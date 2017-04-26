Yeni Audi A8, 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olacak

Audi, uzun çalışmaların ardından yeni A8 modelinin 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olacağını duyurdu. Bir süredir beklenen ve hatta otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla satışa sunulma tarihi ertelenen otomobil, yapılan açıklamaya göre şu an 2. seviyede bulunan Tesla ve Mercedes-Benz otomobillerinden daha iyi.

2. ve 3. seviye otonom sürüş özelliği arasındaki en büyük fark, trafiğin fazla olduğu durumlarda otomobilin sürücüye “gözünü yoldan ayırabilme” fırsatı tanıyor olması. Yani yeni Audi A8 sahipleri, otomobilleri saatte 60 km’den daha yavaş yol katettiği sürece yola dikkat etmeme imkanına sahip olacaklar. Tüm uyarılara rağmen birçok Tesla sahibinin de otomobilini bu şekilde kullandığı biliniyor ancak tabii ki 2. seviyede olan bir otomobilde bunu yapmak tamamen yanlış.

Audi A8, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde sektördeki 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olan ilk otomobil olacak ve hatta belki de tek otomobil. Sürücüsüz otomobil üretimi konusunda iddialı olan Ford, Volvo gibi şirketlerin seviye 2’den direkt seviye 4’e geçiş yapacağı düşünülüyor. Seviye 4, seviye 3'e göre daha fazla durumda sürücünün müdahalesine ihtiyaç duymuyor.

http://www.carscoops.com/2017/04/new-audi-a8-to-offer-level-3-autonomous.html