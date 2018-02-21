Xiaomi’nin oyuncu odaklı akıllı telefon geliştirdiği iddiaları güçleniyor

Razer’ın geçen yıl piyasaya sürdüğü oyuncu odaklı akıllı telefon Razer Phone yeni bir akım başlatmış görünüyor. Önce Asus ardından da Xiaomi oyuncu odaklı akıllı telefon için kolları sıvadı.

Xiaomi BlackShark özellikleri

Oyuncu odaklı telefonların aslında standart amiral gemilerinden farkı yok ancak ekran tazeleme hızı biraz daha yüksek ve böylece daha akıcı grafikler sunulabiliyor. Oyunlar da buna göre optimize edilince oyuncular için cazibe noktası oluyor.

Asus’un MWC 2018 fuarında ZenFone 5 serisine ait bir oyuncu odaklı akıllı telefon tanıtacağı daha önce gündeme gelmişti. Xiaomi’nin de farklı bir marka altında böyle bir hamle yapabileceği konuşuluyor.

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BlackShark adıyla AnTuTu üzerinde görülen yeni bir akıllı telefon 2160x1080 piksel çözünürlük, Snapdragon 845 yonga seti, 8GB RAM, 32GB depolama kapasitesi şeklinde amiral gemisi seviyesinde özellikler sunuyor.

BlackShark isminin Xiaomi ile ne alakası var diyecek olursanız geçen yıl Xiaomi’nin Black Shark Technology Incorporated adındaki Çinli akıllı telefon üreticisine yatırım yaptığını hatırlatalım.

Xiaomi bahsedildiği gibi farklı bir marka da kullanabilir veya Xiaomi Mi 7 BlackShark şeklinde bir isimlendirme de yapabilir. Bunu en erken gelecek hafta öğrenebileceğiz.