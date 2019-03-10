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Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun Redmi 7'nin fiyatını açıkladı

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun yakın gelecekte tanıtılması beklenen Redmi 7'nin 104 ile 119 dolar arasında bir fiyat etiketi ile alıcı bulacağını açıkladı. Detaylar haberimizde.
2 ay
10,6b
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10
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun Redmi 7'nin fiyatını açıkladı
 
Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Redmi, 18 Mart'ta Redmi Note 7 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Lu Weibing, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında Redmi Note 7 Pro'dan farklı bir Redmi modelinin daha yolda olduğunu duyurmuştu. Birçok kişinin aklına bahsi geçen cihazın yakın geçmişte TENAA'da listelenen Redmi 7 olabileceği gelmişti.
Bugün, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun da Redmi 7'den söz etti. Cihazın çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi vermeyen Lei Jun, Redmi 7'nin 700 yuan (104 $) ile 800 yuan (119 $) arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı.
TENAA kayıtlarından yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan cihaz, 2 GB/3 GB/4 GB olmak üzere 3 farklı RAM kapasitesi seçeneğine ve 16GB/32GB/64GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip. Cihaz, 6.26 inç genişliğinde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde su damlası çentikli bir geliyor. 
12 MP + 8 MP çözünürlüklerinde 2 adet arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 4.000 mAh'lik bir batarya ile gelen cihaz, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. 158.6 mm x 76.4 mm x 8.9 mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında olan cihaz, siyah, kırmızı, mavi, pembe, beyaz, yeşil, mor ve gri olmak 8 farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.
https://www.gizchina.com/2019/03/10/lei-jun-redmi-7-to-cost-about-800-yuan-119/ Yorum Yaz
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the_dedektif 2 ay en beğenilen
104 $ olan türkiye fiyatı 2299
119 $ olan türkiye fiyatı 2499
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drserk 1 ay
hindistanda TL karşılığı 1400-1500 arası ki kampanya ile 1200altında bu aralar..bizde Xiaomi-Türkiye garantili(!) olanlar zaten 2200-2500 çinden getirenler de 2000e yakın fiyatla satıyor
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DH Misafiri 2 ay
öncelikle türkiye fiyatı 1250 - 1380 tl olacak ayrıca snapdragon 632 ile gelecek bu arada snapdragon 710- 675 den daha iyi değildir
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DokuzKuyrukluTilki 2 ay
Haber tamamiyle hatalı gibi. Hem Redmi Note 7 Pro'dan iyi olacak hem de daha ucuz olacak. Saçma?
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the_dedektif 2 ay en beğenilen
104 $ olan türkiye fiyatı 2299
119 $ olan türkiye fiyatı 2499
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DH Misafiri 2 ay
Kaça çıkarsa çıksın, Türkiye'ye paralel ithalatçı yoluyla gelip, en az iki kat fiyat etiketi taşır ve alınmaz.
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intel7mix 2 ay
Donanım birbiriyle alakasız.
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Bloodin 2 ay
710 değildir bence yanlış yazılmış 632 diye sızdı sanırım ama 710 ise eğer çook uçuk olur, eğer o 12 mp kamera da Note 6 Pro'daki kamera ise bakın olaya, 110 dolara çıkan cihaz ortalığı alt üst eder, gerçi ben 720p çözünürlük görünce es geçiyorum ama fiyattan dolayı affedilebilir :)
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clb12 2 ay
710 degil snapdragon 632 ile gelecek.
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Grkwnxs 2 ay
710 bu çözünürlükle oyun canavarı olur fiyatı da çok iyi
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Tenvir 2 ay
Ya bu cozunurlukte ekran kullanmayin artik. Full hd den asagisi artik ilgimi cekmiyor malesef.
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