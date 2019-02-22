Xiaomi yakında Android Pie güncellemesi alacak cihazları duyurdu

Teknoloji devlerinden Xiaomi, akıllı telefonlarında güncellemeleri en kısa sürede yayınlamaya çalışan şirketlerden biri diyebiliriz. Şirket, Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da Mi 6, Mi MIX 2 ve Mi Note 3'ün yakında Android Pie güncellemesi alacağını resmen açıkladı.

MIUI 10'a da yükseltilecekler

Xiaomi'de görev yapan yazılım mühendisi Zhang Guoquan, Çinli şirketin akıllı telefonlarında uygulamaya koyacağı güncelleme takvimini açıkladı. Mühendise göre şirket 2017 yılında satışa sunduğu eski amiral gemisi Mi 6 çok yakın bir zamanda Mi MIX 2 ve Mi Note 3 ile birlikte Android Pie işletim sistemine güncellenecek.

https://www.weibo.com/1450359667/HhAhwgU1V?type=comment

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Tüm bu Xiaomi modellerinin aynı zamanda şirketin yeni arabirimi olan'u da alacağı belirtildi. Bununla beraber Mi 6, oyun performansını arttıranmodunu alacak tek cihaz olacak. Bu özellik'nin en son amiral gemisi olan Mi 9'un lansmanı sırasında duyurulmuştu. İki yıllık bir model olan Mi 6'ya gelecek olması iseolarak nitelendiriliyor.