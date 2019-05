Yapay zeka: 3 - Go üstadı: 0

Nihayet uzun süredir merakla beklenen yapay zeka ve insan arasındaki Go turnuvası, Güney Kore'de gerçekleştirildi. Google'ın AlphaGo adındaki yapay zekası, beş maçlık serinin henüz üçüncü maçında, Go oyunun en iyilerinden birisi olan Lee Sedol'u yenmeyi başardı.

Go nedir?

2500 yıllık bir Çin zeka oyunu olan Go, 19x19 karoluk bir alan üzerinde oynanıyor ve diğer zeka oyunlarına göre biraz daha zorlayıcı. Ülkemizde de ilgiyle takip edilen Go, boş alanları ele geçirerek rakibin taşlarını sıkıştırma mantığına dayanıyor. Satrançta hamle başına 20 muhtemel seçenek yer alırken, Go oyununda 200 seçenek yer alıyor. Bu bakımdan, yapay zeka algoritmalarının daha detaylı analizler yapması gerekiyor.



Son dönemde makine öğrenme dili olarak yükselişe geçen ve öğrenebilen yapıdaki sistemler, Go oyununun da üstesinden gelmeyi başardı. Bu konuda hem Facebook hem de Google çalışmalar yapıyordu. Google'ın Londra'daki DeepMind araştırma ekibi, oyunu çözebilecek AlphaGo adında bir yazılım geliştirdi. Facebook'un yazılımı da başarılı ancak Google'dan daha düşük puanlar alıyor.



Yapay zeka nasıl çalışıyor?



AlphaGo, bir kod yumağından ziyade, sürekli oynayarak öğrenebilen bir yapıda geliştirilmiş. Sistem, günlerce Go oyuncularını izlemiş ve hamlelerini analiz etmiş. Daha sonra milyonlarca hamle hesaplayabilen algoritmalar oluşturmuş. Çalışmaların temel amacı zaten Go oyununu çözerek müsabaka kazanmak değil. Burada ortaya çıkan makine öğrenme dilini; sanal asistan, arama, erişilebilirlik seçenekleri gibi yapay zekayı temel alan sistemlere uygulayabilmek.



Google DeepMind ekibi, yapay zeka konusunda uzman 200 araştırmacı ve mühendisten oluşuyor. AlphaGo yazılımı için ise 15 mühendis çalışıyor. Bu mühendislerin bazıları, daha önce satranç konusunda uzman yapay zeka sistemleri geliştirmiş. Turnuvanın büyük ödülü bir milyon dolar. Aslında Sedol'un kazanma şansı vardı ve dünkü üçüncü maçı alması gerekiyordu. AlphaGo ise rakibine şans tanımadı ve ringin dışına itti.

Bugün ve Salı günü kalan iki maç oynanacak ancak Sedol artık zafer kazanmaktan çok uzak. Yaklaşık 6 saat süren üçüncü maçın detaylarını alttaki videodan izleyebilirsiniz.