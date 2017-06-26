Xiaomi’nin Surge S2 işlemcisi çok yakın

Bu yıl yonga pazarına Surge S1 ile ilk adımını atan Xiaomi, kalıcı olmak niyetinde. Surge S2 adını alacağı tahmin edilen ikinci yonga seti için hazırlıklar tamam ve yakın zamanda pazarda görebiliriz.

Hazırlıklar tamam

Xiaomi’nin üretim için TSMC ile el sıkıştığı ve 16nm sürecinde üretileceği ifade ediliyor. Daha önce Xiaomi’nin 10nm süreci için Samsung ile anlaştığı iddia edilmişti. Bununla birlikte Samsung’un kendi Exynos ve Qualcomm’un Snapdragon 835 yonga seti için oldukça yoğun olduğu bu bakımdan üretim konusunda sıkıntılar oluşacağı gündeme geldi. Riske girmek istemeyen Xiaomi de 16nm sürecinde devam etmeye karar verdi.

Xiaomi yeni yonga setinin örneklemesine başlamış durumda. İşler yolunda giderse yakın zamanda hacimli üretime geçilecek. Bu da en erken sonbahar aylarında Surge S2 taşıyan bir Xiaomi telefonunun piyasada olması anlamına geliyor.

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Surge S2 ne tür bileşenlere sahip olacak şimdilik bilinmiyor. Surge S1 modelinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 MP4 grafik birimi bulunuyordu. Bu bakımdan Cortex-A73 veya Cortex-A75 tercihi daha anlamlı hale geliyor.

Xiaomi’nin yonga seti tedarik etmek gibi bir amacı yok. Son dönemde tüm Android amiral gemileri Qualcomm’un Snapdragon 835 yonga setine yüklenmiş durumda. Bu bakımdan tedarik sıkıntısı var ve LG gibi firmalar ya gecikmeyi göze almış ya da Snapdragon 821 yonga setinde karar kılmıştı. Gelecek yıl 10nm sürecinde tasarlayacağı amiral gemisi yonga seti ile firma bağımlılıktan da kurtulmuş olacak.