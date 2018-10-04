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Yahoo'dan yeni mesajlaşma uygulaması: Yahoo Together

İnternet dünyasının en köklü şirketlerinden Yahoo, geçtiğimiz Temmuz ayında Yahoo Messenger hizmetini sonlandırmıştı. Şirket şimdi Yahoo Together ile mesajlaşma dünyasına geri dönüyor.
7 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elveda, Yahoo Messenger. Merhaba, Yahoo Together. Geçtiğimiz Temmuz ayında 20 yıllık mesajlaşma hizmeti olan Yahoo Messenger'a son verme kararı alan Yahoo, bugün Yahoo Together uygulaması ile mesajlaşma dünyasına geri döndüğünü açıkladı. Aile, arkadaş ve benzeri gruplar oluşturarak mesajlaşabileceğiniz uygulama Squirrel kod adı ile geliştiriliyordu.

Grup mesajlaşmalarına özel

Yahoo Messenger'ın kullandığı altyapı üzerine inşa edilen Yahoo Together, aileniz veya arkadaş gruplarınızla bir şeyler planlamak ve organize etmek üzere tasarlanmış ve bunun da mesajlaşma uygulamasını rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer grup mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi Yahoo Together'da da fotoğraf, GIF, bağlantı paylaşabilir ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi eğlenceli yazışmalar yapabilirsiniz. Bunun yanında uygulama size, Akıllı Hatırlatma özelliği ile grup sohbetlerine belirlediğiniz bir zamanda mesaj gönderebilme ve rahatsız olduğunuz durumlarda bildirimleri sessize alabilme gibi özellikler de sunuyor. Yahoo Together'ı aşağıdaki linklere tıklayarak cihazınıza yükleyebilirsiniz.
Yahoo Together Android versiyonu

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OverClocK1ng 7 ay
Ulan Messenger ne kadar güzeldi. Özledim be. Microsoft, Sykpe'ı satın alıp hem Skype'ın içine etmese hem de Messenger'ı kapatmasa ne güzeldi. Bırak Messenger kullananlar kullansın. Skype'ı ayrı yap. İsteyen istediğini kullansın değil mi.
Yok. İlla bir şeyler yapıp içine etmeli. Sonra MicroFOS yazdım diye ceza aldım.
Sanki DonanımHaber Microsoft'un hissedarı...
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isakoc 7 ay
Madem tekrar bir mesajlaşma yazılımı ile gelecektin niye yılların efsane markası yahoo messengeri iptal ettin. Bu yahoo nasıl battı derseniz işte ispatı.
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SEO-Uzmanı 7 ay
MSN geri gelmeli :)
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