Yeni Kia Rio, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.1 litre turbo dizel motora sahip olacak

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, iddialı modeller geliştirmeye devam ediyor.Daha önceki haberimizde Kia'nın A segmenti otomobili Picanto'nun yeni versiyonunun Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağını ve 4.1 litre/100 kilometre ortalamaya sahip yeni motorunu sizlerle paylaşmıştık. Kia'nın Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı diğer bir yeni model ise B segmenti modeli Rio olacak.

Yeni çekici tasarımıyla başarılı satış rakamlarına ulaşacağı öngörülen Rio, özellikle yeni motor seçenekleriyle de çok ilgi çekecek gibi gözüküyor. Geniş bir dizel ve benzinli motor seçeneğiyle satışa çıkarılacak olan yeni Rio'da tamamen yeni geliştirilen 2 motorun kullanılacağı da belirtiliyor. B segmenti temsilcisinin 1.1 litre hacmindeki yeni turbo beslemeli dizel motoru 70 beygir güç üretecek. Otomobilin emisyon değeri ise çok çok iddialı: 85 gram/kilometre!

Diğer bir yeni motor ise benzinli motor seçenekleri arasında yer alacak. 1.2 litre hacminde olacağı belirtilen turbo beslemeli benzinli motor sayesinde Rio, Avrupalı rakiplerinin turbo benzinli motor satışlarını azaltmayı ve önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Bu turbo benzinli motor ile Kia, atmosferik motor kullanmayı tercih eden Toyota ve Honda gibi Japon otomobil üreticilerine de ciddi rakip olacak.

Yeni Kia Rio'nun 5 kapılı versiyonu bu sonbaharda, 3 kapılı versiyonu ise 2012 yılının başlarında piyasaya çıkarılacak.