Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi’den 45W destekli şarj istasyonu

Dizüstü bilgisayarlarınızı şarj etmek için bir powerbank arıyorsanız Xiaomi imdadınıza yetişti. 20000mAh kapasiteli Mi Power bank 3 Pro modeli 45W enerji çıkışı ile taze kan sunacak.
4 ay
9,6b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hızlı şarj desteği bugün akıllı telefonlardan tabletlere, fotoğraf makinelerine ve dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok alanda kendisine yer bulmuş durumda. Taşınabilir şarj istasyonlarında da yavaş yavaş bu desteği görmeye başlıyoruz.

Mi Power bank 3 Pro özellikleri ve fiyatı

Powerbank denildiği zaman akla ilk gelen firmalardan Xiaomi, 45W enerji aktarımını destekleyen yeni bir ürün duyurdu. 20000mAh kapasiteli Mi Power bank 3 Pro sadece mobil cihazları değil dizüstü bilgisayarlarınızı da şarj edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen Threadripper 2990WX performansını iki kata kadar arttırmak mümkün"

Ürün üzerinde bir adet 45W (15V/3A) destekli USB Tip-C portu yer alıyor. Yüksek hızlı şarj için bu portu kullanabiliyorsunuz. Yine kendisini şarj etmek için de bu portu kullanıyor. Standart 10W adaptörler ile 11 saatte tamamen dolarken 45W adaptör ile 4.5 saatte doluyor. Kendisi şarj olurken aynı anda diğer cihazları da şarj edebiliyor.

İki adet USB Tip-A portu ise 18W (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A) desteği ile mobil cihazlarınızı hızlı şarj edebiliyor. Aynı anda ikisini de kullanırsanız enerji aktarımı 15W civarına düşüyor. İstasyon giyilebilir cihazlar için düşük enerji moduna ve 9 katmanlı devre koruma özelliğine sahip. Haftaya piyasaya çıkacak olan modelin fiyatı 29$ olarak belirlenmiş.


https://www.gizmochina.com/2019/01/04/xiaomi-announces-mi-power-bank-3-pro-with-45w-dual-fast-charging/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bahtiyad 4 ay en beğenilen
1$ = 5.33 tl 29*5,33=154,57 tl 154-%18 kdv 27.82tl 154+27=181tl
Hesaplar sonu adamların tüm dünyada 29 birim den sattığı ürün bizde 250tl den satışa çıkar. 2 ay sonra belki 200tl ye düşer. Yani 6-7 kat daha pahalıya ürüne sahip olabiliriz. Gel de ağlama TÜRKİYEM :(
1$ = 5.33 tl 29*5,33=154,57 tl 154-%18 kdv 27.82tl 154+27=181tlHesaplar sonu adamların tüm dünyada 29 birim den sattığı ürün bizde 250tl den satışa çıkar...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alimmm78 4 ay
Eski bilgisayarları( type c olmayan) şarj etmenin yöntemi var mıdır, 2015 model asus zenbook’um var da normal asus şarj girişi var klasik eski stil
Bunlar için dönüştürücü vb oluyor mu acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKTeknisyen 4 ay
Yahu bir kişide dememiş ki bu aleti dizüstü bilgisayara USB-C ile nasıl bağlayıp sarj edeceğiz? kapasite iyide dizüstüne bağlayamayınca ne önemi kalıyor başlığın.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 4 ay AKTeknisyen
Yeni dizüstüleri bu şekilde USB type-c’den şarj olabiliyor en azından Macbook’lar uzun zamandır öyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 ay
Alıp, notebook çantasına bir tane atacaksın. Gittiğin yerde elektrik yoksa ilaç gibi gelir valla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONIONBUD 4 ay
Romoss alıp bu reklam kokan hareketleri pas geçin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 4 ay
Aynı başarıyı telefonlarında da görmek istiyoruz.
Xiaomi'nin yeni neslinde en azından 4000 mAh altı, model olmamalı. Ama Redmi4x 4000 mah iken bugün çıkan amiral gemilerinde o kapasiteyi görememek.......

Acaba bu istasyonları satmak için özellikle mi düşürdüler diye düşündürüyor insanı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selçuk ALAGÖZ 4 ay
Özellikle Dizüstü bilgisayar sahipleri için mükemmel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahtiyad 4 ay en beğenilen
1$ = 5.33 tl 29*5,33=154,57 tl 154-%18 kdv 27.82tl 154+27=181tl
Hesaplar sonu adamların tüm dünyada 29 birim den sattığı ürün bizde 250tl den satışa çıkar. 2 ay sonra belki 200tl ye düşer. Yani 6-7 kat daha pahalıya ürüne sahip olabiliriz. Gel de ağlama TÜRKİYEM :(
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shen 4 ay
UPS yerine kullanırım ben bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Nvidia GeForce RTX 2060 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay HP’den Shield TV entegreli dev oyuncu monitörü 4 ay Yeni nesil Ryzen APU serisi resmen duyuruldu 4 ay AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor 4 ay 8x8 askeri araç Derman'ın prototipi üretildi 4 ay AMOLED ekranlı HP Spectre x360 duyuruldu 4 ay Brian Armstrong:“Bitcoin İlk Aşkım” 4 ay Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışıyor 4 ay Çin, Apple'ın teknolojik sırlarını çalıyor mu? 4 ay Yeni iPhone'lar böyle gözükebilir! iPhone XI'ın render görüntüsü sızdırıldı 4 ay Sürekli arızalanan veya ayıplı üründe iade hakkı | Tüketici Haklı 4 ay Samsung Galaxy A8s yakında dünyaya açılacak 4 ay Diyabet hastaları için yeni mikro iğneli bant 4 ay Nintendo, 2018'de mobil oyunlardan 350 milyon dolar kazandı 4 ay TCL, CES 2019'da yeni bir Alcatel modeli ile yeni ekran teknolojileri tanıtacak 4 ay HTC küçülmeye devam ediyor: Gelir yüzde 62 düştü 4 ay 2018 yılı filmlerinin gişe hasılatları rekor kırdı 4 ay Apple, CES 2019 fuarı yakınına rakiplerini eleştiren reklam yerleştirdi 4 ay USB-PD destekli Mophie taşınabilir şarj istasyonları duyuruldu 4 ay Samsung Galaxy M20 görseli sızdırıldı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi’den 45W destekli şarj istasyonu Sonraki Amazon 100 milyondan fazla Alexa yüklü cihaz satmayı başarmış 4 ay OnePlus 3 ve OnePlus 3T için Android Pie güncellemesi Geekbench üzerinde görüldü 4 ay CES 2019'da neler göreceğiz? 4 ay Dünyanın en zorlu off road maratonu Dakar 2019 başlıyor 4 ay 2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018 4 ay Redmi markalı ilk amiral gemisi telefonun fiyatı belli oldu 4 ay Eski Hearthstone yapımcıları yeni bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor 4 ay ABD ve Çin'in ticaret savaşı, Bill Gates'in Güvenli Nükleer Enerji planını engelledi 4 ay Türkçe Google Asistan iOS kullanıcıları ile buluştu 4 ay Google'ın katlanabilir telefonuyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor 4 ay Apple yeni nesil iPhone X'da Touch ID ve USB-C portuna yer verebilir 4 ay 500 milyona yakın Marriott müşterisinin bilgileri çalındı 4 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın pili ortaya çıktı 4 ay LG Q9 Geekbench'te görüntülendi 4 ay Otel olarak hizmet verebilen otonom araç tasarlandı 4 ay Güney Koreli oyun devi Nexon satılıyor 4 ay İlginç tasarıma sahip Samsung monitörü CES 2019 fuarında tanıtılacak 4 ay LG UltraGear monitör serisine 27 inçlik yeni üye 4 ay iPhone tedarikçileri en kötüsüne hazırlanıyor 4 ay Cell to Singularity ile evrimi keşfedin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim