApp Cleaner desteği

WhatsApp içerisinde paylaştığınız dosyaları tek bir elden görebileceğiniz ve yönetebileceğiniz WhatsApp Cleaner tarzı uygulamalar Android platformunda epey bir yaygın durumda. Xiaomi de bunu göz önüne alarak kullanıcılarına bir sürpriz yapmış.

WhatsApp Cleaner neler sunuyor?

Dağıtımı devam eden MIUI 10 güncellemesinde WhatsApp Cleaner ayrıntısı dikkatlerden kaçmıyor. Güvenlik Merkezi içerisinde yer alan uygulama kullanıcıları daha güvenli bir temizlik çözümüne yönlendirdi.

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WhatsApp üzerinde paylaştığınız pek çok içeriği zamanla unutuyorsunuz ve uygulama klasörü içerisinde yer kaplamaya başlıyor. Depolama alanı küçük olan telefonlarda işe yaramayan WhatsApp içeriklerini silmek oldukça yardımcı oluyor.

Normalde mağazalarda bulunan WhatsApp temizleyici uygulamalarının ne kadar güvenilir olduğu sorulanmakta. WhatsApp tarafından resmi bir desteği olmadığı için genelde geliştiricisinin iyi niyetine güvenmek zorundasınız. Xiaomi bu noktada küçük bir yardımda bulunmuş oluyor.

Diğer taraftan cihazın donanımını tarayarak problemlere çözümler sunan İlk Yardım ve ağı tarayarak sinyal gücünü, sorunları bulan ve uygulamaların bağlantılarını sınırlayan Ağ Testi özelliği de Güvenlik Merkezi içerisinde yerini almış.