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Xiaomi son çeyreği artışla kapattı

Kötü giden bir yılın ardından 2018’de çıkışa geçen Xiaomi sadece akıllı telefon pazarında değil Nesnelerin İnterneti gibi diğer tüm sektörlerde önemli büyümeler yakaladı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Borsaya açılması ile birlikte üç aylık mali tablolarını kamuoyu ile paylaşmaya başlayan Xiaomi yılın üçüncü çeyrek tablolarını açıkladı. Rakiplerine göre miktarlar düşük olsa da yıl bazında önemli artış yakalandı.

Her alanda büyüme

Yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde Xiaomi’nin elde ettiği toplam gelir 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 50 civarında bir artış yaşandı. Net kar 50 milyon dolar civarında olurken artış yüzde 17.3 olarak gerçekleşti.

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Xiaomi’nin belkemiği durumunda olan akıllı telefon bölümü yüzde 36 artışla 490 milyon dolar gelir elde etti. Üç aylık dönemde ortalama 33 milyon satış rakamını yakalayan firma Ekim ayı sonunda 100 milyon satış rakamını geride bıraktı.

Firmanın en çok geliri üst seviye telefonlardan elde ediliyor. Bu oran yaklaşık yüzde 31 civarında. Amiral gemisi Mi 8 serisi ise 6 milyon satış rakamını geride bıraktı. Bunun etkisiyle ortalama Xiaomi telefon fiyatı da yüzde 17 civarında artış gösterdi.

Firmanın diğer bölümleri de önemli ivme yakaladı. İnternet hizmetleri yüzde 85 artışla 60 milyon dolar gelir elde etti. MIUI kullanıcı sayısı 224 milyona ulaştı ve yüzde 43 artış gösterdi. Nesnelerin İnterneti bölümü ise 120 milyon dolar ile yüzde 90 büyüdü. Xiaomi Xiaoai asistanı aylık 34 milyonu geride bıraktı.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/19/xiaomi-announces-record-%C2%A550-8-billion-73-million-q3-earnings-a-49-1-increase-yoy/ Yorum Yaz
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Dark_Soul 6 ay
Adamlar telefonlari cok dusuk kar marjiyla satiyorlar , telefon satisindaki ama amaclari kullanici sayisini arttirmak ve bilinirliklerini arttirmak. Pazarda yer edindikten sonra telefonlari pahalilasacak ayrica yazilim tarafinda cok daha fazla kar ediyorlar
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Harun1661 6 ay
Adamlar kazandıkları parayı kasaya koymuyorlar araştırma ve be geliştirmeye dünyanın parasını harcıyorlardır muhtemelen. Adamlar 4 sene evvel çıkardığı telefona bile halen daha yazılım desteği veriyorlar siz burada matematik hesabı yapıyorsunuz. Tutmaz kardeşim sizin küçük işletme hesabınız bu matematikte. Bu gibi firmalar daha çok olması lazım ki soyulmayalım. Büyük firmaların hegomanyası altında ezilmeden teknolojiyi kullanabilelim.
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aazeri11 6 ay
5 Milyon dolar kar nedir hocam bence rakamlarda bir yanlışlık var. Doğruysa bıraksınlar teknoloji sektörünü ulus'da beyaz eşya dükkanı açsınlar :D
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Emin KOÇ 6 ay
Adamlar fiyatları agresif tutarak pazar payını çok hızlı şekilde arttırıyor. Belirli noktadan sonra fiyatlara yaptığı en ufak artıştan mükemmel karlar elde edecekler.
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Ussuz 6 ay
Miktarlarda bence bir yanlışlık var milyon tane telefon satıp nasıl 70 milyon dolar gelir oluyor? 100 dolardan satmış olsa zaten 700 milyon dolar yapar
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