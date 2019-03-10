Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun Redmi 7'nin fiyatını açıkladı

Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Redmi, 18 Mart'ta Redmi Note 7 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Lu Weibing, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında Redmi Note 7 Pro'dan farklı bir Redmi modelinin daha yolda olduğunu duyurmuştu. Birçok kişinin aklına bahsi geçen cihazın yakın geçmişte TENAA'da listelenen Redmi 7 olabileceği gelmişti.
Bugün, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun da Redmi 7'den söz etti. Cihazın çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi vermeyen Lei Jun, Redmi 7'nin 700 yuan (104 $) ile 800 yuan (119 $) arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı.
TENAA kayıtlarından yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan cihaz, 2 GB/3 GB/4 GB olmak üzere 3 farklı RAM kapasitesi seçeneğine ve 16GB/32GB/64GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip. Cihaz, 6.26 inç genişliğinde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde su damlası çentikli bir geliyor.12 MP + 8 MP çözünürlüklerinde 2 adet arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 4.000 mAh'lik bir batarya ile gelen cihaz, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. 158.6 mm x 76.4 mm x 8.9 mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında olan cihaz, siyah, kırmızı, mavi, pembe, beyaz, yeşil, mor ve gri olmak 8 farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.
https://www.gizchina.com/2019/03/10/lei-jun-redmi-7-to-cost-about-800-yuan-119/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
119 $ olan türkiye fiyatı 2499