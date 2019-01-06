Xiaomi’den 45W destekli şarj istasyonu

Hızlı şarj desteği bugün akıllı telefonlardan tabletlere, fotoğraf makinelerine ve dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok alanda kendisine yer bulmuş durumda. Taşınabilir şarj istasyonlarında da yavaş yavaş bu desteği görmeye başlıyoruz.

Mi Power bank 3 Pro özellikleri ve fiyatı

Powerbank denildiği zaman akla ilk gelen firmalardan Xiaomi, 45W enerji aktarımını destekleyen yeni bir ürün duyurdu. 20000mAh kapasiteli Mi Power bank 3 Pro sadece mobil cihazları değil dizüstü bilgisayarlarınızı da şarj edebiliyor.

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Ürün üzerinde bir adet 45W (15V/3A) destekli USB Tip-C portu yer alıyor. Yüksek hızlı şarj için bu portu kullanabiliyorsunuz. Yine kendisini şarj etmek için de bu portu kullanıyor. Standart 10W adaptörler ile 11 saatte tamamen dolarken 45W adaptör ile 4.5 saatte doluyor. Kendisi şarj olurken aynı anda diğer cihazları da şarj edebiliyor.

İki adet USB Tip-A portu ise 18W (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A) desteği ile mobil cihazlarınızı hızlı şarj edebiliyor. Aynı anda ikisini de kullanırsanız enerji aktarımı 15W civarına düşüyor. İstasyon giyilebilir cihazlar için düşük enerji moduna ve 9 katmanlı devre koruma özelliğine sahip. Haftaya piyasaya çıkacak olan modelin fiyatı 29$ olarak belirlenmiş.