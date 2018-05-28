Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yapay zekâ iş dünyasına da el attı

Microsoft ve Publicis Groupe, iş dünyasında ilk kez yapay zekâ teknolojilerini kullanmak amacıyla bir araya geldi. Marcel akıllı asistan taşları yerinden oynatabilir.
11 ay
1,7b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük iletişim ve pazarlama gruplarından Publicis Groupe, yapay zekâ teknolojisini iş dünyasına entegre eden ilk firma oldu. Microsoft ile birlikte geliştirilen Marcel adlı yapay zekâ teknolojisi, firmanın 80 bin çalışanı ile reklam verenleri buluşturuyor.

İş dünyasında ilk

80.000'den fazla kişi ve 1.200'den fazla tüzel kişilik, 200'den fazla uzmanlık ve binlerce müşteriyi kapsayan yaklaşık 5 milyardan fazla veri dosyasına sahip olan Publicis Groupe bu verileri açmak için, Microsoft AI ve Publicis Groupe Bilgi Grafiği teknolojilerine dayanan Marcel AI platformunu oluşturdu. Marcel ismi holdingin kurucusundan geliyor.

Bu Bilgi Grafiği, grup içerisinde var olan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri birleştirerek birbiriyle ilişkilendiriyor. Publicis Groupe, iş ortağı Microsoft'un gelişmiş yapay zekâ araçlarını kullanarak, çalışanlarına faydalı olması için verileri işlemek, filtrelemek, birleştirmek ve organize etmek için kullanacak.

Ayrıca Bkz. "Ulefone da gelişmiş yüz tanıma sistemi kullanacak"

Sektöre yenilikçi bir anlayış getirmek isteyen Publicis Groupe, çalışmalarına geçen yıl Haziran ayında başlamış ve tüm sektör etkinliklerini iptal ederek tüm kaynaklarını Marcel projesine kaydırmış.  

Marcel, dünya genelindeki 80 bin Publicis Groupe çalışanını tek bir veri tabanında anlık olarak buluşturuyor. Böylece kitle kaynak kullanımıyla küresel fikir paylaşımı, projeler hakkında geri bildirim ve yorum alışverişi yapılabiliyor.

Marcel’in bir diğer önemli özelliği de reklam verenleri bu 80 bin kişilik kitleyle birebir buluşturması. Reklam verenler Marcel üzerinden yaratıcılara doğrudan bilgi verebiliyor. Böylece dünya genelinden takımlar oluşturularak 200’den fazla uzmanlık biriminden hizmet alabilme fırsatı doğuyor.

Marcel, mobil uygulama olarak da hizmete girecek. Yakın gelecekte bir masaüstü sürümü veya talep doğrultusunda geliştirilecek farklı ara yüzleri de sunacak. Marcel’i çalışanlar sesli veya metin girişi ile kullanabiliyor.

Yapay zekâ motoru, kullanıcının hızla bağlantı kurmasına ve hedefleri tamamlamasına yardımcı olmak için sorgulamalarda iyileştirmeler önerecek, ilgili bilgi, bağlantı ve fırsatları proaktif olarak sunacak. Haziran ayında ajans, rol ve coğrafyaya göre seçilen 1.000 kişiye beta sürümle sunulacak Marcel’in 2020’de Publicis Groupe çalışanlarının % 90'ına ulaşması hedefleniyor





 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay 2si1 | Türkiye'de Fiber İnternet 11 ay Bora füzesinden etkileyici test atışı görüntüleri 11 ay El bileğindeki kırıkları tespit eden yapay zeka ABD'de onaylandı 11 ay Enerjisa, geniş şarj istasyonu ağına sahip Eşarj’ı satın aldı 11 ay Xiaomi Mi 8'in posteri, cihazda ekrana gömülü parmak izi okuyucu olmadığını gösteriyor 11 ay Honor 7S resmi olarak tanıtıldı 11 ay Honda'nın yeni hafif jeti HondaJet Elite tanıtıldı 11 ay Xiaomi Redmi serisi çentikle tanışıyor: Redmi 6 ortaya çıktı 11 ay Xiaomi Mi Band 3, Perşembe günü tanıtılacak 11 ay TAI Genel Müdürü Temel Kotil’den yerli yolcu uçağı açıklaması 11 ay Tesla, Model 3'ün fren sorununu güncelleme ile çözecek 11 ay Teknolojiyi kullanın bayram tatilinde biletsiz kalmayın 11 ay Köksal Baba’nın 3 Vakte Kadar filmini 1 haftada 1 kişi izledi 11 ay iPhone ile kapı açmak ve toplu taşımada ücret ödemek mümkün hale geliyor 11 ay 2 TB iCloud depolama alanı geçici süreliğine ücretsiz! 11 ay BMW, elektrikli araç üretimini arttırmak için düğmeye bastı 11 ay Google’dan Vega grafik birimli Chromebook işaretleri 11 ay God of War oyunu 5 milyon satış ile rekor kırdı 11 ay Samsung Galaxy Note 9, 8 GB RAM, 512 GB depolama alanı ile gelebilir 11 ay Lenovo Z5'in lansman tarihi belli oldu 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Yapay zekâ iş dünyasına da el attı Sonraki HTC Vive Focus için karma destek: Seagate VR Power Drive 11 ay Huawei artık bootloader kilidi açma kodu vermeyeceğini duyurdu 11 ay Turkcell’in yerli otomobildeki rolü ne olacak? 11 ay Vevo, Youtube'a odaklanmak için Android ve iOS uygulamalarını kapatıyor 11 ay Twitter yeni bir "Veri Tasarrufu" özelliğini test ediyor 11 ay Meizu M6 Note ilk bakış: 1500TL altı sınıfta yarışıyor 11 ay Asus Chromebox serisi üçüncü nesle terfi etti 11 ay Ulefone da gelişmiş yüz tanıma sistemi kullanacak 11 ay Moto Z3 Play ve 5G Moto Mod'un görselleri ortaya çıktı 11 ay Boba Fett filmini Logan'ın yönetmeni hazırlayacak 11 ay Kripto para ticareti platformu hacklendi: 2500 Ether çalındı 11 ay Atari'nin kurucularından Ted Dabney, 80 yaşında hayatını kaybetti 11 ay vLog: Acer Predator Oyuncu Ekipmanları 11 ay Tencent Çin'deki vergi kaçakçılığını önlemek için blockchain'den faydalanacak 11 ay Lenovo Z5 amiral gemisi yüzde 0 bataryada bile 30 dakika konuşma süresi sunacak 11 ay Facebook ve Google'a 8.8 milyar euroluk veri ihlali davası 12 ay Akıllı telefonlara yüzde 20 zam geliyor 12 ay VEVO'nun YouTube hesabına saldıran iki hacker tutuklandı 12 ay Samsung Galaxy J7 Prime 2 Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı: 12 ay B-SUV otomobil modellerinden hangisini satın almak isterdiniz? [Anket#9] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim