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Xiaomi yılın ilk çeyreğinde 14.8 milyon telefon satışı gerçekleştirdi

Geçtiğimiz ay Mi5 ve Redmi Pro 3 modellerini piyasaya sunan Xiaomi yılın ilk çeyreğinde 14.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. IHS Technology analistinden gelen açıklama haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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IHS Technology analisti Kevin Wang'in açıklamalarına göre Çin'li üretici Xiaomi 2016 yılının 1. çeyreğinde 14.8 milyon akıllı telefon satış rakamına ulaştı. Açıklamalara göre bu rakam Çin dışındaki satışları da kapsıyor.
Satış rakamları için geçtiğimiz yılın aynı dönemine bakarsak eğer Xiaomi'nin 2015 1. çeyreğinde de 14.98 milyon adetle bu yıla yakın bir sayıya ulaştığını görüyoruz. Şirketin büyüme beklentileri karşısında pek umulmayan bir sayı olsa da firma adına kötü bir satış rakamı olarak da görülemez. 2015 yılı toplamında 70 milyon satış rakamına ulaşan firmanın hedefi ise 80 milyondu.
2016 yılına baktığımızda bu yıla hızlı bir giriş yapan firma sizlere haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere şu ana kadar Mi5 ve Redmi Pro 3 modellerini tüketicilerin beğenisine sundu. Bu modellerin yanında firma 6.4 inç ekrana sahip Xiaomi Max modeli ile de büyük ekran severlerin ilgisini çekmeye çalışacak.

http://www.androidheadlines.com/2016/04/analyst-xiaomi-has-sold-14-8-million-smartphones-in-q1-2016.html Yorum Yaz
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ergenius 3 yıl en beğenilen
Mi5'i uluslararası arenada uygun bir fiyata ve tedarik sorunu olmadan satışa çıkarabilseler min 120 milyon satış yapar
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onsos1100 3 yıl
Xiaomi ucuz filan değil arkadaşlar. Emin olun Samsung da kendi ülkesinde bu fiyata telefon satabilir.
Xiaomi nin açıkladığı fiyat fabrika çıkış fiyatı ancak diğer firmalar son kullanıcı fiyatını açıklıyor.
Özellikle Çinli ticaret siteleri üzerinden dünyaya satış yapıyor çünkü o ülkelerde yasal sorunlar vergiler xiaomi nin baş edebileceği şeyler değil. Özellikle ofis açmak garanti vermek bunlar kolay şeyler değil bunun reklamı market payı derken emin olun galaxy s7 ile aynı fiyata gelir.
Eğer olaya fiyat olarak bakarsanız şuan LG paralel ithalat telefonlar sorunlarına rağmen çok uygun fiyatlara satılıyor.
Xiaomi ucuz filan değil arkadaşlar. Emin olun Samsung da kendi ülkesinde bu fiyata telefon satabilir.Xiaomi nin açıkladığı fiyat fabrika çıkış fiyatı ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 yıl
Kefelon
Xiaomi Mi 5i elden teslim şekilde 450 dolara getiren bir çok satıcı var. (Bir tanesi eski forum satıcılarımızdan, facebook grubu üzerinden satışa devam ediyor.) 450 Dolarda 1300 TL yapıyor ve aracının payı olduğu için bu fiyatta. Bize bu fiyatdan ulaşabiliyorsa yurt dışından telefon almakta sıkıntı olmayan ülkelerde direk olarak satın alınca çok daha ucuza geliyordur kesinlikle. Ülkemizi düşününcede Snapdragon 820li en düşük fiyatlı cihazın 2800 TLden (LG G5) piyasaya girdiğini görüyoruz. Adamlar 1300 TLye veriyor daha ne yapsın...

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onsos1100 3 yıl
Xiaomi ucuz filan değil arkadaşlar. Emin olun Samsung da kendi ülkesinde bu fiyata telefon satabilir.
Xiaomi nin açıkladığı fiyat fabrika çıkış fiyatı ancak diğer firmalar son kullanıcı fiyatını açıklıyor.
Özellikle Çinli ticaret siteleri üzerinden dünyaya satış yapıyor çünkü o ülkelerde yasal sorunlar vergiler xiaomi nin baş edebileceği şeyler değil. Özellikle ofis açmak garanti vermek bunlar kolay şeyler değil bunun reklamı market payı derken emin olun galaxy s7 ile aynı fiyata gelir.
Eğer olaya fiyat olarak bakarsanız şuan LG paralel ithalat telefonlar sorunlarına rağmen çok uygun fiyatlara satılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Kefelon 3 yıl onsos1100
Xiaomi Mi 5'i elden teslim şekilde 450 dolara getiren bir çok satıcı var. (Bir tanesi eski forum satıcılarımızdan, facebook grubu üzerinden satışa devam ediyor.) 450 Dolar'da 1300 TL yapıyor ve aracının payı olduğu için bu fiyatta. Bize bu fiyatdan ulaşabiliyorsa yurt dışından telefon almakta sıkıntı olmayan ülkelerde direk olarak satın alınca çok daha ucuza geliyordur kesinlikle.

Ülkemizi düşününcede Snapdragon 820'li en düşük fiyatlı cihazın 2800 TL'den (LG G5) piyasaya girdiğini görüyoruz. Adamlar 1300 TL'ye veriyor daha ne yapsın...
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emre1393 3 yıl
Xiaomi kendi ülkesinde üretip satabildiği için ucuz, dışarı adımını attığı anda masraflar, vergiler vs. çığ gibi büyüyor, fiyat avantajı kalmıyor.
Geçen miui forumundaki hindistanlilar bize niye pahalı satıyor, biz enayi miyiz diye ağlıyorlardı, vergiyi vs masrafı düşünmüyor bile adam.
Tedarik sorunu da var talep yüksek olduğundan, yoksa 5 milyon daha fazla olurdu o sayı.
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wolf silver 3 yıl
Şu firmanın ülkemize gelmesini 6 gözle bekliyorum. Tüm aileye Xaomi ürünleri alacam.. Telefonları gerçekten fiyat performansin çok üstünde...
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crazy585858 3 yıl
kalitelisin tamam fiyatında uygun tamam ama be kardeşim uluslararası pazara çıkmak bu kadarmı zor üretim kapasiteni artırmak bu kadarmı zor..
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koyunsavar 3 yıl
Uckagitcilar yeni ciktiginda 1 ilk gunde 10 milyon siparis aliyor geri kalan 2 ay 29 gunde de 5 milyon satiyor
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kadirirdem 3 yıl
mi5 gelsin tr ye terettütsüz alacağım ama yok gelmiyor....
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stalker(1979) 3 yıl
ergenius
Mi5i uluslararası arenada uygun bir fiyata ve tedarik sorunu olmadan satışa çıkarabilseler min 120 milyon satış yapar


Mi5'in bu kadar talep göreceğini kendileri bile düşünmedikleri için şu anda kendi pazarlarını doyurmaya çalışıyorlar. Adamlar böyle olacağını bilselerdi daha fazla üretirlerdi. :D
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ergenius 3 yıl en beğenilen
Mi5'i uluslararası arenada uygun bir fiyata ve tedarik sorunu olmadan satışa çıkarabilseler min 120 milyon satış yapar
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