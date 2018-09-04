Xiaomi sözcüsü sahte Pocophone F1 fotoğraf örneği paylaşınca yakayı ele verdi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Global Sözcüsü Donovan Sung, yeni piyasaya sürülen Pocophone F1'i tanıtmak için Instagram'da bu cihazla çekildiğini iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı ve kısa bir süre içinde bu fotoğrafın Xiaomi Mi Mix 2S ile çekildiği ortaya çıktı.

Reddit kullanıcılarından kaçmadı

Sosyal haber paylaşım ve tartışma platformu olan Reddit'teki kullanıcılar Donovan Sung'un Pocophone F1 ile çektiğini iddia ettiği fotoğrafın sol alt köşesinde oynama olduğunu farkettiler. Kısa bir süre sonra da fotoğrafın orijinalini bulan kullanıcılar sol alt köşedeki Mi Mix 2S ile çekilmiştir filigranının silindiğini ortaya çıkardılar.

https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/9ae7nm/such_promotions_of_poco_f1/?st=jlktc4c4&sh=a103d2dc

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Donovan Sung'un daha önce Instagram hesabından paylaştığıile üzerinde oynama yapılmış fotoğraf karşılaştırılınca sol alttakiolmadığını göreceksiniz. Yapılan buçalışmasının ardından fotoğrafıkaldıranvekonu ile ilgili henüz biryapmış değil.