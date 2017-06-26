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Xiaomi’nin Surge S2 işlemcisi çok yakın

Xiaomi yeni yonga setinin örneklemesine başlamış durumda. Bu da en erken sonbahar aylarında Surge S2 taşıyan bir Xiaomi telefonunun piyasada olması anlamına geliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl yonga pazarına Surge S1 ile ilk adımını atan Xiaomi, kalıcı olmak niyetinde. Surge S2 adını alacağı tahmin edilen ikinci yonga seti için hazırlıklar tamam ve yakın zamanda pazarda görebiliriz.

Hazırlıklar tamam

Xiaomi’nin üretim için TSMC ile el sıkıştığı ve 16nm sürecinde üretileceği ifade ediliyor. Daha önce Xiaomi’nin 10nm süreci için Samsung ile anlaştığı iddia edilmişti. Bununla birlikte Samsung’un kendi Exynos ve Qualcomm’un Snapdragon 835 yonga seti için oldukça yoğun olduğu bu bakımdan üretim konusunda sıkıntılar oluşacağı gündeme geldi. Riske girmek istemeyen Xiaomi de 16nm sürecinde devam etmeye karar verdi.

Xiaomi yeni yonga setinin örneklemesine başlamış durumda. İşler yolunda giderse yakın zamanda hacimli üretime geçilecek. Bu da en erken sonbahar aylarında Surge S2 taşıyan bir Xiaomi telefonunun piyasada olması anlamına geliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 8 çalışır halde görüntülendi"

Surge S2 ne tür bileşenlere sahip olacak şimdilik bilinmiyor. Surge S1 modelinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 MP4 grafik birimi bulunuyordu. Bu bakımdan Cortex-A73 veya Cortex-A75 tercihi daha anlamlı hale geliyor.

Xiaomi’nin yonga seti tedarik etmek gibi bir amacı yok. Son dönemde tüm Android amiral gemileri Qualcomm’un Snapdragon 835 yonga setine yüklenmiş durumda. Bu bakımdan tedarik sıkıntısı var ve LG gibi firmalar ya gecikmeyi göze almış ya da Snapdragon 821 yonga setinde karar kılmıştı. Gelecek yıl 10nm sürecinde tasarlayacağı amiral gemisi yonga seti ile firma bağımlılıktan da kurtulmuş olacak. 

 

http://wccftech.com/xiaomi-surge-s2-sampling-report/ Yorum Yaz
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firat_kilic 2 yıl en beğenilen tugares
Devlet politikası olması lazım. Bunun için geleceği gören başbakan seçmek lazım. Onun için bilgisayar elektronik & müh. / teknisyeni / teknikeri insan seçmek lazım. O insanın da hayal gücü gerçeği görecek olması lazım. Hedef ve ok. Önce hedef belirlenecek. Sonra fokusla ok atılacak. O ok ise millettir. // üretmeden otomasyonu arttırırsan daha hızlı kaybedersin. Veya zaten kaybediyorsan 24saat çalışırsan daha hızlı kaybedersin. Yani çalışarak kaybetmekte mümkün. Otomatikleştirme köprüler yollar vs.. daha hızlı kaybetmenide sağlayabilir. Ülkemizde gelecekle ilgili umudum yok. Sadece umut varmış gibi gösteriliyor. Ben ise buna kontrollü geri bırakma diyorum.****
Devlet politikası olması lazım. Bunun için geleceği gören başbakan seçmek lazım. Onun için bilgisayar elektronik & müh. / teknisyeni / teknikeri insan seçmek la...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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tugares 2 yıl
Bizim de işlemci üretecek firmalarımız olsa, bizimde teknoloji de siz sahibi olduğumuz bir alan olsa, dostlar biz niye işlemci üretemiyoruz?
2 Yanıt Yanıtla +5
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cheelik 2 yıl firat_kilic
Su memlekette elektronik logic bilen tek sen varsın sanırım gülerek okuduğum en son dünya savaşından çıktığın 3-5 video izleyerek kendini entellektüel biri gibi gördüğün yazına cevaben daha çocukken başladığım ve 30 yaşında olma rağmen halen keyif duyarak okuduğum, çalıştığım ve hobi edindiğim elektronik, bilgisayar ve otomasyon bilgimi sana ispat etmek zorunda değilim kaldı ki sen dahil kimseyi rencide edicek veya tartışma yaratacak bir cevap yazmamıştım. Yem atmak gibi bir deyim kullanmışsın niyetim bir şey yakalamak değildi ama cılız bir balık yakalamışım istemeden. Benim bildiğim doğrudur dayatmasıyla yazı yazan bağnaz beyninle olaylara objektif bakamazsın. Senin gibiler sadece eleştirir, yanlış kişiye cevap yazmışım hadi eyw.
Su memlekette elektronik logic bilen tek sen varsın sanırım gülerek okuduğum en son dünya savaşından çıktığın 3-5 video izleyerek kendini entellektüel biri gibi...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 2 yıl
Xiaomi'ye helal olsun,iyi gelişiyorlar
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firat_kilic 2 yıl
Tahminen kök arm/mediatektir.
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tugares 2 yıl
Bizim de işlemci üretecek firmalarımız olsa, bizimde teknoloji de siz sahibi olduğumuz bir alan olsa, dostlar biz niye işlemci üretemiyoruz?
2 Yanıt Yanıtla +5
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firat_kilic 2 yıl tugares
Devlet politikası olması lazım. Bunun için geleceği gören başbakan seçmek lazım. Onun için bilgisayar elektronik & müh. / teknisyeni / teknikeri insan seçmek lazım. O insanın da hayal gücü gerçeği görecek olması lazım. Hedef ve ok. Önce hedef belirlenecek. Sonra fokusla ok atılacak. O ok ise millettir. // üretmeden otomasyonu arttırırsan daha hızlı kaybedersin. Veya zaten kaybediyorsan 24saat çalışırsan daha hızlı kaybedersin. Yani çalışarak kaybetmekte mümkün. Otomatikleştirme köprüler yollar vs.. daha hızlı kaybetmenide sağlayabilir. Ülkemizde gelecekle ilgili umudum yok. Sadece umut varmış gibi gösteriliyor. Ben ise buna kontrollü geri bırakma diyorum.****
2 Yanıt Yanıtla +10
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Guest-BF8E9B238 2 yıl tugares
tugares
Bizim de işlemci üretecek firmalarımız olsa, bizimde teknoloji de siz sahibi olduğumuz bir alan olsa, dostlar biz niye işlemci üretemiyoruz?

Bu da üretmiyor ki, hazır işlemciyi alıp paketliyor. Gerçi biz onu da yapamıyoruz ya neyse.
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