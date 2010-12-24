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Yeni Hyundai Sonata, markaya yeni müşteriler kazandırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,9b
1
38
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Yeni Hyundai Sonata, markaya yeni müşteriler kazandırıyor
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Hyundai'nin D segmenti otomobil eksikliğini kapatan ve başarılı özellikleriyle dikkat çeken modeli Sonata, yeni versiyonuyla Amerika halkının en beğendiği ve tercih ettiği otomobil durumuna geldi.

Piyasaya yeni çıkan ancak buna rağmen sadece Amerika'da 2010 yılında 200.000 adet satmayı başaran Sonata, marka için yeni bir rekor kırmış oldu. Yeni Sonata sayesinde Amerika'da en iyi yılını geçiren Hyundai, başarılı modeli sayesinde 2011 yılında da yeni rekorlar elde etmeyi hedefliyor.

Hyundai yetkililerinin yaptığı bir açıklamaya göre, yeni Sonata'yı tercih eden müşterilerin %70'i ilk defa Hyundai markalı bir otomobil almış. Bu %70'in %20'sini içeren müşteri grubu ise daha önce Honda, Toyota ve Nissan markalı otomobiller kullanıyormuş. Bu açıklamayla yeni Sonata'nın Hyundai markası için bir dönüm noktası olduğu ve markaya yeni müşteriler kazandırdığı söylenebilir.

Amerika'da Hyundai 2.4 litre 200 beygir ve 2.0 litre turbo beslemeli 274 beygir güç üreten iki benzinli motorla satılıyor. Başarılı otomobilin bir de hybrid versiyonu bulunuyor. Daha önceki haberimizde paylaştığımız bu hybrid versiyon toplamda 209 beygir güç üreten içten yanmalı ve elektrikli motora sahip. Hybrid versiyonunun ortalama tüketimi ise 5.88 litre/100 kilometre.

Otomobilin Avrupa versiyonu i40 adında satılacak ve 2011 Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Yıl sonuna kadar Avrupa ve bizler de bu iddialı otomobille tanışmış olacağız.

Yeni Hyundai Sonata, markaya yeni müşteriler kazandırıyor
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Yeni Hyundai Sonata, markaya yeni müşteriler kazandırıyor
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Wol4onak 8 yıl
Balina tarzı araçları hiç sevmem. Direksiyonu güzel olmamış bence
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djinn_inc 8 yıl
Tasarımı hoş olmuş ah bir de daha güzel bir direksiyon koysalarmış.
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Peerless 8 yıl
o direksiyon ne öyle
ayrıca arkasını daha çok beğendim önüne göre
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xyzt9 8 yıl
Hyundai-kia son tasarımlarında bayağı bir ilerleme kaydettiler.
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sportifsan 8 yıl
Arkası bmw ye benziyor. Çok kaba ama yaaa
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RBdriftking 8 yıl
Tasarım eskisinden kat kat üstün çok farklı birşey olmuş başarılı
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Akarsu. 8 yıl
Passat'a ciddi rakip. 1.6 motor ile Hyundai fiyat konusunda tutarlı olursa tabii. Passat'ın cizgileri çok sıradan, i40'ın tasarımı bayağı akıcı. Kia versiyonu da güzel.
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toz-koparan 8 yıl
1.6 dizel motor olmayışı Passatla rekabetini zayıflatır...
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etnaxy 8 yıl
o direksiyon hiç olmamış
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9997 8 yıl
helal olsun hyundai a adamlar yapıyor artık son cıkan bütün aracları 5 yıldız alıyor güvenlik en üst düzeyde buna tasarım ve donanımda ekliyor bizlere cok güzel araba sunuyorlar amerikalılar bile bu kadar tuttulsa arac gercekten cok güsel arkadaslar dört gözle bekledigim aracların en başında
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Ambarad 8 yıl
Güzel araç. Hyundai yapmış yine.
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bimilyon 8 yıl

eggys

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murdocklawless 8 yıl
abd'de 20 bin dolar falandır bu araba. burda 60 bin dolara alırsın.
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ay61n 8 yıl
araba amerikada yilin otomobili adayiydi sonuc noldu bilmiyorum ama distan cok guzel bi arac olmus hyundai giderek kendini gelistiriyo nerden nereye geldiler bizde anca ithal otolarin fabrikalari kurup baskalarina calisalim nese.
hyundai dis tasarimi bukadar guzel yapmis ama aracin ici accentten farksiz o sinifta bi araca hic ama hic yakismamis daha oturakli bi ic tasarim gerekliydi bence biraz daha gercek metal ve krom parlacar kullanilmali hele o direksiyon ne oyle yaw 90larda kalma duruyo
ama yinede fiyati amerika fiyatlari gibi olursa cok tutar amerikada fiyat performansi en iyi arac olarak gosteriliyo cunku
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tural.i 8 yıl
iyi de beyler hyundai neden alıyorlar diyorsunuz da, araba güzele benziyor, demek ki adamlar yerinde saymıyor üstüne bir şeyler koyuyor. amerikanlar kalitesiz arabaya binmez, tipsizine çok binerler ama kalitesizine binmezler merak etmeyin...
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deli_yek 8 yıl
bu araba istanbulda arap plakalı olarak geziyor...ayrıca şişlide kamufle olarak birkaç kere gördüm testini yapıyorlar herhalde...
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@Majesty 8 yıl
Güzel araba
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muratti 8 yıl
Kia'nın Magentisi Sonatadanda iyi bakalım Kia Amerika pazarında neler yapacak ;)
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obt 8 yıl
Ya biz alıp kullanıyoruzda elin amerikalısı hyundai yi ne akla hizmet alıyor anlamıyorum


heralde bunlar oraların erası o yüzden tutuluyor
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ototube 8 yıl
sadece sonata 200.000mi satmış amerikada?
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electrostatic 8 yıl
amerikanın asyadaki uzantısı güney kore olunca hyundai nin reklamı çok yapılıyor.amerikada güvenlik testlerine giren bütün hyundailer 5 yıldızdan aşağı almıyor vs vs...
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