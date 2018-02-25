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Xiaomi’den Cortana destekli akıllı hoparlör geliyor

Google ekosisteminde kendisini kanıtlayan Xiaomi artık büyük oynamaya başladı. Microsoft’un Cortana asistanı bundan böyle firmanın yeni akıllı hoparlöründe yer alacak.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android dünyasının vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Xiaomi sürpriz bir hamleyle Microsoft’un Cortana dijital asistanını kullanma kararı aldı. Cortana dijital asistan destekli ilk akıllı hoparlör yolda.

Stratejik iş birliği

Xiaomi geçtiğimiz aylarda Mi AI adında bir akıllı hoparlör piyasaya sürmüştü. Google’ın Çinceyi desteklememesi ve Çin genelinde yasaklı olması sebebiyle kendisine dijital bir asistan geliştiren Xiaomi, daha yaygın bir kullanım alanı için Cortana’da karar kıldı. Cortana assitanı, Çince, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Japonca, İspanyolca ve Almanca dillerine destek veriyor.

Ayrıca Bkz. "SIM teknolojisinde yeni dönem başlıyor"

Microsoft ve Xiaomi arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması kapsamında Mi AI akıllı hoparlörün Cortana tabanlı bir versiyonu piyasaya sürülecek. Orijinal ürün tasarım ve ses kalitesi açısından oldukça başarılıydı. Fiyatı ise 50$ civarındaydı.

Anlaşma kapsamında ayrıca Microsoft’un yapay zekâ ve bulut bilişim alanındaki tecrübesi ile Xiaomi’nin akıllı sistemler alanındaki tecrübesi bir araya gelecek ve belirli projeler için kullanılacak. Yani yakında Cortana asistanının Xiaomi akıllı ürünlerini kontrol ettiğini görebileceğiz.

Diğer taraftan Xiaomi ortağının Azure bulut platformuna erişim hakkı elde edecek. Yine Xiaomi dizüstü bilgisayarlarının reklamı ve geliştirilmesi aşamasında Microsoft tavsiyelerde bulunacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/02/24/xiaomi-release-cortana-smart-speaker-following-ai-deal-microsoft/ Yorum Yaz
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arel.gr 1 yıl
artik zamanidir !
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MrScorpion 1 yıl
Çok iyi olmuş xiaomi çok akıllı hamleler yapıyor. Ülkemize gelir gelmez almayı düşünüyorum. Gelmezse de aliexpressten alırız.
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