Xiaomi sözcüsü sahte Pocophone F1 fotoğraf örneği paylaşınca yakayı ele verdi

Teknoloji Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Global Sözcüsü Donovan Sung, yeni piyasaya sürülen Pocophone F1'i tanıtmak için Instagram'da bu cihazla çekildiğini iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı ve kısa bir süre içinde bu fotoğrafın Xiaomi Mi Mix 2S ile çekildiği ortaya çıktı.
Reddit kullanıcılarından kaçmadı
Sosyal haber paylaşım ve tartışma platformu olan Reddit'teki kullanıcılar Donovan Sung'un Pocophone F1 ile çektiğini iddia ettiği fotoğrafın sol alt köşesinde oynama olduğunu farkettiler. Kısa bir süre sonra da fotoğrafın orijinalini bulan kullanıcılar sol alt köşedeki Mi Mix 2S ile çekilmiştir filigranının silindiğini ortaya çıkardılar.Donovan Sung'un daha önce Instagram hesabından paylaştığı orjinal fotoğraf ile üzerinde oynama yapılmış fotoğraf karşılaştırılınca sol alttaki kaldırım taşlarının çizgilerinin olmadığını göreceksiniz. Yapılan bu kötü Photoshop çalışmasının ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldıran Sung ve Xiaomi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.
https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/9ae7nm/such_promotions_of_poco_f1/?st=jlktc4c4&sh=a103d2dc Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Super SOCO diye bir motosiklet var. Bu motor Xiaomi'nin. Ülkemizde de satılmakta.
Adamın motoru o motordan işte...
supersoco.com.tr/...