Kim Nerede? 46 Android 10'un varsayılan müzik çaları Google Play Müzik yerine YouTube Music oldu 31 Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak 24 Oppo, 420 doların üzerindeki tüm telefonlarında 5G desteği sunacağını açıkladı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi kullanıcıları sebepsiz şekilde Pokemon Go'da banlanıyorlar

    Pokemon Go oynayan bir grup Xiaomi kullanıcısı Reddit forumlarında uygunsuz herhangi bir şey yapmadıklarını belirtmelerine rağmen hesaplarının askıya alındığından şikayet etmeye başladı.
    54 dk.
    268
    16
    2
    Mobil Oyunlar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Geçmiş yıllarda olduğu kadar trend olmasa da hala Pokemon Go oynayan hatırı sayılır bir kullanıcı topluluğu var. Uygulamayı geliştiren Niantic ekibi, oyunculara daha adil ve daha kaliteli bir oyun deneyimi sunabilmek için uzun zamandır hilelerle ve kötü amaçlı yazılımlarla mücadele ediyor.
    Ancak Xiaomi marka bir akıllı telefona sahip olmanın yasaklı bir davranış olabileceğini kimse tahmin edemezdi.
    Kısa zaman önce Pokemon Go oynayan bir grup Reddit kullanıcısı uygunsuz herhangi bir şey yapmadıklarını belirtmelerine rağmen hesaplarının askıya alındığından şikayet etmeye başlamışlardı. Daha sonra bu kullanıcılar onları aynı paydada birleştiren tek şeyin Xiaomi marka akıllı telefonlar kullanmak olduğunu farkettiler.
    Pokemon Go hesabı askıya alınan bir Xiaomi kullanıcısının konu hakkındaki yorumları şu şekilde, “Bu ay hiçbir sebep olmamasına rağmen iki kez üst üste hesabım askıya alındı. Bunun sebebinin Xiaomi Redmi 5'imde bulunan bir teknik arızadan başka bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Niantic Support, oyunun kural ve yönergelerine uyduğum sürece endişelenmek için hiçbir nedenimin olmadığını söylüyor ancak hiçbir şey yapmadığım halde kalıcı olarak banlanmanın eşiğindeyim.”
    Bu sorundan pek çok Xiaomi kullanıcısı etkilense de Redmi Note 7 ve Redmi Note 5 kullanıcıları çoğunlukta gibi gözüküyor.
    Kullanıcıların bazıları, Xiaomi cihazlarındaki bir sistem uygulamasının hile yazılımı olarak algılandığını, bazıları ise sorunun MIUI 10'daki Appbooster uygulamasından kaynaklanıyor olabileceğini öne sürüyor.
    Niantic konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ve bu bakımdan asıl sebep henüz ortaya çıkmış durumda değil.

    https://www.gizchina.com/2019/09/28/xiaomi-smartphone-users-are-banned-from-pokemon-go/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Queen Hentai 45 dk.
    Pokemon aracılığı ile Xiaomi'ye algı operasyonu. (:
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ridianod 48 dk.
    "ay pardon huawei olacaktı o" -Niantic
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Oppo, 420 doların üzerindeki tüm telefonlarında 5G desteği sunacağını açıkladı 54 dk. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi kullanıcıları sebepsiz şekilde Pokemon Go'da banlanıyorlar Sonraki Android 10'un varsayılan müzik çaları Google Play Müzik yerine YouTube Music oldu 2 sa. Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi test ediyor 2 sa. Roku uygulama ailesine Tidal da eklendi 3 sa. Hem oyuncular hem yayıncılar için Corsair Virtuoso RGB Wireless SE kablosuz kulaklık 4 sa. Mario Kart Tour indirmeye sunuldu 5 sa. Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak 6 sa. 500TL altı en iyi oyuncu ekipmanları 7 sa. Razer’dan yayıncılar için emoji gösteren mikrofon 8 sa. Önemli hataları düzelten iOS 13.1.1 güncellemesi yayınlandı 16 sa. Android 10 Go Edition güncellemesi, Nokia modellerine 2020’de ulaşacak 17 sa. Amiral gemisi Meizu 17'nin yeni bir görseli ortaya çıktı 17 sa. OnePlus CEO’su, yeni tüm telefonlarının yüksek yenileme hızına sahip ekranlarla tanıtılacağını açıkladı 18 sa. Android zararlıları bitmek bilmiyor 18 sa. iOS 13 ile Spotify sonunda Siri desteğine sahip oldu 19 sa. Electronic Arts, yeni bir Star Wars Jedi: Fallen Order oynanış videosu yayınladı 19 sa. 0-400-0 km/s rekorunun yeni sahibi Koenigsegg Regera 20 sa. Huawei Mate X'in, Ekim ayında satışa sunulacağı doğrulandı 21 sa. Sony ve Disney anlaştı: Üçüncü Spider-Man filmi resmen geliyor 21 sa. 64 megapiksel kameralı Samsung Galaxy A70s tanıtıldı 21 sa. Acil toplanma alanı nasıl sorgulanır? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kamu bankaları taşıt kredisi faiz oranlarını düşürdü: İşte anl...
    DonanımHaber
    240 Hz ekran ve Android 10'lu Sharp Aquos zero2 tanıtıldı
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türk Telekom'dan mobil abonelere 10 GB'lık özür hediyesi
    DH Forum
    Turk Telekom İstanbul depremi ile birlikte şebeke sorunu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim