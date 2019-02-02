Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139

Nokia'dan tuşlu telefon sevenlere müjde! Çin'in sertifika kurumu TENAA'da listelenen telefon, pil ömrü ve FM radyosuyla öne çıkıyor. Detaylar için haberimize göz atın.
3 ay
7,7b
1
20
Cep Telefonları
Mertcan Erice
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139
 
Çinli sertifika kurumu TENAA'da gözüken Nokia'nın yeni tuşlusu TA-1139'da, 1.020 mAh'lik bir pil bulunuyor. Hoş bir ergonomisi var ve ağırlığı 83.6 gram. Özellik adına çok bir şey vaat etmeyen telefon, 3 MP LED flaşlı kameraya, 32 GB'a kadar arttırılabilen microSD yuvasına ve çift sim kart desteğine sahip.
Nokia TA-1139'un ekranı 2.4 inç büyüklüğünde ve 240x320 piksel çözünürlüğünde. Ayrıca MP3 çalar ve FM radyo desteği de mevcut! 2G çift bant destekli bu telefonda, Nokia 8110 4G modelinde gördüğümüz Google Haritalar ve Asistan gibi özellikleri göremeyeceğiz. Ürünün fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak özelliklerine bakacak olursak düşük düzeyde olmasını bekleyebiliriz. Bu telefonu almak isteyenler, muhtemelen 4G desteği veya gelişmiş kamera özellikleri beklemeyecektir. Telefonun diğer teknik özellikleri şöyle:
• 8 MB RAM
• 16 MB depolama alanı 
• 360 MHz'lik tek çekirdekli işlemci

https://www.gsmarena.com/nokia_feature_phone_ta1139_spotted_at_tenaa-news-35317.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alemburda34 3 ay en beğenilen
Alışmışım 8 GB Ram diye okudum :D
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 3 ay Mehmet_Ali61
Piyasa belli, bir tane işletim sistemi var, bir kaç tane yongada sistem üretici var. Kamera sensörleri belli, topluyorsun bunları bir paket oluşturuyorsun, bu şekilde her marka kendi adına telefon ürettirebiliyor. Nokia'nın bunlardan farklılaşabilecek herhangi bir teknolojisi yok, yaparsa kamera takıntılı bir firma olduğu için kamera üzerine bir şeyler çıkarabilir. Onun dışında günümüzde nokia markasının mesih olacak bir vasfı yok, boş yere beklentiye girmeyin.
Piyasa belli, bir tane işletim sistemi var, bir kaç tane yongada sistem üretici var. Kamera sensörleri belli, topluyorsun bunları bir paket oluşturuyorsun, bu ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 ay Mehmet_Ali61
Herkesin akıllı telefona ihtiyacı yok. Bugün bile hâlâ dünyanın izbe yerlerinde bırak interneti şebekeler doğru düzgün çekim gücü sunamıyor. Orada yaşayan insanların temel ihtiyacı arama yapabilmek. O yüzden hâlâ bu telefonları kullanan milyonlarca kişiyi düşünürsek bu cihazlara ihtiyaç duyulduğu su götürmez bir gerçektir.
Herkesin akıllı telefona ihtiyacı yok. Bugün bile hâlâ dünyanın izbe yerlerinde bırak interneti şebekeler doğru düzgün çekim gücü sunamıyor. Orada yaşayan insa...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Omisis046 3 ay
Steve reyiz tuşları kaldırdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 3 ay
75 liraya xperia e4 aldim gecen gun. su an cihazdan yazıyorum
Bilmiyorum bir insan bunu ancak ucuz diye alabilir ama ucuzda olmaz ki bu... en az 350tl çeker kan emici ithalatçılar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 3 ay 10ff
kan emici olan ithaltçılar değil. resmi ithalat ile gelen cihazların tr ye giriş vergisinden haberin var mı? yada yolcu yanında getirilen cihazların kayıt ücretinden?telefonun fiyatı 1 dolar olsa 500-600tl altı fiyatla satılabilecek durmda değil. geçen sene 2 ay içinde 170tl olan kayıt ücretine,buna eklenen yeni harçlar ve bandol eklentileriyle 738tl yi buldu. ithalatçılarda değil kan emiciliği başka yerde arayın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 ay
Yok ya, şaka bir yana hâlâ bu cihazları arayanlar var. Kullanımı basit, pili iyi gidiyor. Sosyal medya yok. Alo demek isteyenler için..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katalikitci 3 ay
Buram buram fason telefon kokuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Noxco 3 ay
Tuşlu telefonlara hala talep var. Kamera gereksiz bir özellik. Sadece arama yapabilecek olması yeterli.
Boşta kalan tuşlu telefon piyasasının ekmeğini yiyen, çakma tuşlu telefonlara karşı, nokia fiyatı uygun bir telefon çıkarsa çok ekmek yer. Zira şu an piyasadaki tuşlu ve sıfır telefonların hepsi merdivenaltı yapımı ve hemen bozulan ya da kapanan cinsten.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 ay Noxco
Türkiye'de vergisi dolayısı ile fiyatı şişen yeni ve ucuz tuşlu telefonların yurtdışında kemik bir alıcı kitlesi var. Sağlam olmaları, bataryalarının uzun süre dayanması ve telefon kabiliyetinin olması çoğu şirket için yeterli.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Powermove 3 ay
Madem tuşlu sunacaksın niye olabilecek en vasat tasarım olmak zorunda ki... Hem tuşlu hem de güzel bir tasarım ve kullanım kolaylığı ile gelebilirdi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 ay en beğenilen
Alışmışım 8 GB Ram diye okudum :D
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 3 ay

aynen ben de oyle okudum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet_Ali61 3 ay
Nokia yapıyorsun gözünü seveyim gel şu piyasaya el at hala tuşlu telefonlarla uğraşıyorsun bir kurtulamadın şu eski kafalılıktan...
4 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 3 ay Mehmet_Ali61
Piyasa belli, bir tane işletim sistemi var, bir kaç tane yongada sistem üretici var. Kamera sensörleri belli, topluyorsun bunları bir paket oluşturuyorsun, bu şekilde her marka kendi adına telefon ürettirebiliyor. Nokia'nın bunlardan farklılaşabilecek herhangi bir teknolojisi yok, yaparsa kamera takıntılı bir firma olduğu için kamera üzerine bir şeyler çıkarabilir. Onun dışında günümüzde nokia markasının mesih olacak bir vasfı yok, boş yere beklentiye girmeyin.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 3 ay Mehmet_Ali61
nokianın zaten dokunmatik telefonları da var tuşlu telefonlara da talep (dokunmatik kullanamayanlar) var ki yapıyor olmasa bile çeşitlilik olsun piyasada bu sana niye bu kadar dokundu ki:d
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 ay Mehmet_Ali61
Herkesin akıllı telefona ihtiyacı yok. Bugün bile hâlâ dünyanın izbe yerlerinde bırak interneti şebekeler doğru düzgün çekim gücü sunamıyor. Orada yaşayan insanların temel ihtiyacı arama yapabilmek. O yüzden hâlâ bu telefonları kullanan milyonlarca kişiyi düşünürsek bu cihazlara ihtiyaç duyulduğu su götürmez bir gerçektir.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7717 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tenaa, hmd global ve
5 etiket daha nokia ta-1139 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Mertcan Erice MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Spotify podcast firması satın alacak 3 ay Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi 3 ay Tesla ilk kez üst üste iki çeyrekte kar elde etti 3 ay Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir 3 ay ProgPoW'un Ethereum ağına entegrasyonu gecikecek 3 ay Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak 3 ay Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor 3 ay Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı 3 ay Tony Hawk yeniden sokaklarda 3 ay Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor 3 ay Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü 3 ay Mission Impossible 7 & 8'in vizyon tarihleri belli oldu 3 ay Xiaomi ve Oppo marka telefonlar Turkcell’de satışa sunuluyor 3 ay Amazon, yeni animasyon dizisi için ünlü oyuncuları bünyesine kattı 3 ay Windows 10 Ekim güncellemesi PC’lerin yalnızca %12’sinde kurulu 3 ay Hubble, yaşayan fosil bir galaksiyi yanlışlıkla keşfetti 3 ay Windows Update hizmetindeki sorun giderildi 3 ay 2si1 | Ucuz benzin ve mazot yolda 3 ay Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı 3 ay Tarayıcı pazarı Google Chrome hakimiyetinde 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139 Sonraki Vivo V15 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri yayınlandı 3 ay Nintendo, Dr. Mario'nun mobil oyununu duyurdu 3 ay AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir 3 ay Apple, FaceTime güvenlik açığını gelecek hafta düzeltecek 3 ay Boeing, yeni nesil uzay kapsülü Starliner'ı ilk kez test edecek 3 ay Dell çalışma ortamları için 75 inçlik dokunmatik monitörünü duyurdu 3 ay Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar 3 ay iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı 3 ay Sony PS satışları ile güldü mobilde üzüldü 3 ay Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor 3 ay iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir 3 ay Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü 3 ay Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var 3 ay Dragons Titan Uprising indirmeye sunuldu 3 ay Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı 3 ay Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı 3 ay Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar 3 ay Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı 3 ay FAST & FURIOUS: Hobbs & Shaw filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 ay Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim