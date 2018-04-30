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Xiaomi çılgınca büyüyor: Dört günde 61 yeni mağaza açtı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, büyümeye devam ediyor. Dev şirket çevrimiçi mağazalarda yaşadığı başarıyı, fiziksel mağazalarda da göstermek için çalışmalara başladı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dünya genelindeki çevrimiçi satışlarda gösterdiği başarıyı şimdi de fiziksel mağazalara kaydırmak istiyor. Şirket bu strateji doğrultusunda Çin'in çeşitli şehirlerinde, 4 gün içinde 61 yeni Xiaomi mağazası açtığını açıkladı.

Xiaomi fiziksel mağaza satışlarını yükseltmek istiyor

2017 başında Xiaomi, mağaza satışlarını arttırmak amacıyla Çin genelinde 200 Xiaomi mağazası açmayı planladığını açıklamıştı. Şirket bu hedefe ulaşmayı başardı ve satışlarını yükselterek dünyanın en büyük 5 akıllı telefon üreticisinden biri oldu. Xiaomi mağazalarının sayısı artarken, dev şirket hala ürünlerinin taleplerini karşılamak için üstün bir çaba sarfediyor. Yapılan açıklamalara göre teknoloji üreticisi üç yıl içinde 2 bin mağaza daha açmayı planlıyor.
Xiaomi çılgınca büyüyor: Dört günde 61 yeni mağaza açtı
Özellikle Hindistan'da 100 mağazası bulunan Xiaomi, ülkede lider durumda ve tüm dünyaya yayılmayı hedefliyor. Şirket çok fazla sayıda insana ulaşabilmek için fiziksel mağazalarının genişletilmesi stratejisini ön planda tutarken, gelecek hedeflerinde Türkiye'nin de olup olmadığı ise şimdilik bir sır diyebiliriz. Her ne kadar Xiaomi'nin Türkiye'ye resmi olarak gireceği dillendirilse de henüz netlik kazanmış bir durum yok.

https://www.gizmochina.com/2018/04/30/xiaomis-expansion-61-mi-stores-four-days/ Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 1 yıl en beğenilen
Ulan 1 tane de Ankara'ya aç ne var.
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Drak44 1 yıl
Ülkemizde resmi olarak bulunan firmaların telefonları paralel ithalat ile de geliyor. Durum böyleyken resmi olarak gelmesin demenin bir anlamı yok. Bırakın adamlar gelsin. İsteyen normali alır isteyen paraleli.
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renega 1 yıl
mi7 çok geç kaldı çook. geriden gelen hep lg olurken o bile g7 duyuracak ili gün sonra.
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astegon 1 yıl
Sakın ha gelmesin TR'ye şu hali ile gerçekten iyi cihazları makul fiyatlara alabiliyoruz. Resmi olarak gelirse fiyatları en az 1.5 ile çarpın derim.
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mlhkhy 1 yıl Drak44
Bence distribütör+yerel bayi kar marjı daha fazladır. İthalat garantili satanlar bu kadar kar ile satış yapamazlar. Kaldı ki Mesut ve Erdi üstadların en son programında Turkcell ile çalışmak istediklerini ve Turkcell de kvk ve genpa ile servis ağına sahip olduklarını bunlardan başka birimler ile çalışmayacağını, hatta tek sorun çift sim olayıdır diye belirtmişlerdi. Samsung ve Apple gibi markalar ülke distribütörlere reklam karlarını içinde paket fiyatı ile verildiğini yada ülkelerin kendi reklamları için ve hediye kampanyalar için ayrı destek paketlerini Samsung Apple gibi markaların kendisi sağlıyordur diye düşünüyorum. Hatta hediyelerde verdiklerini duymuştum. Kaldı ki niye malum sitelerde fiyatlar nerede ise bin ₺ daha uygun olsun. Türkiye garantili olarak satıyorlar hemde. kesin kampanya destek paketlerini kullanarak yapıyorlar. Kaldı ki burada ötv+trt bandrolü %25+%7 yada %10 sanırım distribütör garantili ekleniyor ithalatçı firmalarda bunlar ürüne eklenmiyor. O yüzden daha önce bahsettiğim fiyatlara çıkacaktır. Gerçi yine de Xiamo ürünleri en az 1500-2000₺ daha ucuz olur hatta 2500₺ bulabilir. Ama ithalat garantili fiyatları beklemek zor gözüküyor. Neyse Xiamo gelmesi yine de güzel diğer güçlü markaların uçuk fiyat politikasıı keser umarım.
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CoreXXX 1 yıl
aç bide ülkemize cansın şaomi:)
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mu5tafa 1 yıl
Yüzde 5 karla (!) bu kadar mağaza açıyorlarsa helal olsun..
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mlhkhy 1 yıl
Resmi distribütör kar marjı, bayi kar marjı, servis ağı derken bir Apple Samsung 4bin+ 5bin fiyat++ fiyat bandı olmasada 1500 ₺lik olan telefon fiyatı en az 2500₺ olur.
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Drak44 1 yıl mlhkhy
distribütör payını şuan telefonu paralel ithalattan getirenler alıyordur zaten. Yaygın bir bayi ve servis ağı beklemiyorum ben şahsen. Telefonu netten satsın, serviste 3 büyük ilde olsun yeter.
Apple, huawei, samsungun pahalı olmasının en büyük nedeni aşırı reklam parası harcaması, operatörlere, mağazalara filan pay vermeleri.
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Drak44 1 yıl
Xiaomi resmi olarak gelse fiyatlar çok fazla fark etmez. Fiyatı artıran ana unsur reklama harcanan para. Mağazaya değil.
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Whippoorwill 1 yıl
Apple Store tarzında.
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DarthWorm 1 yıl
xiaomi candır
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