Xiaomi son çeyreği artışla kapattı

Borsaya açılması ile birlikte üç aylık mali tablolarını kamuoyu ile paylaşmaya başlayan Xiaomi yılın üçüncü çeyrek tablolarını açıkladı. Rakiplerine göre miktarlar düşük olsa da yıl bazında önemli artış yakalandı.

Her alanda büyüme

Yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde Xiaomi’nin elde ettiği toplam gelir 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 50 civarında bir artış yaşandı. Net kar 50 milyon dolar civarında olurken artış yüzde 17.3 olarak gerçekleşti.

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Xiaomi’nin belkemiği durumunda olan akıllı telefon bölümü yüzde 36 artışla 490 milyon dolar gelir elde etti. Üç aylık dönemde ortalama 33 milyon satış rakamını yakalayan firma Ekim ayı sonunda 100 milyon satış rakamını geride bıraktı.

Firmanın en çok geliri üst seviye telefonlardan elde ediliyor. Bu oran yaklaşık yüzde 31 civarında. Amiral gemisi Mi 8 serisi ise 6 milyon satış rakamını geride bıraktı. Bunun etkisiyle ortalama Xiaomi telefon fiyatı da yüzde 17 civarında artış gösterdi.

Firmanın diğer bölümleri de önemli ivme yakaladı. İnternet hizmetleri yüzde 85 artışla 60 milyon dolar gelir elde etti. MIUI kullanıcı sayısı 224 milyona ulaştı ve yüzde 43 artış gösterdi. Nesnelerin İnterneti bölümü ise 120 milyon dolar ile yüzde 90 büyüdü. Xiaomi Xiaoai asistanı aylık 34 milyonu geride bıraktı.