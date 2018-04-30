Xiaomi çılgınca büyüyor: Dört günde 61 yeni mağaza açtı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dünya genelindeki çevrimiçi satışlarda gösterdiği başarıyı şimdi de fiziksel mağazalara kaydırmak istiyor. Şirket bu strateji doğrultusunda Çin'in çeşitli şehirlerinde, 4 gün içinde 61 yeni Xiaomi mağazası açtığını açıkladı.

Xiaomi fiziksel mağaza satışlarını yükseltmek istiyor

2017 başında Xiaomi, mağaza satışlarını arttırmak amacıyla Çin genelinde 200 Xiaomi mağazası açmayı planladığını açıklamıştı. Şirket bu hedefe ulaşmayı başardı ve satışlarını yükselterek dünyanın en büyük 5 akıllı telefon üreticisinden biri oldu. Xiaomi mağazalarının sayısı artarken, dev şirket hala ürünlerinin taleplerini karşılamak için üstün bir çaba sarfediyor. Yapılan açıklamalara göre teknoloji üreticisi üç yıl içinde 2 bin mağaza daha açmayı planlıyor.

Özellikle Hindistan'da 100 mağazası bulunan Xiaomi, ülkede lider durumda ve tüm dünyaya yayılmayı hedefliyor. Şirket çok fazla sayıda insana ulaşabilmek için fiziksel mağazalarının genişletilmesi stratejisini ön planda tutarken, gelecek hedeflerinde Türkiye'nin de olup olmadığı ise şimdilik bir sır diyebiliriz. Her ne kadar Xiaomi'nin Türkiye'ye resmi olarak gireceği dillendirilse de henüz netlik kazanmış bir durum yok.

https://www.gizmochina.com/2018/04/30/xiaomis-expansion-61-mi-stores-four-days/