Yapay zekâ destekli Kirin 670 yonga seti geliyor

İlk akıllı telefon olmasa da dünyanın ilk yapay zekâ birimli mobil yonga setini tanıtma başarısı elde eden Huawei, portföyünü genişletiyor. Yapay zekâ artık orta seviye Huawei telefonlarına da sunulacak.

Kirin 670 özellikleri

Sızan bilgilere göre firma Kirin 670 adında yeni bir yonga seti daha hazırlıyor. Orta seviyeye yaklaşan bu yonga seti muhtemelen yeni nesil Honor ve Lite akıllı telefon modellerinde boy gösterecek.

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Yonga setinde performans odaklı 2 adet Cortex-A72 ve enerji verimliliği odaklı 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Grafik tarafında ise ARM Mali-G72 MP12 birimine yer verilmiş. Önceki nesle göre Kirin 670 önemli bir performans artışı getirecek.

Huawei’nin kendi nöral işlem birimi - NPU bu yonga setinde de yer alıyor. Böylece gelişmiş yapay zekâ destekli fonksiyonlardan orta seviye kullanıcılar da faydalanabilecek. Özellikle kamera tarafında otomatik olarak sahne ve nesne algılayarak ışığı ayarlayabilen yapay zekâ çok beğenilmişti. Kirin 670 yonga setinin yıl ortalarına doğru piyasada olması bekleniyor.