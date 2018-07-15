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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yakuza serisi yeterli talep olursa Xbox One'a gelebilir

Sürükleyici bir hikayeye sahip popüler aksiyon serisi Yakuza'nın son oyunları sadece PlayStation 4 için çıkmıştı. Yakuza'nın geliştiricileri başarılı oyunun Xbox One'a gelebileceğini açıkladı.
10 ay
1,5b
1
3
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Yakuza bildiğiniz üzere büyük ölçüde PlayStation platformuna özel bir seri. En yeni oyunlar sadece PlayStation 4 için çıktı ancak geliştirici şirket seriyi Sony’nin en büyük rakibine getirme fikrine karşı değil. Yapımcı Daisuke Sato, geliştiricilerin yeterli talep varsa, Yakuza serisini Xbox One'a taşımayı düşüneceklerini belirtti.
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Yakuza 1 & 2 HD, Nintendo Wii U için çıktı ancak Sato'ya göre “büyük bir başarısızlıkla” sonuçlandı. Kendisi geliştiricilerin bu seriyi mümkün olduğunca fazla platforma getirmeye her zaman istekli olduklarını ancak Nintendo’nun seri için doğru platform olmadığına inandığını söylüyor.
Sato, Gameblog ile yaptığı bir ropörtajda “Nintendo Switch'in Yakuza oyunlarını geliştirmek için ideal bir platform olmadığına inanıyorum” dedi. Ayrıca yeterli talep olduğu taktirde Xbox One için Yakuza serisinin çıkabileceğini belirtti.

Xbox One'ın yüksek profilli Japon oyunlarına ihtiyacı var

Deneyimli yapımcı "Xbox One ile ilgili olarak, Xbox One kullanıcılarının Yakuza gibi bir oyunla ilgilenme olasılığının daha yüksek olduğunu bilerek bunu düşünebiliriz. Bu potansiyel olarak bir seçenek olabilir”diye ekledi.
Microsoft ise Yakuza'nın platformunda yer almasını kesinlikle isteyecektir. Çünkü şirketin, Xbox One'ın cazibesini arttırmak için kısa süre önce çıkan NieR: Automata gibi, yüksek profilli Japon oyunlarına ihtiyacı var.
Henüz hiçbir şey onaylanmadı, ancak en azından geliştiricilerin Yakuza serisini Xbox One platformuna taşımayı düşündüklerini görmek güzel.

http://www.gameblog.fr/interview_1154_yakuza-0-2-karaoke-switch-spin-off-city-hunter-daisuke-sato- Yorum Yaz
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UltrAslan_06 10 ay
İşte şu oyuna hastayım abi serilerini bitirdim keşke pc yede çıksa da oynasam.Artık ps4 eski hevesini vermiyor gerçi gow 4 çıktı onu da oynayamadım.
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hazarRS 10 ay
steam'de ön siparişe açık bir oyunu var bu serinin. pcdeki satış grafiğini referans alacaklar sanırım. Başka türlüsü nasıl olacak ki, xbox müşteri hizmetlerine gelen istek telefonlarına göre mi çıkartacaklar?
Oyunu hiç oynamadım ama abim bu oyunu oynuyor sürekli. İçeriğinde bolca japonca yazılar ve diyaloglar olmasa çok daha fazla popüler olabilirdi bence. İçeriği ve oynama süresi çok fazla ayrıca.
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yorumculuklar 10 ay
"Takep olursa geliriz" lafı aşırı garanticiliktir. Bu talebi oluştur veya koskoca şirketsin anketler, piyasa araştırması, analiz vb. yap. Millet kolay yoldan para kazanmanın yollarını arıyor sürekli.
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