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Xiaomi’nin oyuncu odaklı akıllı telefon geliştirdiği iddiaları güçleniyor

Oyuncu odaklı akıllı telefon trendine Asus’un ardından Xiaomi de katılıyor. Firma amiral gemi seviyesinde bir akıllı telefonu oyuncu odaklı olarak karşımıza çıkarabilir.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer’ın geçen yıl piyasaya sürdüğü oyuncu odaklı akıllı telefon Razer Phone yeni bir akım başlatmış görünüyor. Önce Asus ardından da Xiaomi oyuncu odaklı akıllı telefon için kolları sıvadı.

Xiaomi BlackShark özellikleri

Oyuncu odaklı telefonların aslında standart amiral gemilerinden farkı yok ancak ekran tazeleme hızı biraz daha yüksek ve böylece daha akıcı grafikler sunulabiliyor. Oyunlar da buna göre optimize edilince oyuncular için cazibe noktası oluyor.

Asus’un MWC 2018 fuarında ZenFone 5 serisine ait bir oyuncu odaklı akıllı telefon tanıtacağı daha önce gündeme gelmişti. Xiaomi’nin de farklı bir marka altında böyle bir hamle yapabileceği konuşuluyor.

Ayrıca Bkz. "Asıl Meizu amiral gemisi yıl sonunda gelecek"

BlackShark adıyla AnTuTu üzerinde görülen yeni bir akıllı telefon 2160x1080 piksel çözünürlük, Snapdragon 845 yonga seti, 8GB RAM, 32GB depolama kapasitesi şeklinde amiral gemisi seviyesinde özellikler sunuyor.

BlackShark isminin Xiaomi ile ne alakası var diyecek olursanız geçen yıl Xiaomi’nin Black Shark Technology Incorporated adındaki Çinli akıllı telefon üreticisine yatırım yaptığını hatırlatalım.

Xiaomi bahsedildiği gibi farklı bir marka da kullanabilir veya Xiaomi Mi 7 BlackShark şeklinde bir isimlendirme de yapabilir. Bunu en erken gelecek hafta öğrenebileceğiz.

 

https://www.gizmochina.com/2018/02/21/xiaomis-upcoming-gaming-smartphone-blackshark-spotted-antutu-reveals-key-specs/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
32GB hafıza ile neyin oyuncu telefonuymuş o?!
2 Yanıt Yanıtla +19
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Fashionality 1 yıl tobepeople
Orijinalden alıntı: tobepeople
En baba Android oyunu 2 gb zaten 32 GB gene de yeterli oyun anlamında. Rahat 30 oyun sığar kaç tane kuruyorsun sen bilmiyorum ama ben en fazla 20 oyun kuruyorum yani emülatörlü oyunlarla beraber, bazı Psx oyunlarını hala oynuyorum telden. TV de tat alınmıyor ama telefonda hala gideri var :D

sisteme ayrilan bellekten, muzik, resim ve video gibi medya dosyalarindan ve gunluk hayatta cogu kisinin kullandigi cesitli uygulamalar (Facebook, twitter, instagram vs) kurulduktan sonra kalacak olan en iyi ihtimal 20 GB kadar bellek, bu cihazi genel anlamda grafik kalitesi ve boyutu yuksek oyunlar ile doldurup, her an tum oyun arsivine ulasabilecek sekilde kullanmayi planlayan kisileri tatmin etmez muhtemelen

yoksa "yahu dur bi iki oyun kurayim dursun kosede kenarda, bos vakitlerimde acar yarim saat takilirim" diye dusunenler icin 32 GB bile fazla
Orijinalden alıntı: tobepeopleEn baba Android oyunu 2 gb zaten 32 GB gene de yeterli oyun anlamında. Rahat 30 oyun sığar kaç tane kuruyorsun sen bilmiyo...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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gurkanse 1 yıl
xiaomi ürünlerini kullanırım severimde ama mi 7'de de sd845 olcak 8gb ram olcak.yani bu cihazın oyuncu telefonu olabilmesi için diğer telefonlardan farkı ne olacak? mesela arkasına gömülü bir gamepad olsa kızaklı şekilde aşağı çekince oyun modu açılsa direk oyun oynasak,portable oyun cihazı gibi yani fena olmazdı.dümdüz telefon çıkartıp oyuncu telefonu diye satmak tüketiciye hakarettir.
xiaomi ürünlerini kullanırım severimde ama mi 7'de de sd845 olcak 8gb ram olcak.yani bu cihazın oyuncu telefonu olabilmesi için diğer telefonlardan farkı ne ...
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DH Misafiri 1 yıl
Küçücük ekranda oyundan ne zevk alınır arkadaş, oyun oynayacaksan ekran en az 8 inç olmalı.
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esmerbuyucu 1 yıl
Kamerasını tost makinesiyle eş değer yapıp tasarımı da takoz gibi yapınca oyuncu telefonu diyorlar herhalde bkz Razer Phone. Ha bir de RGB eklemeyi unutmasınlar.
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gurkanse 1 yıl
xiaomi ürünlerini kullanırım severimde ama mi 7'de de sd845 olcak 8gb ram olcak.yani bu cihazın oyuncu telefonu olabilmesi için diğer telefonlardan farkı ne olacak? mesela arkasına gömülü bir gamepad olsa kızaklı şekilde aşağı çekince oyun modu açılsa direk oyun oynasak,portable oyun cihazı gibi yani fena olmazdı.dümdüz telefon çıkartıp oyuncu telefonu diye satmak tüketiciye hakarettir.
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kesbi 1 yıl
32GB telefona kaç tane oyun kurulacakmışki? 256dan başlamalı. Razerin telefonu da oyun telefonu değil bana göre. Pil ve dahili hafıza başta yeterli seviyede olacakki diğer konulara sıra gelsin.
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kaptanos 1 yıl
32 olayı harici oldukça güzel, zaten Xiaomi'nin böyle bir telefonu 32GB ile getireceğini de hiç düşünmüyorum. Öyle bir hata yapmazlar
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tobepeople 1 yıl
En baba Android oyunu 2 gb zaten 32 GB gene de yeterli oyun anlamında. Rahat 30 oyun sığar kaç tane kuruyorsun sen bilmiyorum ama ben en fazla 20 oyun kuruyorum yani emülatörlü oyunlarla beraber, bazı Psx oyunlarını hala oynuyorum telden. TV de tat alınmıyor ama telefonda hala gideri var :D
2 Yanıt Yanıtla
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Fashionality 1 yıl tobepeople
Orijinalden alıntı: tobepeople
En baba Android oyunu 2 gb zaten 32 GB gene de yeterli oyun anlamında. Rahat 30 oyun sığar kaç tane kuruyorsun sen bilmiyorum ama ben en fazla 20 oyun kuruyorum yani emülatörlü oyunlarla beraber, bazı Psx oyunlarını hala oynuyorum telden. TV de tat alınmıyor ama telefonda hala gideri var :D

sisteme ayrilan bellekten, muzik, resim ve video gibi medya dosyalarindan ve gunluk hayatta cogu kisinin kullandigi cesitli uygulamalar (Facebook, twitter, instagram vs) kurulduktan sonra kalacak olan en iyi ihtimal 20 GB kadar bellek, bu cihazi genel anlamda grafik kalitesi ve boyutu yuksek oyunlar ile doldurup, her an tum oyun arsivine ulasabilecek sekilde kullanmayi planlayan kisileri tatmin etmez muhtemelen

yoksa "yahu dur bi iki oyun kurayim dursun kosede kenarda, bos vakitlerimde acar yarim saat takilirim" diye dusunenler icin 32 GB bile fazla
1 Yanıt Yanıtla +6
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norton772 1 yıl tobepeople
tobepeople

En baba Android oyunu 2 gb zaten 32 GB gene de yeterli oyun anlamında. Rahat 30 oyun sığar kaç tane kuruyorsun sen bilmiyorum ama ben en fazla 20 oyun kuruyorum yani emülatörlü oyunlarla beraber, bazı Psx oyunlarını hala oynuyorum telden. TV de tat alınmıyor ama telefonda hala gideri var :D

adam hafiza 32 gb diyor. sana 32gb mi kalacak saniyorsun isletim sistemini falan yukleyince?
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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
32GB hafıza ile neyin oyuncu telefonuymuş o?!
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buraoca2 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

32GB hafıza ile neyin oyuncu telefonuymuş o?!

Mi6 bile 64 Gb Depolama seçeneği ile başlıyor. Prototip olduğu için 32 Gblık bir versiyon hazırlamış olabilirler ki, gerçekten böyle bir cihaz çıkarırsa Xiaomi; 128 Gb Depolama birimi koyacaktır cihaza başlangıç seviyesi olarak.
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kadirirdem 1 yıl QuexSeeL
:D :D
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