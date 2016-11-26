Yeni BMW 5 Serisi için M Performance ekipmanları duyuruldu

BMW, G30 kodlu yeni 5 Serisine özel üretilen Şubat 2017'de satışa sunacağı M Performance tasarım ve performans parçalarını resmi olarak duyurdu.

Aracın dış tasarımında pek çok yerinde karbon fibere yer verilirken, ön tampondaki spoiler, arka difüzör, bagaj kapağındaki lip spoiler ve yan ayna kapakları bu malzemenin kullanıldığı örnekler arasında.

Alternatif olarak ön böbrekler ve yan eşiklerdeki stickerla renk uyumu olması açısından arka difüsör ve ön tampon ekini siyah poliüretan malzemeden seçmek mümkün durumda. Araç yeni 20-inç boyutlu jantlar üzerinde konumlanırken, bu jantları 2 ton renkte yada Orbit Grisi rengiyle seçmek mümkün.

Aracın iç kısmına geldiğimiz de dış tarafa göre daha az çarpıcı değişiklik yapıldığını söyleyebiliriz. Alcantara malzemeden üretilen spor bir direksiyona sahip olan araçta bu direksiyonda saat 12 yönünde kırmızı merkezleme işareti ve gri dikişler yer alıyor.

M Performance parçaları yalnızca görüntü itibariyle geliştirilmezken bazı 5 Serisi versiyonlarına performans geliştirmeleri de getiriyor.

540i versiyonuna M Performance Power ve Sound kit olarak sunulurken, aracın 6-silindir turbo motorunun gücünü 355 beygire, torkunu ise 500Nm'ye çıkarıyor.

530d versiyonu için de sunulan performans geliştirmeleri neticesinde 6-silindirli dizel araç 27 beygir kazanarak 288 beygir güce ve 650Nm torka ulaşıyor.

Bütün versiyonlar için daha gelişmiş frenler sunulurken, bu frenler dahilinde daha hafif fren diskleri, önler için alüminyum 4 pistonlu kaliperler yer alırken paketle gelen kaliperler kırmızı renge sahip.

http://www.autoexpress.co.uk/bmw/5-series/97830/new-bmw-5-series-gets-m-performance-styling-and-power-tweaks