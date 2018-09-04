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Xiaomi sözcüsü sahte Pocophone F1 fotoğraf örneği paylaşınca yakayı ele verdi

Son zamanların en popüler akıllı telefon markası Xiaomi, ilginç bir haberle karşımızda. Şirket sözcüsünün Pocophone F1 ile çektiğini iddia ettiği fotoğrafın Mi Mix 2S ile çekildiği ortaya çıktı.
8 ay
10,6b
1
15
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Global Sözcüsü Donovan Sung, yeni piyasaya sürülen Pocophone F1'i tanıtmak için Instagram'da bu cihazla çekildiğini iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı ve kısa bir süre içinde bu fotoğrafın Xiaomi Mi Mix 2S ile çekildiği ortaya çıktı.

Reddit kullanıcılarından kaçmadı

Sosyal haber paylaşım ve tartışma platformu olan Reddit'teki kullanıcılar Donovan Sung'un Pocophone F1 ile çektiğini iddia ettiği fotoğrafın sol alt köşesinde oynama olduğunu farkettiler. Kısa bir süre sonra da fotoğrafın orijinalini bulan kullanıcılar sol alt köşedeki Mi Mix 2S ile çekilmiştir filigranının silindiğini ortaya çıkardılar.
Xiaomi sözcüsü sahte Pocophone F1 fotoğraf örneği paylaşınca yakayı ele verdi
Donovan Sung'un daha önce Instagram hesabından paylaştığı orjinal fotoğraf ile üzerinde oynama yapılmış fotoğraf karşılaştırılınca sol alttaki kaldırım taşlarının çizgilerinin olmadığını göreceksiniz. Yapılan bu kötü Photoshop çalışmasının ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldıran Sung ve Xiaomi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/9ae7nm/such_promotions_of_poco_f1/?st=jlktc4c4&sh=a103d2dc Yorum Yaz
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Spider_hip 8 ay
İyi en azından Apple gibi Samsung gibi kalkıpta profesyonel fotoğraf makinasıyla çekilmiş stock fotoğrafı satın alıp sonra bakın bunlar x le çekilde note la çekilde diye 20k bilboardlara asmıyorlar. Yine kendi telefonlarıyle çekilmiş en azından.
İyi en azından Apple gibi Samsung gibi kalkıpta profesyonel fotoğraf makinasıyla çekilmiş stock fotoğrafı satın alıp sonra bakın bunlar x le çekilde note la çek...
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SAFİMARANGA 8 ay en beğenilen
Hiç değilse Xiaomi ile çekilmiş
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OverClocK1ng 8 ay
Adam "Motorum SOCO, Telefonum POCO" demiş. POCO'yla çektim dememiş. Bi tarafınızdan element uydurmayın.
Super SOCO diye bir motosiklet var. Bu motor Xiaomi'nin. Ülkemizde de satılmakta.
Adamın motoru o motordan işte...
supersoco.com.tr/...
Adam "Motorum SOCO, Telefonum POCO" demiş. POCO'yla çektim dememiş. Bi tarafınızdan element uydurmayın.Super SOCO diye bir motosiklet var. Bu motor Xiaomi'...
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system electronıc 8 ay
Güzel bir reklam çalışması olmuş, bunlar pişti iyice, nasıl reklam yapılır öğrendiler de artık. Poco yu gösterip, mix2s i satacaklar, valla şahane.
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MonitörKertenkelesi 8 ay
Bence Çinliler bu haberi bilerek kendileri yapmışlar.
Maksat diğer telefonun da reklamını yapmak.
Bariz photoshop hatası görünen bir şeyi bu adam niye paylaşır ki?
Üstelik ikisi de kendi telefonları birinin kamerasını övmüş oldu laf arasında.
Dur bakalım yakında F1 ile çekilmiş ve bundan daha iyi fotoğrafları internete koyarlar millet de bayılır susar.
İyi reklam.
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OverClocK1ng 8 ay
Adam "Motorum SOCO, Telefonum POCO" demiş. POCO'yla çektim dememiş. Bi tarafınızdan element uydurmayın.
Super SOCO diye bir motosiklet var. Bu motor Xiaomi'nin. Ülkemizde de satılmakta.
Adamın motoru o motordan işte...
supersoco.com.tr/...
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bubirihbardir 8 ay
Tamam da Pocophone F1 ile çekilmiştir yazmadığı ne malum?
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ffrisby 8 ay
Apple yapsa ovvvvvv
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Sirchade 8 ay
muhtemelen lensleri de aynıdır zaten. çok büyütülecek bişey değil.
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Whippoorwill 8 ay
Paint.
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qoqoCAN 8 ay
hah bellos
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zaomss 8 ay
Sol altı silmek için uğraşmamış bile reis. Bildiğin karalamış yazıyı
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SAFİMARANGA 8 ay en beğenilen
Hiç değilse Xiaomi ile çekilmiş
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EveryThingMiPro 8 ay
DSLR ile çekenler de var (bkz Huawei)
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xiaomi pocophone f1, fotoğraf ve
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