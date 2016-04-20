Xiaomi yılın ilk çeyreğinde 14.8 milyon telefon satışı gerçekleştirdi

IHS Technology analisti Kevin Wang'in açıklamalarına göre Çin'li üretici Xiaomi 2016 yılının 1. çeyreğinde 14.8 milyon akıllı telefon satış rakamına ulaştı. Açıklamalara göre bu rakam Çin dışındaki satışları da kapsıyor.

Satış rakamları için geçtiğimiz yılın aynı dönemine bakarsak eğer Xiaomi'nin 2015 1. çeyreğinde de 14.98 milyon adetle bu yıla yakın bir sayıya ulaştığını görüyoruz. Şirketin büyüme beklentileri karşısında pek umulmayan bir sayı olsa da firma adına kötü bir satış rakamı olarak da görülemez. 2015 yılı toplamında 70 milyon satış rakamına ulaşan firmanın hedefi ise 80 milyondu.

2016 yılına baktığımızda bu yıla hızlı bir giriş yapan firma sizlere haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere şu ana kadar Mi5 ve Redmi Pro 3 modellerini tüketicilerin beğenisine sundu. Bu modellerin yanında firma 6.4 inç ekrana sahip Xiaomi Max modeli ile de büyük ekran severlerin ilgisini çekmeye çalışacak.

http://www.androidheadlines.com/2016/04/analyst-xiaomi-has-sold-14-8-million-smartphones-in-q1-2016.html