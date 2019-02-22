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Xiaomi yakında Android Pie güncellemesi alacak cihazları duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, kullanıcıların merakla beklediği bir konuda açıklama yaptı. Bir şirket yetkilisi Weibo'da yakında Android Pie güncellemesi alacak üç modeli açıkladı.
2 ay
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13
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden Xiaomi, akıllı telefonlarında güncellemeleri en kısa sürede yayınlamaya çalışan şirketlerden biri diyebiliriz. Şirket, Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da  Mi 6, Mi MIX 2 ve Mi Note 3'ün yakında Android Pie güncellemesi alacağını resmen açıkladı.

MIUI 10'a da yükseltilecekler

Xiaomi'de görev yapan yazılım mühendisi Zhang Guoquan, Çinli şirketin akıllı telefonlarında uygulamaya koyacağı güncelleme takvimini açıkladı. Mühendise göre şirket 2017 yılında satışa sunduğu eski amiral gemisi Mi 6 çok yakın bir zamanda Mi MIX 2 ve Mi Note 3 ile birlikte Android Pie işletim sistemine güncellenecek.
Tüm bu Xiaomi modellerinin aynı zamanda şirketin yeni arabirimi olan MIUI 10'u da alacağı belirtildi. Bununla beraber Mi 6, oyun performansını arttıran Game Boost modunu alacak tek cihaz olacak. Bu özellik Xiaomi'nin en son amiral gemisi olan Mi 9'un lansmanı sırasında duyurulmuştu. İki yıllık bir model olan Mi 6'ya gelecek olması ise sürpriz olarak nitelendiriliyor.

https://www.weibo.com/1450359667/HhAhwgU1V?type=comment Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Tabii Snapdragon 835 ve 6gb RAM olan telefonun(Mi6) android 9 alması gerçekten olağanüstü bir durum ??
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ezimuse 2 ay
2 yıllık cihaza gelmesi neyi sürpriz anlamadım. Bi zahmet gelsin yani sanki atla deve fark var.
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ozan387 2 ay
"Tüm bu Xiaomi modellerinin aynı zamanda şirketin yeni arabirimi olan MIUI 10'u da alacağı belirtildi. Bununla beraber Mi 6, oyun performansını arttıran Game Boost modunu alacak tek cihaz olacak."
Mi6 zaten miui 10 a ve Game Boost moduna sahip. Hatta şu anki sürümü 10.2.1.0. Ek olarak sadece Android Pie 9 ve onun getirdiği özelliklere sahip olucak.
"Tüm bu Xiaomi modellerinin aynı zamanda şirketin yeni arabirimi olan MIUI 10'u da alacağı belirtildi. Bununla beraber Mi 6, oyun performansını arttıran Game Bo...
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tugares 2 ay
SD820 bile almalı, bence üreticiler telefonlarını daha fazla desteklemeli
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Fiat S.p.A. 2 ay
Mi 8 lite ta niye yok la
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benhuraxu 2 ay
Geçen gün mi 6 android pie alamayabilir haberi çıkmıştı. Bir cihazın 2 ana güncelleme alması sevinilecek birşey değil, olması gereken birşey ama yine de geçen günkü haberden sonra bu sevindirici oldu. SD835 li bir cihaz inanın hala çok hızlı. Bence yeni cihazlara o paraları vermek gereksiz.
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badboy3304 2 ay
Gm 9 pro ya daha gelmedi. Helal xiaomi
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fuckulteli 2 ay
Çok bir eksikliğini hissetmesemde, ben Mİ5 için bile beklerdim Pie güncellemesi. Zaten halihazırda MIUI 10 kullanıyoruz.
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Matt_Murdock 2 ay
Bir daha da almam xiaomi mi max 2 resmen üvey evlat muamelesi görüyor Max 3'ede vermesin o zaman güncelleme
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dodofran 2 ay Matt_Murdock
max 2 değil ki mix 2 yazıyor haberde
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ozan387 2 ay
"Tüm bu Xiaomi modellerinin aynı zamanda şirketin yeni arabirimi olan MIUI 10'u da alacağı belirtildi. Bununla beraber Mi 6, oyun performansını arttıran Game Boost modunu alacak tek cihaz olacak."
Mi6 zaten miui 10 a ve Game Boost moduna sahip. Hatta şu anki sürümü 10.2.1.0. Ek olarak sadece Android Pie 9 ve onun getirdiği özelliklere sahip olucak.
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Askaparta 2 ay
Xiaomi yanlız bırakma bizi.
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yimmasabi 2 ay
Eski telefona yeni işletim sistemi demek binlerce müşteride binlerde sorun demek. Kolay değil yine de. Helal olsun. Xiaomi farkı, gelsin güncellemeler.
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Tabii Snapdragon 835 ve 6gb RAM olan telefonun(Mi6) android 9 alması gerçekten olağanüstü bir durum ??
1 Yanıt Yanıtla +16
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pro-üye 2 ay DH Misafiri
beyfendi iyi günler. son günlerde mi 6 nın pie almayacağı ile ilgili ciddi iddaalar ortaya atıldı. Konuya istinaden bu açıklama yapılmış.
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