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Yandex'in Windows Phone uygulaması da güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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27
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yandex'in Windows Phone uygulaması da güncellendi
 
Rusya merkezli arama devi Yandex'in Windows Phone uygulaması ufak düzeltme ve yenilikler aldığı yeni sürümüne güncellendi.
Her türlü soruya cevap için siyah ağırlıklı basit bir arayüzle hazırlanan Yandex Windows Phone uygulaması, özellikle hava durumu ve trafik gibi önemli verilerle öne çıkıyor ve yayılanan yeni sürümüyle arama satırının tasarımı ve arayüzün bazı öğelerini yeniliyor, birçok küçük hatadan kurtuluyor, uygun soruların sonuçları harita üzerinde gösterebiliyor ve son olarak QR-Kod ile alakalı kapalı olma hatasına çözüm getiriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Yandex'in WP 7.5, 8 ve 8.1 uyumlu versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/yandex/65621a5d-0dde-45b1-a188-f57085670047 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OyunaGelenAdam 4 yıl
Eskiden e kolay.net diye birşey vardı..
Arama motorunu kiralardı ve kullanmak için büfeden bakkaldan kontörlü kart alırdın vaybeeeee nereden nereye..
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Jeopol 4 yıl OyunaGelenAdam
Rahmetli kemal sunal oynardi reklam filmlerinde
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DH Misafiri 4 yıl
Uc Browser'da yandex kullanıyorum. Android işlemleri çalışıyor ve baya memnunumda WP kullanıcılarına tavsiye ederim
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Whippoorwill 4 yıl
Yandex Browser yok biz bunu ne yapalım yani. Bing kullanmak istiyoruz onun içinde bölgeyi ABD yapmak gerekiyor.
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abdullaharif 4 yıl
web aramasında google kadar başarılı olmadığı durumlar olsa da yandex ülkemiz için gayet güzel hizmet veriyor. Haritası çok iyi. Pc de browser olarak yandex kullanıyorum çok memnunum.
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Paroksetin 4 yıl Whippoorwill
Night Rain

Yandex Browser yok biz bunu ne yapalım yani. Bing kullanmak istiyoruz onun içinde bölgeyi ABD yapmak gerekiyor.

Bing ABD bölgesinde googleden daha iyi sonuçlar veriyor, fakat aynı şey ülkemiz için geçerli değil maalesef.
Ayrıca nedense yandex gerek arama motoru olsun, gerek tarayıcısı bir türlü ısınamadım şu merete.
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daredev 4 yıl
Bir sevemedim şu Yandex'i.
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