Yeni Hyundai Sonata, markaya yeni müşteriler kazandırıyor

Hyundai'nin D segmenti otomobil eksikliğini kapatan ve başarılı özellikleriyle dikkat çeken modeli Sonata, yeni versiyonuyla Amerika halkının en beğendiği ve tercih ettiği otomobil durumuna geldi.

Piyasaya yeni çıkan ancak buna rağmen sadece Amerika'da 2010 yılında 200.000 adet satmayı başaran Sonata, marka için yeni bir rekor kırmış oldu. Yeni Sonata sayesinde Amerika'da en iyi yılını geçiren Hyundai, başarılı modeli sayesinde 2011 yılında da yeni rekorlar elde etmeyi hedefliyor.

Hyundai yetkililerinin yaptığı bir açıklamaya göre, yeni Sonata'yı tercih eden müşterilerin %70'i ilk defa Hyundai markalı bir otomobil almış. Bu %70'in %20'sini içeren müşteri grubu ise daha önce Honda, Toyota ve Nissan markalı otomobiller kullanıyormuş. Bu açıklamayla yeni Sonata'nın Hyundai markası için bir dönüm noktası olduğu ve markaya yeni müşteriler kazandırdığı söylenebilir.

Amerika'da Hyundai 2.4 litre 200 beygir ve 2.0 litre turbo beslemeli 274 beygir güç üreten iki benzinli motorla satılıyor. Başarılı otomobilin bir de hybrid versiyonu bulunuyor. Daha önceki haberimizde paylaştığımız bu hybrid versiyon toplamda 209 beygir güç üreten içten yanmalı ve elektrikli motora sahip. Hybrid versiyonunun ortalama tüketimi ise 5.88 litre/100 kilometre.

Otomobilin Avrupa versiyonu i40 adında satılacak ve 2011 Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Yıl sonuna kadar Avrupa ve bizler de bu iddialı otomobille tanışmış olacağız.