Yeni Audi A8, 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olacak

2. ve 3. seviye otonom sürüş özelliği arasındaki en büyük fark, trafiğin fazla olduğu durumlarda otomobilin sürücüye “gözünü yoldan ayırabilme” fırsatı tanıyor olması. Yani yeni Audi A8 sahipleri, otomobilleri saatte 60 km’den daha yavaş yol katettiği sürece yola dikkat etmeme imkanına sahip olacaklar. Tüm uyarılara rağmen birçok Tesla sahibinin de otomobilini bu şekilde kullandığı biliniyor ancak tabii ki 2. seviyede olan bir otomobilde bunu yapmak tamamen yanlış.
Audi A8, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde sektördeki 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olan ilk otomobil olacak ve hatta belki de tek otomobil. Sürücüsüz otomobil üretimi konusunda iddialı olan Ford, Volvo gibi şirketlerin seviye 2’den direkt seviye 4’e geçiş yapacağı düşünülüyor. Seviye 4, seviye 3'e göre daha fazla durumda sürücünün müdahalesine ihtiyaç duymuyor.
http://www.carscoops.com/2017/04/new-audi-a8-to-offer-level-3-autonomous.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne diyelim? Tebrikler. Darısı 5, 6, 7'nin başına.
2019 daki seçimlere yetiştirirler mi?
Hiç değişmiyoruz, 'millet aya gidiyor, daha biz..." le başlayan cümlelerimiz, önümüzdeki yıllarda, "millet otonom araç yapıyor, daha biz..." e dönüşüyor, gözlerimizin önünde.
Ufacık bir atölyede bir başıma dünyadaki benzerilerin üzerinde bir kalite ile teknoküp ve saberkraft projelerini gücüm yettiğince, başarı ile gerçekleştirmeyi başarmışken, koca koca kravatlı adam sürüleri, koca bir şehri besleyebilecek DEV sermayeli ARGE ler, bir adam gibi telefon, bir otomobil yapmayı beceremediler. Katıksız şekiliz. Yakında robotlar geliyor, cümle yine değişecek. Herhalde araba yapmış oluruz o zaman geldiğinde, umarım.
Kaynak: en.wikipedia.org/...
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