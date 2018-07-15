Yakuza serisi yeterli talep olursa Xbox One'a gelebilir

Yakuza bildiğiniz üzere büyük ölçüde PlayStation platformuna özel bir seri. En yeni oyunlar sadece PlayStation 4 için çıktı ancak geliştirici şirket seriyi Sony’nin en büyük rakibine getirme fikrine karşı değil. Yapımcı Daisuke Sato, geliştiricilerin yeterli talep varsa, Yakuza serisini Xbox One'a taşımayı düşüneceklerini belirtti.

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Yakuza 1 & 2 HD, Nintendo Wii U için çıktı ancak Sato'ya göre “büyük bir başarısızlıkla” sonuçlandı. Kendisi geliştiricilerin bu seriyi mümkün olduğunca fazla platforma getirmeye her zaman istekli olduklarını ancak Nintendo’nun seri için doğru platform olmadığına inandığını söylüyor.

Sato, Gameblog ile yaptığı bir ropörtajda “Nintendo Switch'in Yakuza oyunlarını geliştirmek için ideal bir platform olmadığına inanıyorum” dedi. Ayrıca yeterli talep olduğu taktirde Xbox One için Yakuza serisinin çıkabileceğini belirtti.

Xbox One'ın yüksek profilli Japon oyunlarına ihtiyacı var

Deneyimli yapımcı "Xbox One ile ilgili olarak, Xbox One kullanıcılarının Yakuza gibi bir oyunla ilgilenme olasılığının daha yüksek olduğunu bilerek bunu düşünebiliriz. Bu potansiyel olarak bir seçenek olabilir”diye ekledi.

Microsoft ise Yakuza'nın platformunda yer almasını kesinlikle isteyecektir. Çünkü şirketin, Xbox One'ın cazibesini arttırmak için kısa süre önce çıkan NieR: Automata gibi, yüksek profilli Japon oyunlarına ihtiyacı var.

Henüz hiçbir şey onaylanmadı, ancak en azından geliştiricilerin Yakuza serisini Xbox One platformuna taşımayı düşündüklerini görmek güzel.

http://www.gameblog.fr/interview_1154_yakuza-0-2-karaoke-switch-spin-off-city-hunter-daisuke-sato-