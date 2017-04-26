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Yeni Audi A8, 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olacak

Audi, bu sene satışa sunulması planlanan yeni A8 modelinin 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olacağını duyurdu. Tesla’nın ve Mercedes-Benz’in otomobillerinin 2. seviyeye sahip olduğu biliniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Audi, uzun çalışmaların ardından yeni A8 modelinin 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olacağını duyurdu. Bir süredir beklenen ve hatta otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla satışa sunulma tarihi ertelenen otomobil, yapılan açıklamaya göre şu an 2. seviyede bulunan Tesla ve Mercedes-Benz otomobillerinden daha iyi.

2. ve 3. seviye otonom sürüş özelliği arasındaki en büyük fark, trafiğin fazla olduğu durumlarda otomobilin sürücüye “gözünü yoldan ayırabilme” fırsatı tanıyor olması. Yani yeni Audi A8 sahipleri, otomobilleri saatte 60 km’den daha yavaş yol katettiği sürece yola dikkat etmeme imkanına sahip olacaklar. Tüm uyarılara rağmen birçok Tesla sahibinin de otomobilini bu şekilde kullandığı biliniyor ancak tabii ki 2. seviyede olan bir otomobilde bunu yapmak tamamen yanlış.

Audi A8, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde sektördeki 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olan ilk otomobil olacak ve hatta belki de tek otomobil. Sürücüsüz otomobil üretimi konusunda iddialı olan Ford, Volvo gibi şirketlerin seviye 2’den direkt seviye 4’e geçiş yapacağı düşünülüyor. Seviye 4, seviye 3'e göre daha fazla durumda sürücünün müdahalesine ihtiyaç duymuyor.


http://www.carscoops.com/2017/04/new-audi-a8-to-offer-level-3-autonomous.html Yorum Yaz
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muratkaya 2 yıl en beğenilen
Otonom sürüşle ilgili 'seviye 1-2-3-4' ifadesini ilk defa gördüm. Haberin içeriğinde bu seviyelerin neye göre belirlendiğiyle ilgili bilgi verilseydi daha iyi olurdu.
Otonom sürüşle ilgili 'seviye 1-2-3-4' ifadesini ilk defa gördüm. Haberin içeriğinde bu seviyelerin neye göre belirlendiğiyle ilgili bilgi verilseydi daha iyi o...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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RDOGAN 2 yıl
Mesajdaki fotoğraf Audi A6'ya ait, A8'e değil..
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demirparcasi 2 yıl
Haberin özü: Birileri bir tarafında seviye uydurmuş. O uydurdukları seviyeyi de atlamışlar ve bir üst seviyeye geçmişler.
Ne diyelim? Tebrikler. Darısı 5, 6, 7'nin başına.
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Kerim5100 2 yıl
Audi otonom sektöre gümbür gümbür giriş yapacak.
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Thehunt 2 yıl
bu ne la kurmalı oyuncak gibi :)
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axaxa 2 yıl
Otonom patlaması yaşanacak az kaldı :)
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aycibin 2 yıl
a8'i olup da kendi arabasının şöförü olan var mı? ben hiç görmedim de. otonom araçlar iyi güzel ama bunun F segmentindeki insanlara faydası ne onu tam anlayamadım :)
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
hala şu çirkin direksyon
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asaltek 2 yıl
Bizim bi içten yanmalı motorlu araç projesi vardı, ne oldu o?
2019 daki seçimlere yetiştirirler mi?
Hiç değişmiyoruz, 'millet aya gidiyor, daha biz..." le başlayan cümlelerimiz, önümüzdeki yıllarda, "millet otonom araç yapıyor, daha biz..." e dönüşüyor, gözlerimizin önünde.
Ufacık bir atölyede bir başıma dünyadaki benzerilerin üzerinde bir kalite ile teknoküp ve saberkraft projelerini gücüm yettiğince, başarı ile gerçekleştirmeyi başarmışken, koca koca kravatlı adam sürüleri, koca bir şehri besleyebilecek DEV sermayeli ARGE ler, bir adam gibi telefon, bir otomobil yapmayı beceremediler. Katıksız şekiliz. Yakında robotlar geliyor, cümle yine değişecek. Herhalde araba yapmış oluruz o zaman geldiğinde, umarım.
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El Gato Negro 2 yıl
Ya bu aracı genelde makam aracı olarak kullanıyorlar. Şöförün işi ne, bi zahmet baksın yola yani..
a4 a6 anlarım da a8 biraz garip olmuş gibi sanki..
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muratkaya 2 yıl en beğenilen
Otonom sürüşle ilgili 'seviye 1-2-3-4' ifadesini ilk defa gördüm. Haberin içeriğinde bu seviyelerin neye göre belirlendiğiyle ilgili bilgi verilseydi daha iyi olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +15
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sniper23 2 yıl muratkaya
Böyle bir şey:
SAE automated vehicle classifications:
Level 0: Automated system issues warnings but has no vehicle control.
Level 1 (”hands on”): Driver and automated system shares control over the vehicle. An example would be be Adaptive Cruise Control (ACC) where the driver controls steering and the automated system controls speed. Using Parking Assistance, steering is automated while speed is manual. The driver must be ready to retake full control at any time. Lane Keeping Assistance (LKA) Type II is a further example of level 1 self driving.
Level 2 (”hands off”): The automated system takes full control of the vehicle (accelerating, braking, and steering). The driver must monitor the driving and be prepared to immediately intervene at any time if the automated system fails to respond properly.
Level 3 (”eyes off”): The driver can safely turn their attention away from the driving tasks, i.e. the driver can do texting or watch a movie. The vehicle will handle situations that call for an immediate response, like emergency braking. The driver must still be prepared to intervene within some limited time, specified by the manufacturer, when called upon by the vehicle to do so.
Level 4 (”mind off”): As level 3, but no driver attention is ever required for safety, i.e. the driver may safely go to sleep or leave the driver's seat. Self driving is supported only in limited areas (geofenced) or under special circumstances, like traffic jams. Outside of these areas or circumstances, the vehicle must be able to safely abort the trip, i.e. park the car, if the driver does not retake control.
Level 5 (”wheel optional”): No human intervention is required. An example would be a robot taxi.

Kaynak: en.wikipedia.org/...
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