Yahoo'dan yeni mesajlaşma uygulaması: Yahoo Together

Teknoloji Editörü
Elveda, Yahoo Messenger. Merhaba, Yahoo Together. Geçtiğimiz Temmuz ayında 20 yıllık mesajlaşma hizmeti olan Yahoo Messenger'a son verme kararı alan Yahoo, bugün Yahoo Together uygulaması ile mesajlaşma dünyasına geri döndüğünü açıkladı. Aile, arkadaş ve benzeri gruplar oluşturarak mesajlaşabileceğiniz uygulama Squirrel kod adı ile geliştiriliyordu.
Grup mesajlaşmalarına özelYahoo Messenger'ın kullandığı altyapı üzerine inşa edilen Yahoo Together, aileniz veya arkadaş gruplarınızla bir şeyler planlamak ve organize etmek üzere tasarlanmış ve bunun da mesajlaşma uygulamasını rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer grup mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi Yahoo Together'da da fotoğraf, GIF, bağlantı paylaşabilir ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi eğlenceli yazışmalar yapabilirsiniz. Bunun yanında uygulama size, Akıllı Hatırlatma özelliği ile grup sohbetlerine belirlediğiniz bir zamanda mesaj gönderebilme ve rahatsız olduğunuz durumlarda bildirimleri sessize alabilme gibi özellikler de sunuyor. Yahoo Together'ı aşağıdaki linklere tıklayarak cihazınıza yükleyebilirsiniz.Yahoo Together Android versiyonu
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Yok. İlla bir şeyler yapıp içine etmeli. Sonra MicroFOS yazdım diye ceza aldım.
Sanki DonanımHaber Microsoft'un hissedarı...