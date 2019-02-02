Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139

Çinli sertifika kurumu TENAA'da gözüken Nokia'nın yeni tuşlusu TA-1139'da, 1.020 mAh'lik bir pil bulunuyor. Hoş bir ergonomisi var ve ağırlığı 83.6 gram. Özellik adına çok bir şey vaat etmeyen telefon, 3 MP LED flaşlı kameraya, 32 GB'a kadar arttırılabilen microSD yuvasına ve çift sim kart desteğine sahip.

Nokia TA-1139'un ekranı 2.4 inç büyüklüğünde ve 240x320 piksel çözünürlüğünde. Ayrıca MP3 çalar ve FM radyo desteği de mevcut! 2G çift bant destekli bu telefonda, Nokia 8110 4G modelinde gördüğümüz Google Haritalar ve Asistan gibi özellikleri göremeyeceğiz. Ürünün fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak özelliklerine bakacak olursak düşük düzeyde olmasını bekleyebiliriz. Bu telefonu almak isteyenler, muhtemelen 4G desteği veya gelişmiş kamera özellikleri beklemeyecektir. Telefonun diğer teknik özellikleri şöyle:

• 8 MB RAM

• 16 MB depolama alanı

• 360 MHz'lik tek çekirdekli işlemci

https://www.gsmarena.com/nokia_feature_phone_ta1139_spotted_at_tenaa-news-35317.php