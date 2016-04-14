Yeni Batman filmini Ben Affleck yazıp yönetecek

DC Comics uyarlamaları için yeni bir dönemin başlangıcı olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı, geçtiğimiz ay sinemaseverler ile buluştu. Film, eleştirmenlerden son derece kötü yorumlar almış olsa da, filmi en ağır şekilde eleştirenler bile Ben Affleck'in Batman'i başarı ile canlandırdığı konusunda büyük ölçüde hemfikir oldular. Batman olarak ilk açıklandığında birçok kişinin şüpheyle yaklaştığı Affleck, rol için iyi bir seçim olduğunu daha ilk filmden kanıtladı.

Ben Affleck'in bu başarılı performansının ardından, bir süredir gündemde olan yeni Batman filmi çok daha heyecan verici bir proje halini aldı. DC uyarlamalarının yapımcısı olan Warner Bros, bugüne kadar yeni Batman filmi hakkında herhangi bir detay paylaşmaktan kaçınsa da, filmin şekillenmeye başlaması ile birlikte ilk detaylar da açıklandı.

Warner Bros tarafından bugün yayınlanan açıklama ile, yeni bir Batman filminin yapım aşamasında olduğu ve bu filmi Affleck'in yazıp yöneteceği duyuruldu. Affleck'in Batman filminin senaryosuna katkı sağlayacağı bir süredir biliniyor olsa da, filmi yönetip yönetmeyeceği belli değil. Hatta DC sinematik evreninin başındaki isim olan Zack Snyder, bir süre önce verdiği bir röportajda, Affleck'i filmi yönetmesi için ikna etmeye çalıştığını açıklamıştı.

Affleck'in oyunculuk konusundaki yeteneği her zaman tartışmalı bir konu olsa da, ünlü oyuncu kamera arkasındaki performansı ile hemen hemen herkesin takdirini kazanmayı başardı. Kızımı Kurtarın (Gone Baby Gone) ile yönetmenlik kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Affleck, daha sonra Hırsızlar Şehri (The Town) ve Argo gibi başarılı filmler ile bu konudaki ustalığını kanıtladı. Bu yüzden Affleck'in yazıp yöneteceği bir Batman uyarlaması, kesinlikle DC'nin en heyecan verici projeleri arasında yer alıyor.

Yeni Batman filminin ne zaman vizyona gireceği açıklanmış değil, ancak Ben Affleck'in şu sıralar yeni filmi Live By Night'ı çekmekle meşgul olduğu göz önüne alınırsa, Batman'in çekimlerine 2017'den önce başlanamayacağı tahmin ediliyor. Warner Bros'un daha önce detay vermeden açıkladığı vizyon tarihleri, yeni Batman filminin 5 Ekim 2018 veya 1 Kasım 2019'da gösterime girebileceğini gösteriyor.

Bu arada Ben Affleck'in Batman'ini yeniden görmek için bu tarihe kadar beklemek istemeyenler, Gotham'ın kara şövalyesini bu yaz vizyona girecek Suicide Squad'da görebilirler. Batman'ın kısaca görüneceği Suicide Squad, 12 Ağustos 2016'da vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/04/warner-bros-cinemacon-suicide-squad-aquaman-justice-league-1201736482/