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Yeni BMW 5 Serisi için M Performance ekipmanları duyuruldu

BMW son dönemde her modelinde olduğu gibi yeni G30 5 Serisi için M Performance parçalarını duyurdu. Parçalar görsel geliştirmelerin yanında bazı versiyonlar için performans geliştirmeleri de getiriyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW, G30 kodlu yeni 5 Serisine özel üretilen Şubat 2017'de satışa sunacağı M Performance tasarım ve performans parçalarını resmi olarak duyurdu.
Aracın dış tasarımında pek çok yerinde karbon fibere yer verilirken, ön tampondaki spoiler, arka difüzör, bagaj kapağındaki lip spoiler ve yan ayna kapakları bu malzemenin kullanıldığı örnekler arasında.
Alternatif olarak ön böbrekler ve yan eşiklerdeki stickerla renk uyumu olması açısından arka difüsör ve ön tampon ekini siyah poliüretan malzemeden seçmek mümkün durumda. Araç yeni 20-inç boyutlu jantlar üzerinde konumlanırken, bu jantları 2 ton renkte yada Orbit Grisi rengiyle seçmek mümkün.
Aracın iç kısmına geldiğimiz de dış tarafa göre daha az çarpıcı değişiklik yapıldığını söyleyebiliriz. Alcantara malzemeden üretilen spor bir direksiyona sahip olan araçta bu direksiyonda saat 12 yönünde kırmızı merkezleme işareti ve gri dikişler yer alıyor.
M Performance parçaları yalnızca görüntü itibariyle geliştirilmezken bazı 5 Serisi versiyonlarına performans geliştirmeleri de getiriyor.
540i versiyonuna M Performance Power ve Sound kit olarak sunulurken, aracın 6-silindir turbo motorunun gücünü 355 beygire, torkunu ise 500Nm'ye çıkarıyor.
530d versiyonu için de sunulan performans geliştirmeleri neticesinde 6-silindirli dizel araç 27 beygir kazanarak 288 beygir güce ve 650Nm torka ulaşıyor.
Bütün versiyonlar için daha gelişmiş frenler sunulurken, bu frenler dahilinde daha hafif fren diskleri, önler için alüminyum 4 pistonlu kaliperler yer alırken paketle gelen kaliperler kırmızı renge sahip.

http://www.autoexpress.co.uk/bmw/5-series/97830/new-bmw-5-series-gets-m-performance-styling-and-power-tweaks Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Şıh Hazretleri 3 yıl en beğenilen
Yine uzaktan izleyeceğiz bizleri düşünen hökümetimiz sağolsun
1 Yanıt Yanıtla +16
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zotacing 3 yıl
Ulan F10 520d M Sport bile 350.000TL olmuş, bu arabalar bu haliyle 600.000TL'den giriş yapar.
Malum parti ülkenin ciddi anlamda anasını belledi iyice ve hala tepki yok, ses yok.
Yandaş medya zaten oturmuş susmuş. Gazetecilik mesleği yerlerde, onurunu haysiyetini bırakmadılar, hiç bir tane cesur gazeteci yokmuş, şu ÖTV olayına bile ses çıkaramadılar en azından.
Yazıklar olsun.
Ulan F10 520d M Sport bile 350.000TL olmuş, bu arabalar bu haliyle 600.000TL'den giriş yapar.Malum parti ülkenin ciddi anlamda anasını belledi iyice ve hal...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Guest-DD82B0187 3 yıl
Yok abi m paket bile kurtarmıyor şu vasat arka tasarımı. Yeni e serisinden güzel olduğu kesin ama arkasını bir türlü beğenemedim bu arabanın. Yeni a6 nasıl gelecek acaba.
Yok abi m paket bile kurtarmıyor şu vasat arka tasarımı. Yeni e serisinden güzel olduğu kesin ama arkasını bir türlü beğenemedim bu arabanın. Yeni a6 nasıl gel...
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3 Yanıt Yanıtla +4
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JonnyCaqe 3 yıl
arka taraf difüzör den kaybediyor.Aftermarket difüzörlerle daha çekici olacağı kesin
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superegoid 3 yıl
Hah şimdi almamam için hiçbir neden kalmadı..
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Experimentation 3 yıl
hormonlu bmw3 gibi
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Duratec 3 yıl
Dün bayiyle görüştüm ilk etapta sadece 520d olarak gelecek. 520i yok yani. 520d M paket almak istediğinizde yaklaşık fiyat 400.000 TL civarını bulacak dedi. Ön siparişler başlamış. 30.000 TL kapora istiyor. 5 kişi Balgat Borusan a ön sipariş için kapora vermiş. 400 bin beni aşar. Benim kafamdaki limit 300 bin di şu durumda G30 520d hayal oldu..
Sıradaki araç W213 E200 Amg olabilir veya bir delilik yapıp 2011-2012 model 2. el , çoçukluktan beri hayallerimdeki araba S350L Bluetec 4matic olabilir w221. Bakacağız duruma göre..
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BekirTemel 3 yıl
300 binden başlar.
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redbul_540 3 yıl
Gelsin,gelsin iyi hosta kim alacak bunu hoca?
Güncel f10 un fiyatlarına bir bakın hele
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zotacing 3 yıl
Ulan F10 520d M Sport bile 350.000TL olmuş, bu arabalar bu haliyle 600.000TL'den giriş yapar.
Malum parti ülkenin ciddi anlamda anasını belledi iyice ve hala tepki yok, ses yok.
Yandaş medya zaten oturmuş susmuş. Gazetecilik mesleği yerlerde, onurunu haysiyetini bırakmadılar, hiç bir tane cesur gazeteci yokmuş, şu ÖTV olayına bile ses çıkaramadılar en azından.
Yazıklar olsun.
1 Yanıt Yanıtla +6
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1ses1 3 yıl zotacing
zotacing

Ulan F10 520d M Sport bile 350.000TL olmuş, bu arabalar bu haliyle 600.000TL'den giriş yapar.

Malum parti ülkenin ciddi anlamda anasını belledi iyice ve hala tepki yok, ses yok.

Yandaş medya zaten oturmuş susmuş. Gazetecilik mesleği yerlerde, onurunu haysiyetini bırakmadılar, hiç bir tane cesur gazeteci yokmuş, şu ÖTV olayına bile ses çıkaramadılar en azından.

Yazıklar olsun.

Demekki onlarda kolay para kazanıyor. Kolay kazanan kolay harcar. Benim zoruma gidiyor Bunca fahiş vergi vermek kazanmadan vergi vermek. %18 %20 kdv devlet alsın ama Bir ürün alacağım ve aldığım ürünün modele göre 2 yada 3 katı para vereceğim devlete ,bu nedir böyle.

Madem ital mal girmesini engellemek istiyorsun tam yap. Dışarıdan gelen bütün yabancı araçlar girmesin sadece burda üretilen araçlar alınsın. Yap işteki samimiyetini görelim. Corolla gibi türkiyede üretilen araçlar satılsın. Ötv yide kaldır nasıl olsa tükiyede üretilen araç alınacak. Peki bu zor mu geldi. Sadece Türkiyede üretilen araçlara Ötv serbest bırak Burda fabrika acmlarına teşvik verde ihracadımız artsın. Ekonomist değilim ama benim mantığıma yatan bu.
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deli_yek 3 yıl
Tek kaşlı berkecan olmuş lan bu.
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saatbaba 3 yıl
eski kasa daha güzel
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filteke 3 yıl
M serisi alamayan garibanlara m paket verelim, bu gidişle m paket de yalan olacak. Bu arada bize hayalini kurmak bile yasak oldu. Yetmez ama evet.
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TT999 3 yıl filteke
filteke
M serisi alamayan garibanlara m paket verelim, bu gidişle m paket de yalan olacak. Bu arada bize hayalini kurmak bile yasak oldu. Yetmez ama evet.

Bana göre M paket tamamen tamponların şık görüntüsü hasebiyle alınacak bir opsiyon.
Yollarımız zaten spor süspansiyona uygun olmadığı için iptal ediliyor. Geriye sadece baldır destekli halk arasında recaro koltuk olarak bilinen meret, daha büyük jant ve 3 kollu spor direksiyon kalıyor. (antrasit tavan, logo vs. ıvır zıvırı saymıyorum)
Şuan ki kur ile 30 bin lira'dan fazla, kesinlikle değmez. Aftermarket'e yönelmek en iyisi.
Orjinal tamponları muhafaza edip, 2-3 bin liraya komple M tampon, marşpiyel alınabilir. (Zaten tamponlar araçta en çok hırpalanan parçalar olduğu için sürttüğünde, vurduğunda için cız etmez. Aracı satarken orjinal tamponlarını ilk günkü gibi takıp satabilirsin)
Yine 2-3 bin lira bandında orjinal M direksiyon bulunabilir.
Bijon aralığı 5x120 olduğu için orjinal BBS veya OZ (hem çok hafif hemde gösterişli) jantlar alabilirsin. 5-6 bin lira civarında.
Bunları yaptıktan sonra araç oldu sana M paket. 15 bin lira ve orjinal parçalarında cebinde kaldı.
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