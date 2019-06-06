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Xiaomi ekran altı kamera teknolojisi hakkında daha fazla bilgi paylaştı

Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı ekran altı kamera teknolojisi, şirketin üst düzey yetkilisi tarafından atılan tweette daha da detaylandırıldı. Çalışma prensibi, şimdiki çözümlerden üstün.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
11,8b
2
17
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Çentikler yakın zamanda ilk olarak Oppo ve Xiaomi’den gelen ekran altı kamera teknolojisiyle tarih olacak. Oppo’dan saatler sonra kendi teknolojisini tanıtan Xiaomi, şimdi de Twitter aracılığıyla bu teknolojiyi detaylandırdı. Wang Xiang tarafından atılan tweette dört farklı slayt, teknoloji hakkında detaylar veriyor.
Xiaomi’nin uygulamasına göre yine ekranın üst tarafında olan kamera, çevresinde bir çentik ya da delik olması yerine ekrandaki özel bir kısım sayesinde dünyayı görüyor. Bu özel kısım, standart OLED panelin en üst ve en alt katmanlarındaki materyallerin şeffaf hâle getirilmesiyle meydana geliyor.
Bu özel şeffaf alan, ekranın her zamanki gibi içerik göstermesine herhangi bir engel oluşturmazken ön kamera kullanılacağında kameranın dışarıdan ışığı içeri almasına engel olmuyor, hatta bilgilere göre lens olarak davranıyor.
Bu teknoloji sayesinde çentiği küçültmek için daraltılmayan sensörler, daha kaliteli fotoğraflara da imkan sağlıyor.
Xiaomi’nin slaytlarına göre hâlâ mükemmel olmayan bu teknoloji, kamera aktif değilken ekranda silik bir hat şeklinde görünüyor. Fakat bu alan her şekilde kullanılabilir olacağından ve muhtemelen az ışıklı ortamlarda tamamen fark edilmez olacağından, çentikten kat kat iyidir demek yanlış olmaz. Çentik dışındaki çözümlerden olan mekanizmalı tasarımlar da cihazların su ve toza dayanıklılıklarına zarar verdiğinden ve uzun vadede bozulacak ekstra parçalar getirdiğinden, ekran altı kameralar geleceğimiz gibi duruyor.
Xiaomi’nin açıklamalarına göre henüz keşfedilen bu yeni teknoloji, tüketicilere açık bir telefonda ne zaman kullanılır bilinmiyor. Firmanın deneysel cihazlar çıkarmaya yatkınlığı dikkate alınırsa bunun için çok fazla beklemeyeceğiz diyebiliriz.

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Whippoorwill 2 gün en beğenilen
Çentikten ve delikten iyidir.
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paldov 16 sa.
kamera icin arge tamam iyide, artik su pil olayina bir el atsalar.
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cihangir151 21 sa.
Neden bu kadar karmaşık ve maliyet artıran çözümler üretmeye çalışıyorlar anlamıyorum. sony nin dönen kamera konsepti bence daha akılcıl. en azından öndeki minicik sensörlerle özçekim yapmaktansa arkadaki sensörleri özçekim için de kullanmak gayet mantıklı. bunu zamanında toshiba ts705 ile yapmıştı. hatta istiridye bir samsung telefon da benzer kameraya sahipti. hem yer kazancı hem lens maliyetinden kazanç sağlar, hem de daha kaliteli lenslerle özçekim keyfi...
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ECDAD_OSMANLI 1 gün
Milletin parasını nasıl alacaklarını çok iyi biliyor adamlar helal olsun.
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cokbaska 2 gün
Samsung oledde dünya devi değilmiydi? ne olduda samsung delikli ekran kullandı?
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Askaparta 2 gün
En sonunda kameraya yer bulunuyor gibi.
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Whippoorwill 2 gün en beğenilen
Çentikten ve delikten iyidir.
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tarama 2 gün
Kameraların açılır kapanır tarzda olması istihbarat örgütlerinin işine gelmez. Onlar için kullanıcının haberi olmadan, gizlice, her telefonun kamerasının istedikleri zaman kullanabilecekleri tarzda olması son derece önemlidir. Hatırlayın, Nokia'yı bitiren, ürettiği son telefon N79 açılır kapanır kamera kapağına sahip telefonu ve Symbian işletim sistemi ısrarı oldu. Bu nedenle açılır kapanır kameralara revaç verilmesi pek ihtimal dahilinde olmayıp, ekran altı kamera yaygınlaştırılacak gibi görülüyor.
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SilentHunterHD 2 gün
komik
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SKYFALL 3 gün
Su cihazlarda yapilan yenilikler ve cok konusulan tek sey KAMERA baska hic bir sey konusulmuyor varsa yoksa KAMERA.
Siteye bir filtre ozelligi falan eklenmeli bence istemedigimiz icerikleri gizleyebilelim.
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Guest-BA224EDD2 2 gün SKYFALL
Ve bunca yatırıma ve arge ye rağmen Xiaomi cihazlarda kameralar hala leş kalitede... Az bişey ışık azalır görüntüde karıncalanma başlar. Çekilmiş resmi az birşey Zoom yaparsın yazılar okunmaz... Sıfır cihaz aldı arkadaşım mesela Xiaomi rn6 pro, s3 mini kamerasi abartmıyorum daha iyiydi... Benden uzak olsun Xiaomi ler...
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shkoksal 3 gün
Pop up kameralar teknolojinin gerektirdiği bir çözümdü. Ekran altı kamera ise teknolojik bir devrim bence.
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