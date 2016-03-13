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Yapay zeka: 3 - Go üstadı: 0

Yapay zekanın anlayabilmesi en zor oyun olarak görülen Go da, artık yapılanlar listesinde yerini aldı. AlphaGo, büyük üstad Lee Sedol'u farklı mağlup etmeyi başardı.
3 yıl
3,2b
1
22
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Nihayet uzun süredir merakla beklenen yapay zeka ve insan arasındaki Go turnuvası, Güney Kore'de gerçekleştirildi. Google'ın AlphaGo adındaki yapay zekası, beş maçlık serinin henüz üçüncü maçında, Go oyunun en iyilerinden birisi olan Lee Sedol'u yenmeyi başardı.

Go nedir?


2500 yıllık bir Çin zeka oyunu olan Go, 19x19 karoluk bir alan üzerinde oynanıyor ve diğer zeka oyunlarına göre biraz daha zorlayıcı. Ülkemizde de ilgiyle takip edilen Go, boş alanları ele geçirerek rakibin taşlarını sıkıştırma mantığına dayanıyor. Satrançta hamle başına 20 muhtemel seçenek yer alırken, Go oyununda 200 seçenek yer alıyor. Bu bakımdan, yapay zeka algoritmalarının daha detaylı analizler yapması gerekiyor.

Son dönemde makine öğrenme dili olarak yükselişe geçen ve öğrenebilen yapıdaki sistemler, Go oyununun da üstesinden gelmeyi başardı. Bu konuda hem Facebook hem de Google çalışmalar yapıyordu. Google'ın Londra'daki DeepMind araştırma ekibi, oyunu çözebilecek AlphaGo adında bir yazılım geliştirdi. Facebook'un yazılımı da başarılı ancak Google'dan daha düşük puanlar alıyor.

Yapay zeka nasıl çalışıyor?


AlphaGo, bir kod yumağından ziyade, sürekli oynayarak öğrenebilen bir yapıda geliştirilmiş. Sistem, günlerce Go oyuncularını izlemiş ve hamlelerini analiz etmiş. Daha sonra milyonlarca hamle hesaplayabilen algoritmalar oluşturmuş. Çalışmaların temel amacı zaten Go oyununu çözerek müsabaka kazanmak değil. Burada ortaya çıkan makine öğrenme dilini; sanal asistan, arama, erişilebilirlik seçenekleri gibi yapay zekayı temel alan sistemlere uygulayabilmek.

Google DeepMind ekibi, yapay zeka konusunda uzman 200 araştırmacı ve mühendisten oluşuyor. AlphaGo yazılımı için ise 15 mühendis çalışıyor. Bu mühendislerin bazıları, daha önce satranç konusunda uzman yapay zeka sistemleri geliştirmiş. Turnuvanın büyük ödülü bir milyon dolar. Aslında Sedol'un kazanma şansı vardı ve dünkü üçüncü maçı alması gerekiyordu. AlphaGo ise rakibine şans tanımadı ve ringin dışına itti.
Ayrıca Bkz. "Biyometrik güvenlik sistemlerinde sıra kulaklarda"
Bugün ve Salı günü kalan iki maç oynanacak ancak Sedol artık zafer kazanmaktan çok uzak. Yaklaşık 6 saat süren üçüncü maçın detaylarını alttaki videodan izleyebilirsiniz.  

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Cave Johnson 3 yıl en beğenilen
3-1 oldu

Edit: Bu haber yazıldıktan 2 saat önce 3-1 olmuş. Haberleri çok geç yapıyorsunuz.
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St Batuhan 3 yıl
gcb1903
Yapay zekaya falan kaybettiği yok. Yapay zekayı programlayan mühendislere kaybetti. Hadi bırakın o yapay zeka kendi kendine öğrensin bir şeyleri de yensin. Bütün olasıkları, ihtimalleri kodlanmış işte daha ne olsun.

Haberde belirttiği üzere tüm ihtimaller aslında kodlanmış değil. Durum zaten bu, haber olan kısım bu. Yapay zeka bir nevi insan gibi öğrenip o kodlanmış diye varsaydığın ihtimalleri, yeni algoritmalar ile değerlendiren bir yapıda. A yaparsam b olur diye birisi yazmamış, bunları öğrenecek yapıyı yedirmiş ve makineyi bırakmış. Makine oyunları izleyip hmm a yı yaptığımda b baskın bir şekilde gerçekleşiyor demiş ve sonrasında da fazlasıyla ihtimalin bulunduğu durumları düşünüp doğru hamleler yapmış. Kazanmış yani bir insanı alt etmiş ama başka bir insanın yazdığı şeyleri direkt kullanma değil, dolaylı olarak yani o yazılanları kullanıp öğrendikleriyle alt etmiş. Senin dediğine bağlı olarak o zaman zaten yaratılışa kadar gitmek bile gerekir.
gcb1903Yapay zekaya falan kaybettiği yok. Yapay zekayı programlayan mühendislere kaybetti. Hadi bırakın o yapay zeka kendi kendine öğrensin bir...
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Fenomenon 3 yıl
Bunu yapay zekanın başarısı olarak göstermek komik olur. Çünkü go oyunu öğrenmesi çok çok basit bir oyun. 5 yaşındaki çocuk 5dk'da anlat anlar. Bu oyun "easy to learn hard to master" tarzı bir oyun yani öğrenmesi çok kolay ama uzmanlaşmak çok zor. Makine için öğrendikten sonra "uzmanlaşmak" diye bir kavram yok. Çünkü farklı olasılıkları aynı anda insana göre çok çok çok hızlı bir şekilde analiz eder. Ancak "nasıl" analiz edeceğini ona öğreten de insandır.
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metalmilita 3 yıl
Bunu yapay zeka olarak adlandırmak ne kadar dogru? Sırf go oyunu icin yazılmış bir program degil mi? Tamam öğreniyor falan ama şimdi su haliyle satranç oynayabilir mi ?
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Guest-F8946C419 3 yıl
Yapay zeka algoritmasını yazan adamın adı yazılmalı.
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muratkaya 3 yıl
İşin bir de ip-man filmindeki gibi Çinlilerin Amerikalı rakibe karşı mücadele tarafı var :) ip-man ve Twister gibi. Video'nun sonunda insanlardaki gerginlik dikkatten kaçmıyor.
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oktayakgoz 3 yıl
St Batuhan
gcb1903Yapay zekaya falan kaybettiği yok. Yapay zekayı programlayan mühendislere kaybetti. Hadi bırakın o yapay zeka kendi kendine öğrensin bir şeyleri de yensin. Bütün olasıkları, ihtimalleri kodlanmış işte daha ne olsun.
Haberde belirttiği üzere tüm ihtimaller aslında kodlanmış değil. Durum zaten bu, haber olan kısım bu. Yapay zeka bir nevi insan gibi öğrenip o kodlanmış diye varsaydığın ihtimalleri, yeni algoritmalar ile değerlendiren bir yapıda. A yaparsam b olur diye birisi yazmamış, bunları öğrenecek yapıyı yedirmiş ve makineyi bırakmış. Makine oyunları izleyip hmm a yı yaptığımda b baskın bir şekilde gerçekleşiyor demiş ve sonrasında da fazlasıyla ihtimalin bulunduğu durumları düşünüp doğru hamleler yapmış. Kazanmış yani bir insanı alt etmiş ama başka bir insanın yazdığı şeyleri direkt kullanma değil, dolaylı olarak yani o yazılanları kullanıp öğrendikleriyle alt etmiş. Senin dediğine bağlı olarak o zaman zaten yaratılışa kadar gitmek bile gerekir.

ihtimallerin hepsi kodlanması gereksiz zaten. bir mantığı var ve o mantıkta ilerliyor. yazılımcılık açısından çok iyi bir gelişme olabilir ama bunun yapay zeka ile alakası yok. en basitinden şunu soralım bir makine rastgale sayı üretirken aslında bir işlem yapmıyor mu ? fakat insan gerçekten rastgale bir sayı üretebiliyor.
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muratkaya 3 yıl
Bir ara Çin'in en önde gelen milyarderlerinden birisi orta düzey bir Go oyuncusuna karşı oyun kazanabilecek bir bilgisayar yazılımı yapan kişiye büyük bir para ödülü vereceğini söylemişti. Bu dediğim 10 yıl kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu zamana kadar bırakın üstadı, orta seviyede (kyu falan deniyor bu seviyelere, birinci kyu ikinci kyu gibi) bir oyuncuyu yenebilecek yazılım yoktu. İnsanı yine insanı taklit eden bir program alt etmiş oldu.
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St Batuhan 3 yıl
gcb1903
Yapay zekaya falan kaybettiği yok. Yapay zekayı programlayan mühendislere kaybetti. Hadi bırakın o yapay zeka kendi kendine öğrensin bir şeyleri de yensin. Bütün olasıkları, ihtimalleri kodlanmış işte daha ne olsun.

Haberde belirttiği üzere tüm ihtimaller aslında kodlanmış değil. Durum zaten bu, haber olan kısım bu. Yapay zeka bir nevi insan gibi öğrenip o kodlanmış diye varsaydığın ihtimalleri, yeni algoritmalar ile değerlendiren bir yapıda. A yaparsam b olur diye birisi yazmamış, bunları öğrenecek yapıyı yedirmiş ve makineyi bırakmış. Makine oyunları izleyip hmm a yı yaptığımda b baskın bir şekilde gerçekleşiyor demiş ve sonrasında da fazlasıyla ihtimalin bulunduğu durumları düşünüp doğru hamleler yapmış. Kazanmış yani bir insanı alt etmiş ama başka bir insanın yazdığı şeyleri direkt kullanma değil, dolaylı olarak yani o yazılanları kullanıp öğrendikleriyle alt etmiş. Senin dediğine bağlı olarak o zaman zaten yaratılışa kadar gitmek bile gerekir.
1 Yanıt Yanıtla +5
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gcb1903 3 yıl St Batuhan
St Batuhan

gcb1903

Yapay zekaya falan kaybettiği yok. Yapay zekayı programlayan mühendislere kaybetti. Hadi bırakın o yapay zeka kendi kendine öğrensin bir şeyleri de yensin. Bütün olasıkları, ihtimalleri kodlanmış işte daha ne olsun.


Haberde belirttiği üzere tüm ihtimaller aslında kodlanmış değil. Durum zaten bu, haber olan kısım bu. Yapay zeka bir nevi insan gibi öğrenip o kodlanmış diye varsaydığın ihtimalleri, yeni algoritmalar ile değerlendiren bir yapıda. A yaparsam b olur diye birisi yazmamış, bunları öğrenecek yapıyı yedirmiş ve makineyi bırakmış. Makine oyunları izleyip hmm a yı yaptığımda b baskın bir şekilde gerçekleşiyor demiş ve sonrasında da fazlasıyla ihtimalin bulunduğu durumları düşünüp doğru hamleler yapmış. Kazanmış yani bir insanı alt etmiş ama başka bir insanın yazdığı şeyleri direkt kullanma değil, dolaylı olarak yani o yazılanları kullanıp öğrendikleriyle alt etmiş. Senin dediğine bağlı olarak o zaman zaten yaratılışa kadar gitmek bile gerekir.

Senin dediğine bakarsak da bu yazılım ( yapay zeka ) sadece izleyerek en iyisini öğreniyor. O zaman her işe koşalım her işin en iyisini yapsın hala orada niye yüzlerce mühendis tutuyorlar. Bir kere izletsinler mühendisleri sevgili zekamız artık yapsın yeni şeyleri.
Böyle bir şey maalesef günümüz teknolojisinde mümkün değil.
Bildiğin bütün algoritmaları kodlamışlar ( ya da kopy paste yapmasını sağlamışlar ) oda bunu bir insan karşısında uygulamış.
Yani yine arkasında ki mühendislerin başarısı iyi kopyalayan bir yazılım yapmışlar.
Yazılımların zekası yoktur arkasındaki mühendislerin zekası vardır.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Go satranc gibi bir oyun degil sonsuz ihtimal var. Yani yapay zekanin simdi 3 skor almis olmasi tamamen insanligi alt ettigi anlamina gelmiyor. Eminim ilerde dengeler degisecektir
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goosebumps 3 yıl
Durum 3-1
theverge.com/...
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caneycaney 3 yıl
oktayakgoz
yapay zeka neyi yenmiş ? belli kurallar çerçevesinde olan mantık oyununda kazanmış. dolayısıyla burada aslında çokta yapay zekadan bahsetmek doğru değil. esasında şimdiye kadar nasıl yenememişler onun haberini yapmak lazım.

tamamiyle yapay zeka keza bu makine oynadıkça öğrenen bir makine.Yani yeni hamleler katıyor bünyesine
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oktayakgoz 3 yıl
yapay zeka neyi yenmiş ? belli kurallar çerçevesinde olan mantık oyununda kazanmış. dolayısıyla burada aslında çokta yapay zekadan bahsetmek doğru değil. esasında şimdiye kadar nasıl yenememişler onun haberini yapmak lazım.
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