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Yeni Batman filmini Ben Affleck yazıp yönetecek

Bir süredir gündemde olan yeni Batman filmi Ben Affleck'e emanet. Batman'in yeni bireysel filmini, Gotham'ın kara şövalyesini başarı ile canlandıran Affleck'in yazıp yöneteceği açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,5b
1
39
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics uyarlamaları için yeni bir dönemin başlangıcı olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı, geçtiğimiz ay sinemaseverler ile buluştu. Film, eleştirmenlerden son derece kötü yorumlar almış olsa da, filmi en ağır şekilde eleştirenler bile Ben Affleck'in Batman'i başarı ile canlandırdığı konusunda büyük ölçüde hemfikir oldular. Batman olarak ilk açıklandığında birçok kişinin şüpheyle yaklaştığı Affleck, rol için iyi bir seçim olduğunu daha ilk filmden kanıtladı.
Ben Affleck'in bu başarılı performansının ardından, bir süredir gündemde olan yeni Batman filmi çok daha heyecan verici bir proje halini aldı. DC uyarlamalarının yapımcısı olan Warner Bros, bugüne kadar yeni Batman filmi hakkında herhangi bir detay paylaşmaktan kaçınsa da, filmin şekillenmeye başlaması ile birlikte ilk detaylar da açıklandı.
Warner Bros tarafından bugün yayınlanan açıklama ile, yeni bir Batman filminin yapım aşamasında olduğu ve bu filmi Affleck'in yazıp yöneteceği duyuruldu. Affleck'in Batman filminin senaryosuna katkı sağlayacağı bir süredir biliniyor olsa da, filmi yönetip yönetmeyeceği belli değil. Hatta DC sinematik evreninin başındaki isim olan Zack Snyder, bir süre önce verdiği bir röportajda, Affleck'i filmi yönetmesi için ikna etmeye çalıştığını açıklamıştı.
Affleck'in oyunculuk konusundaki yeteneği her zaman tartışmalı bir konu olsa da, ünlü oyuncu kamera arkasındaki performansı ile hemen hemen herkesin takdirini kazanmayı başardı. Kızımı Kurtarın (Gone Baby Gone) ile yönetmenlik kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Affleck, daha sonra Hırsızlar Şehri (The Town) ve Argo gibi başarılı filmler ile bu konudaki ustalığını kanıtladı. Bu yüzden Affleck'in yazıp yöneteceği bir Batman uyarlaması, kesinlikle DC'nin en heyecan verici projeleri arasında yer alıyor.
 Yeni Batman filminin ne zaman vizyona gireceği açıklanmış değil, ancak Ben Affleck'in şu sıralar yeni filmi Live By Night'ı çekmekle meşgul olduğu göz önüne alınırsa, Batman'in çekimlerine 2017'den önce başlanamayacağı tahmin ediliyor. Warner Bros'un daha önce detay vermeden açıkladığı vizyon tarihleri, yeni Batman filminin 5 Ekim 2018 veya 1 Kasım 2019'da gösterime girebileceğini gösteriyor.
Bu arada Ben Affleck'in Batman'ini yeniden görmek için bu tarihe kadar beklemek istemeyenler, Gotham'ın kara şövalyesini bu yaz vizyona girecek Suicide Squad'da görebilirler. Batman'ın kısaca görüneceği Suicide Squad, 12 Ağustos 2016'da vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/04/warner-bros-cinemacon-suicide-squad-aquaman-justice-league-1201736482/ Yorum Yaz
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MegaWolt38 3 yıl en beğenilen
Batman deyince Christian Bale, yönetmeni de Christopher Nolan akla gelir.
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axiprens 3 yıl
Berbat bir filmdi.. Batman a yazik olmus.
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Stand Alone 3 yıl
Ben Affleck başarılı bir oyunca değil, rol bile yapamıyor. Christian Bale bu işi çok daha iyi yürütüyordu bence.
2 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 3 yıl
YÖNETMEN TEKRAR TIM BURTON OLMALI EN İYİ BATMAN FİLMİ DE BATMAN RETURNS VE BATMAN FOREVER'DIR AMA JOEL DEĞİL BURTON OLSUN YÖNETMEN
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DeanWinchester. 3 yıl
Affleck in rolü bale den daha güzel en azından dövüş sahneleri
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JusticeLeague 3 yıl
Yönetsin tamam da Bale oynasın Batman'i ama yaa





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Vespucci 3 yıl
Ben Affleck in Batman' i su ana kadarki en iyi Batman. Adam resmen Batman' i oynamak icin dogmus. Cok efsane bir film geliyor diyebilirim bilmeyen varsa Affleck'in senaryosunu yazdigi filmlerde cok saglamdir.
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by.eralp 3 yıl
Son film abartıldığı kadar güzel değildi zaten
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Master_Evil 3 yıl
bu adam batman olarak devam etmese keşke
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Nightmare70 3 yıl
Evet Batman Christopher Nolan ile gerçekliğe yaklaştı ve bizi içine çekti ama Ben Affleck'in oyunculuğu da unutmayın. Hakkını yemeyin bence harika bir oyuncu.
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dribblingmaster 3 yıl
Batman çizgi filmleri ve çizgi romanlardaki batman tipi ortalamasına en çok benzeyen oyuncu bu Ben Affleck daha eski olan versiyonları bilmiyorum. George Clooney ve Val Kilmer çene yapısı itibarıyla az benziyolar. Christian Bale'i oyuncu olarak hepsinden daha çok severim ama tipi bana batman çağrışımı yapmıyo.
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Zuko 3 yıl
Filmi izleyene kadar Ben Affleck ile ilgili ön yargılarım vardı ama müthiş bir Batman olmuş, Bale falan hikâye kalmış yanında. Film idare eder, sıradan bir aksiyon filmi,Batman Begins ve The Dark Knight'a yetişemez kesinlikle ama Batman harika olmuş Affleck ile.
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strathmorea 3 yıl
RaDReS
C.balei bende severim nolanıda ama bu filmler farklı bir evrende geçiyor. Bu yüzden farklı oyuncu kullanılması geyet mantıklı olmuş bildiğim kadarayla balee teklif bile gitmemiş. ayrıca affleck i oyuncı olarak sevmesemde bu filmde iyi iş çıkarmıştı. Batman vs superman i sevdim mi? Kesinlikle kötü bir film ama kötü olmasının nedeni filmin birçok karakterin solo filminden önce çıkmış olması ve o kadar kopuk bir senaryoya sahip ve sadece çizgi roman okuyucularının anlayabileceği göndermelerle dolu ki bir türlü filme adapte olamdım.

Christian Bale e Batman vs Superman de oynaması için tam 50 milyon dolar para teklif edildi ve kendisi kabul etmedi. 2 sene kadar önce bu haber öyle bir ses getirmişti ki, bir oyuncuya teklif edilen en yüksek para şeklinde. Nette biraz gezerseniz göreceksiniz. Kendisi önemli olanın para olmadığını söyleyip sadece artık Batman'ı oynamak istemiyorum demişti. Katıldığım nokta ise, evreni itibariyle C. Bale bu filme uygun değildi.
2 Yanıt Yanıtla
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Stand Alone 3 yıl
Ben Affleck başarılı bir oyunca değil, rol bile yapamıyor. Christian Bale bu işi çok daha iyi yürütüyordu bence.
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RaDReS 3 yıl strathmorea
strathmorea

RaDReS

C.balei bende severim nolanıda ama bu filmler farklı bir evrende geçiyor. Bu yüzden farklı oyuncu kullanılması geyet mantıklı olmuş bildiğim kadarayla balee teklif bile gitmemiş. ayrıca affleck i oyuncı olarak sevmesemde bu filmde iyi iş çıkarmıştı. Batman vs superman i sevdim mi? Kesinlikle kötü bir film ama kötü olmasının nedeni filmin birçok karakterin solo filminden önce çıkmış olması ve o kadar kopuk bir senaryoya sahip ve sadece çizgi roman okuyucularının anlayabileceği göndermelerle dolu ki bir türlü filme adapte olamdım.


Christian Bale e Batman vs Superman de oynaması için tam 50 milyon dolar para teklif edildi ve kendisi kabul etmedi. 2 sene kadar önce bu haber öyle bir ses getirmişti ki, bir oyuncuya teklif edilen en yüksek para şeklinde. Nette biraz gezerseniz göreceksiniz. Kendisi önemli olanın para olmadığını söyleyip sadece artık Batman'ı oynamak istemiyorum demişti. Katıldığım nokta ise, evreni itibariyle C. Bale bu filme uygun değildi.

ben onu asparagas haber diye biliyorum. sanırım c.bale de yalanlamıştı o haberi ama emin değilim okuyalı çok oldu... sonuçta riskli ama iyi bir karar almışlar :D
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mehmedaltair 3 yıl strathmorea
strathmorea
RaDReS
C.balei bende severim nolanıda ama bu filmler farklı bir evrende geçiyor. Bu yüzden farklı oyuncu kullanılması geyet mantıklı olmuş bildiğim kadarayla balee teklif bile gitmemiş. ayrıca affleck i oyuncı olarak sevmesemde bu filmde iyi iş çıkarmıştı. Batman vs superman i sevdim mi? Kesinlikle kötü bir film ama kötü olmasının nedeni filmin birçok karakterin solo filminden önce çıkmış olması ve o kadar kopuk bir senaryoya sahip ve sadece çizgi roman okuyucularının anlayabileceği göndermelerle dolu ki bir türlü filme adapte olamdım.

Christian Bale e Batman vs Superman de oynaması için tam 50 milyon dolar para teklif edildi ve kendisi kabul etmedi. 2 sene kadar önce bu haber öyle bir ses getirmişti ki, bir oyuncuya teklif edilen en yüksek para şeklinde. Nette biraz gezerseniz göreceksiniz. Kendisi önemli olanın para olmadığını söyleyip sadece artık Batman'ı oynamak istemiyorum demişti. Katıldığım nokta ise, evreni itibariyle C. Bale bu filme uygun değildi.

Benim bildiğim rdj zaten avengers 2 için 50 küsur milyon dolar almıştı
christian bale batman'i fiziksel olarak çok uyumsuzdu uzun ince bana göre pek hoş değildi ben affleck o konuda cuk oturmuş
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cokbaska 3 yıl
Son filmdeki batman bana biraz tuhaf geliyor bi yapaylik var kostumde ve kaba duruyor
Oysaki C. Bale nin oynadigi batmanlar goze daha hos geliyordu
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