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Xiaomi tamamen yeni bir seriye başlıyor

Google’ın Android One programına katıldığı iddiaları gündemde olan Xiaomi bunu doğrular nitelikte yeni bir seriye başlayacağını duyurdu. İlk model de Xiaomi Mi 5X olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,3b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Xiaomi’nin fenomen MIUI arayüzü yerine stok Android arayüzüne yer vereceği bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Mi 5X olması beklenen bu yeni model ayrıca yeni bir serinin de başlangıcı olacak.

Dikkat çekici adımlar

Gelecek hafta firmanın Hindistan’da bir etkinlik yapacağı ve yeni serisini bu etkinlikte tanıtacağı belirtiliyor. Xiaomi Mi 5X bilindiği üzere MIUI arayüzü ile geliyor ancak belirli pazarlarda bu cihazın stok Android arayüzü ile piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

Xiaomi’nin paylaştığı yeni video da bunu doğrular nitelikte. Firmanın amiral gemisi sınıfındaki kamera kombinasyonu Xiaomi Mi 6 ve Mi 5X modellerinde kullanıyor. Mi 6 kamerası Sony tarafından geliştirilirken Mi 5X kamerası OmniVision imzalı. Her ikisi de telefoto sensöre sahip ve optik yakınlaştırma yapabiliyor. Mi 6 zaten Hindistan’da piyasaya çıkmıştı. Bu bakımdan tek aday Xiaomi Mi 5X durumunda.

Xiaomi Mi 5X, iddialara göre Google’ın Android One programına dahil olacak. Stok Android arayüzünün tercih edilmesinin sebebi de bu. Xiaomi program kapsamında birden fazla telefon piyasaya sürecek. Mi 5X bunun ilk adımı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi efsane MIUI arayüzünden vaz mı geçiyor?"

Android One programı halen çok yaygın değil. Google son dönemde Qualcomm şartını kaldırarak üreticilerin daha özgür hareket etmesine imkan tanımıştı lakin üretim tarafında ilgi sönük kaldı. General Mobile gibi belli başlı akıllı telefon üreticileri program kapsamında her yıl düzenli aralıklarla yeni bir model piyasaya sürüyor. Xiaomi bu açıdan bir kazanç olacak.

Aslında bir kazan-kazan durumu da söz konusu olabilir. Xiaomi’nin Asya ülkelerinde popülaritesi oldukça yüksek. Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde yeni modeller piyasaya çıktığı gibi tükeniyor. Mi 6 amiral gemisine yakın bir kamera taşıyan Mi 5X modelinin Android One programı kapsamında piyasaya çıkması hem programın yayılmasını sağlayacak hem de Xiaomi farklı bir kanaldan daha telefon satmış olacak. 5 Eylül itibariyle yeni telefonun tanıtılması bekleniyor.


 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-to-announce-entirely-new-phone-series-with-stock-Android-and-flagship-dual-camera_id97673 Yorum Yaz
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SixSixSix 2 yıl en beğenilen
Nedir bu arayüz merakınız? Keşke tüm markalar stok Android'li cihazlar piyasaya sürse. Bu şekilde Android ekosistemi daha güçlü olur. Güncelleme konusunda da iOS ve Windows Phone gibi oluruz. Düşünsenize, herkese aynı anda Android Oreo geliyor, herkesin Android güvenlik yaması güncel oluyor. Zaten Google da yıllardır bunu istiyor tüm markalardan.
Ben HTC 10 kullanıyorum, pederde Huawei Honor 7 var, ablamda Lenovo P70, eniştemde Samsung Galaxy Note2. Şimdi bunlar telefondan pek anlamıyor ve bir sorun olduğunda bana verip halletmemi istiyorlar. Ulan hepsi Android ama hepsi birbirinden farklı. Gözlerine ışık tutulmuş tavşan gibi kalıyorum öylece.
Emin olun Android ekosistemi çok daha güçlü olur bu şekilde.
Nedir bu arayüz merakınız? Keşke tüm markalar stok Android'li cihazlar piyasaya sürse. Bu şekilde Android ekosistemi daha güçlü olur. Güncelleme konusunda da i...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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-forumber- 2 yıl
Şu ana kadar satılan Android One cihazlarından hiçbiri adam akıllı bilindik bir marka tarafından çıkarılmamıştı (General Mobile da buna dahil).
Xiaomi en azından adını duyurmuş, nispeten daha güvenilir bir marka.
Rekabet güzel şeydir, böyle haberler duymak güzel
Şu ana kadar satılan Android One cihazlarından hiçbiri adam akıllı bilindik bir marka tarafından çıkarılmamıştı (General Mobile da buna dahil).Xiaomi en a...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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TIME 2 yıl
Google in o sıkıcı arayuz ,ikon tasarimindan kurtulmasi lazim once.
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El_domingo 2 yıl
one prrogramın ucuz telefon mantıgı uzerine kurulu ama f/p olarak kurgulansa cok daha basarılı olurdu..kimse kalitesi dusuk ,kronik probelemlerle ugrasacagı bir cihaza ucuzda olsa almak istemez.inşallah Xiaomi Mi A1 ile bu nun asarlarda hem sıkıntısız hemde guncelleme alan uygun fiyatlı cihazlar goruruz..
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ztalan 2 yıl
candır can stoktan yanayım.
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Dehşetengiz 2 yıl
hayirlisi
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hamza5806 2 yıl
Eski htc sense arayüzü bence gelmiş geçmiş en iyi arayüzdü androidde
lg g1 g2 de çok güzeldi ios 6 çok oturaklı karizmatik ve şıktı şimdiki arayüzlere bakıyorum samsung apple sony lg htc hepsi çöp
Özelliği falan geçtim doğru düzgün simge ikon hatta duvarkağıdı yok artık telefonlarda.
En çöpü de kuşkusuz ios7 arayüzü abi her cihazda umutla bekliyorum belki değişir şu ilkokullu çocuk pastel boyasıyla yapılmış arayüz diye yok yine aynı saçmalık.
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Kevin Garnett 2 yıl
Bilmeyip konuşmak süper. Android'in saf arayüzü en akıcı ve stabil arayüzdür, size "güzel görünen" TouchWiz'e 2 sene sonra saf arayüzlü ROM yüklemekte başarılar.
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lalale 2 yıl
Stok android rezalettir, kimse ortak olmasın demiyor ama TouchWiz gibi şık olmucaksa olmasın
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rosedaled3 2 yıl
xiaomi hala kararlı Android 7 güncellemesini vermedi. önce onu yapsın
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Bloodin 2 yıl
Herkes biliyor ki Xiaomi'nin Android One telefonunun adı Xiaomi Mi A1 olacak ve ekranı uçtan uca ekran olacak
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fuujitsu 2 yıl

Amaç nedir anlamadım. Android One'ın amacı zaten ucuz Android telefon üretmek. E Xiaomi de en ucuz telefonları üretiyor zaten. Öyleyse neden bu programa dahil olmak istesinler ki? Zaten Google'ın Stock arayüzü çok çirkin bir arayüz yani MIUI yi bilmem ama ondan çirkindir çok daha büyük ihtimalle, bu da Xiaomi telefonlarının albenisini düşürür, Meizu ve Oppo gibi rakiplerinin işine gelir. Hadi desek alım gücü daha düşük pazarlara açılabilmek için yapıyor diye, Xiaomi zaten fakir pazarlarda egemenliğini sürdürüyor.
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ufo 2 yıl
bu cihazların tek olayı güncelleme. Adam gibi ne kamera ne ses var aletlerde. Stock ortalama bişey yapıp satıyorlar. Pili iyiymiş, kasası metalmiş vs hiçbir özellikle yok. Eksiği de bu aslında xiaomi belki düzgün bişey yaparsa rahatlarız hepimiz. Anında alırım valla
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