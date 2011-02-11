Yeni Kia Rio, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.1 litre turbo dizel motora sahip olacak

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, iddialı modeller geliştirmeye devam ediyor.Daha önceki haberimizde Kia'nın A segmenti otomobili Picanto'nun yeni versiyonunun Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağını ve 4.1 litre/100 kilometre ortalamaya sahip yeni motorunu sizlerle paylaşmıştık. Kia'nın Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı diğer bir yeni model ise B segmenti modeli Rio olacak.
Yeni çekici tasarımıyla başarılı satış rakamlarına ulaşacağı öngörülen Rio, özellikle yeni motor seçenekleriyle de çok ilgi çekecek gibi gözüküyor. Geniş bir dizel ve benzinli motor seçeneğiyle satışa çıkarılacak olan yeni Rio'da tamamen yeni geliştirilen 2 motorun kullanılacağı da belirtiliyor. B segmenti temsilcisinin 1.1 litre hacmindeki yeni turbo beslemeli dizel motoru 70 beygir güç üretecek. Otomobilin emisyon değeri ise çok çok iddialı: 85 gram/kilometre!
Diğer bir yeni motor ise benzinli motor seçenekleri arasında yer alacak. 1.2 litre hacminde olacağı belirtilen turbo beslemeli benzinli motor sayesinde Rio, Avrupalı rakiplerinin turbo benzinli motor satışlarını azaltmayı ve önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Bu turbo benzinli motor ile Kia, atmosferik motor kullanmayı tercih eden Toyota ve Honda gibi Japon otomobil üreticilerine de ciddi rakip olacak.
Yeni Kia Rio'nun 5 kapılı versiyonu bu sonbaharda, 3 kapılı versiyonu ise 2012 yılının başlarında piyasaya çıkarılacak.
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Segmentinde alınacak arabalardan biri aslında.
Kia on numara araçtır. Milletin önyargısı kırılsa, binilecek araç Kia dır. Konforlu, geniş, gayet güzel bir araba. Bakımları da ucuz ve 15.000 den 15.000 e servise giden bir araç. Önceki aracım Rioydu. Ondan memnun kaldığım için yine Kia aldım. Ancak ikinci eli düşüktür. Tek problemi bu bence. Bir de klima konusunda kronik bir problemi var sanırım. Klima kapatılamıyor diye duymuştum. Yetkili servisle bir görüşün bu konuyu.
1.2 motor iyi midir bilmem, hiç kullanmadım ama bence zayıf. Yine de aracın ağırlığıyla ilgili bir konu bu. Motor atmosferik, turbo değil diye biliyorum. O yüzden çok performans beklemeyin. Yokuşta çok yüklü olursa bayılır, bakmayın polocuların atıp tuttuğuna, bu hacimdeki motorlar zayıftır. Ama çokta üzeceğini sanmıyorum, yoksa koymazlardı mühendisler.
Yakıt ortalaması bence tutturulması zor bir olay. 5.1 değil de, 6-6,5 gibi düşünün siz onu. Hız konusunda da son hızı soruyorsun sanırım. Fabrika verilerinin biraz üstünde son hız yapabilirsin. 5-10 km fazlasını geçmez.
Bunlara göre kararını ver.
1,5 dizel 110 hp
gayet zevkli atak bir araç
önyargısız bakarsanız fiyat performans konusunda bu araçların rakibi olmadığını görürsünüz.
yapmanız gereken tek şey burun kıvırmadan bir kia aracını test etmeniz.
Sizin kullandığınız evet F/P canavarı idi lakin Yeni Rio 47-48.000 TL lik fiyatı ile; pröminyum araç oldu terfi etti, bana göre değil Kia'ya göre, rütbesinide ben vereyim
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Şu küçücük arabaya 47.000 TL fiyat biçen adam 2.0 motor ile getirse bunu(farazi diyelim) 60.000 TL den satacak şaka gibi
size Kia nın yeni magentis/cadenza/cerato koup/borrego/yeni picanto/venga modellerinide incelemenizi tavsiye ederim ozaman Kia nın nasıl bir atak içinde olduğunu daha iyi anlayabiliriz.
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