Xiaomi kullanıcıları sebepsiz şekilde Pokemon Go'da banlanıyorlar

Geçmiş yıllarda olduğu kadar trend olmasa da hala Pokemon Go oynayan hatırı sayılır bir kullanıcı topluluğu var. Uygulamayı geliştiren Niantic ekibi, oyunculara daha adil ve daha kaliteli bir oyun deneyimi sunabilmek için uzun zamandır hilelerle ve kötü amaçlı yazılımlarla mücadele ediyor.

Ancak Xiaomi marka bir akıllı telefona sahip olmanın yasaklı bir davranış olabileceğini kimse tahmin edemezdi.

Kısa zaman önce Pokemon Go oynayan bir grup Reddit kullanıcısı uygunsuz herhangi bir şey yapmadıklarını belirtmelerine rağmen hesaplarının askıya alındığından şikayet etmeye başlamışlardı. Daha sonra bu kullanıcılar onları aynı paydada birleştiren tek şeyin Xiaomi marka akıllı telefonlar kullanmak olduğunu farkettiler.

Pokemon Go hesabı askıya alınan bir Xiaomi kullanıcısının konu hakkındaki yorumları şu şekilde, “Bu ay hiçbir sebep olmamasına rağmen iki kez üst üste hesabım askıya alındı. Bunun sebebinin Xiaomi Redmi 5'imde bulunan bir teknik arızadan başka bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Niantic Support, oyunun kural ve yönergelerine uyduğum sürece endişelenmek için hiçbir nedenimin olmadığını söylüyor ancak hiçbir şey yapmadığım halde kalıcı olarak banlanmanın eşiğindeyim.”

Kullanıcıların bazıları, Xiaomi cihazlarındaki bir sistem uygulamasının hile yazılımı olarak algılandığını, bazıları ise sorunun MIUI 10'daki Appbooster uygulamasından kaynaklanıyor olabileceğini öne sürüyor.

https://www.gizchina.com/2019/09/28/xiaomi-smartphone-users-are-banned-from-pokemon-go/

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Bu sorundan pek çokkullanıcısı etkilense devekullanıcıları çoğunlukta gibi gözüküyor.konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ve bu bakımdan asıl sebep henüz ortaya çıkmış durumda değil.