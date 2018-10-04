Yahoo'dan yeni mesajlaşma uygulaması: Yahoo Together

Elveda, Yahoo Messenger. Merhaba, Yahoo Together. Geçtiğimiz Temmuz ayında 20 yıllık mesajlaşma hizmeti olan Yahoo Messenger'a son verme kararı alan Yahoo, bugün Yahoo Together uygulaması ile mesajlaşma dünyasına geri döndüğünü açıkladı. Aile, arkadaş ve benzeri gruplar oluşturarak mesajlaşabileceğiniz uygulama Squirrel kod adı ile geliştiriliyordu.

Grup mesajlaşmalarına özel

Diğer grup mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi Yahoo Together'da da fotoğraf, GIF, bağlantı paylaşabilir ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi eğlenceli yazışmalar yapabilirsiniz. Bunun yanında uygulama size, Akıllı Hatırlatma özelliği ile grup sohbetlerine belirlediğiniz bir zamanda mesaj gönderebilme ve rahatsız olduğunuz durumlarda bildirimleri sessize alabilme gibi özellikler de sunuyor. Yahoo Together'ı aşağıdaki linklere tıklayarak cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yahoo Messenger'ın kullandığı altyapı üzerine inşa edilen, aileniz veya arkadaş gruplarınızla bir şeylerüzere tasarlanmış ve bunun da mesajlaşma uygulamasınıen önemli özelliklerden biri olduğunu söyleyebiliriz.