Yapay zekâ iş dünyasına da el attı

Dünyanın en büyük iletişim ve pazarlama gruplarından Publicis Groupe, yapay zekâ teknolojisini iş dünyasına entegre eden ilk firma oldu. Microsoft ile birlikte geliştirilen Marcel adlı yapay zekâ teknolojisi, firmanın 80 bin çalışanı ile reklam verenleri buluşturuyor.

İş dünyasında ilk

80.000'den fazla kişi ve 1.200'den fazla tüzel kişilik, 200'den fazla uzmanlık ve binlerce müşteriyi kapsayan yaklaşık 5 milyardan fazla veri dosyasına sahip olan Publicis Groupe bu verileri açmak için, Microsoft AI ve Publicis Groupe Bilgi Grafiği teknolojilerine dayanan Marcel AI platformunu oluşturdu. Marcel ismi holdingin kurucusundan geliyor.

Bu Bilgi Grafiği, grup içerisinde var olan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri birleştirerek birbiriyle ilişkilendiriyor. Publicis Groupe, iş ortağı Microsoft'un gelişmiş yapay zekâ araçlarını kullanarak, çalışanlarına faydalı olması için verileri işlemek, filtrelemek, birleştirmek ve organize etmek için kullanacak.

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Sektöre yenilikçi bir anlayış getirmek isteyen Publicis Groupe, çalışmalarına geçen yıl Haziran ayında başlamış ve tüm sektör etkinliklerini iptal ederek tüm kaynaklarını Marcel projesine kaydırmış.

Marcel, dünya genelindeki 80 bin Publicis Groupe çalışanını tek bir veri tabanında anlık olarak buluşturuyor. Böylece kitle kaynak kullanımıyla küresel fikir paylaşımı, projeler hakkında geri bildirim ve yorum alışverişi yapılabiliyor.

Marcel’in bir diğer önemli özelliği de reklam verenleri bu 80 bin kişilik kitleyle birebir buluşturması. Reklam verenler Marcel üzerinden yaratıcılara doğrudan bilgi verebiliyor. Böylece dünya genelinden takımlar oluşturularak 200’den fazla uzmanlık biriminden hizmet alabilme fırsatı doğuyor.

Marcel, mobil uygulama olarak da hizmete girecek. Yakın gelecekte bir masaüstü sürümü veya talep doğrultusunda geliştirilecek farklı ara yüzleri de sunacak. Marcel’i çalışanlar sesli veya metin girişi ile kullanabiliyor.

Yapay zekâ motoru, kullanıcının hızla bağlantı kurmasına ve hedefleri tamamlamasına yardımcı olmak için sorgulamalarda iyileştirmeler önerecek, ilgili bilgi, bağlantı ve fırsatları proaktif olarak sunacak. Haziran ayında ajans, rol ve coğrafyaya göre seçilen 1.000 kişiye beta sürümle sunulacak Marcel’in 2020’de Publicis Groupe çalışanlarının % 90'ına ulaşması hedefleniyor









