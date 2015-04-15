Yandex'in Windows Phone uygulaması da güncellendi

Rusya merkezli arama devi Yandex'in Windows Phone uygulaması ufak düzeltme ve yenilikler aldığı yeni sürümüne güncellendi.

Her türlü soruya cevap için siyah ağırlıklı basit bir arayüzle hazırlanan Yandex Windows Phone uygulaması, özellikle hava durumu ve trafik gibi önemli verilerle öne çıkıyor ve yayılanan yeni sürümüyle arama satırının tasarımı ve arayüzün bazı öğelerini yeniliyor, birçok küçük hatadan kurtuluyor, uygun soruların sonuçları harita üzerinde gösterebiliyor ve son olarak QR-Kod ile alakalı kapalı olma hatasına çözüm getiriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Yandex'in WP 7.5, 8 ve 8.1 uyumlu versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/yandex/65621a5d-0dde-45b1-a188-f57085670047