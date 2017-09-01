Xiaomi tamamen yeni bir seriye başlıyor

Bir süredir Xiaomi’nin fenomen MIUI arayüzü yerine stok Android arayüzüne yer vereceği bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Mi 5X olması beklenen bu yeni model ayrıca yeni bir serinin de başlangıcı olacak.

Dikkat çekici adımlar

Gelecek hafta firmanın Hindistan’da bir etkinlik yapacağı ve yeni serisini bu etkinlikte tanıtacağı belirtiliyor. Xiaomi Mi 5X bilindiği üzere MIUI arayüzü ile geliyor ancak belirli pazarlarda bu cihazın stok Android arayüzü ile piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

Xiaomi’nin paylaştığı yeni video da bunu doğrular nitelikte. Firmanın amiral gemisi sınıfındaki kamera kombinasyonu Xiaomi Mi 6 ve Mi 5X modellerinde kullanıyor. Mi 6 kamerası Sony tarafından geliştirilirken Mi 5X kamerası OmniVision imzalı. Her ikisi de telefoto sensöre sahip ve optik yakınlaştırma yapabiliyor. Mi 6 zaten Hindistan’da piyasaya çıkmıştı. Bu bakımdan tek aday Xiaomi Mi 5X durumunda.

Xiaomi Mi 5X, iddialara göre Google’ın Android One programına dahil olacak. Stok Android arayüzünün tercih edilmesinin sebebi de bu. Xiaomi program kapsamında birden fazla telefon piyasaya sürecek. Mi 5X bunun ilk adımı.

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"Xiaomi efsane MIUI arayüzünden vaz mı geçiyor?"

Android One programı halen çok yaygın değil. Google son dönemde Qualcomm şartını kaldırarak üreticilerin daha özgür hareket etmesine imkan tanımıştı lakin üretim tarafında ilgi sönük kaldı. General Mobile gibi belli başlı akıllı telefon üreticileri program kapsamında her yıl düzenli aralıklarla yeni bir model piyasaya sürüyor. Xiaomi bu açıdan bir kazanç olacak.

Aslında bir kazan-kazan durumu da söz konusu olabilir. Xiaomi’nin Asya ülkelerinde popülaritesi oldukça yüksek. Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde yeni modeller piyasaya çıktığı gibi tükeniyor. Mi 6 amiral gemisine yakın bir kamera taşıyan Mi 5X modelinin Android One programı kapsamında piyasaya çıkması hem programın yayılmasını sağlayacak hem de Xiaomi farklı bir kanaldan daha telefon satmış olacak. 5 Eylül itibariyle yeni telefonun tanıtılması bekleniyor.



