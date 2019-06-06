Xiaomi ekran altı kamera teknolojisi hakkında daha fazla bilgi paylaştı

Çentikler yakın zamanda ilk olarak Oppo ve Xiaomi’den gelen ekran altı kamera teknolojisiyle tarih olacak. Oppo’dan saatler sonra kendi teknolojisini tanıtan Xiaomi, şimdi de Twitter aracılığıyla bu teknolojiyi detaylandırdı. Wang Xiang tarafından atılan tweette dört farklı slayt, teknoloji hakkında detaylar veriyor.

Xiaomi’nin uygulamasına göre yine ekranın üst tarafında olan kamera, çevresinde bir çentik ya da delik olması yerine ekrandaki özel bir kısım sayesinde dünyayı görüyor. Bu özel kısım, standart OLED panelin en üst ve en alt katmanlarındaki materyallerin şeffaf hâle getirilmesiyle meydana geliyor.

Bu özel şeffaf alan, ekranın her zamanki gibi içerik göstermesine herhangi bir engel oluşturmazken ön kamera kullanılacağında kameranın dışarıdan ışığı içeri almasına engel olmuyor, hatta bilgilere göre lens olarak davranıyor.

Bu teknoloji sayesinde çentiği küçültmek için daraltılmayan sensörler, daha kaliteli fotoğraflara da imkan sağlıyor.

Xiaomi’nin slaytlarına göre hâlâ mükemmel olmayan bu teknoloji, kamera aktif değilken ekranda silik bir hat şeklinde görünüyor. Fakat bu alan her şekilde kullanılabilir olacağından ve muhtemelen az ışıklı ortamlarda tamamen fark edilmez olacağından, çentikten kat kat iyidir demek yanlış olmaz. Çentik dışındaki çözümlerden olan mekanizmalı tasarımlar da cihazların su ve toza dayanıklılıklarına zarar verdiğinden ve uzun vadede bozulacak ekstra parçalar getirdiğinden, ekran altı kameralar geleceğimiz gibi duruyor.

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Xiaomi’nin açıklamalarına göre henüz keşfedilen bu yeni teknoloji, tüketicilere açık bir telefonda ne zaman kullanılır bilinmiyor. Firmanın deneysel cihazlar çıkarmaya yatkınlığı dikkate alınırsa bunun için çok fazla beklemeyeceğiz diyebiliriz.