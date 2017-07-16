Yeni Megane R.S. patent görselleriyle tamamen kendini gösterdi

Renault'un yeni hot hatch modeli 2018 Megane R.S.'i tanıtmasına henüz iki aylık bir süre var, ancak geçtiğimiz gün ortaya çıkan görseller aracın tasarımını bizlere gösterdi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan patent görselleri yeni otomobili kamuflajsız bir şekilde gözler önüne serdi.

Beklendiği üzere GT'ye göre biraz daha agresif bir tasarıma sahip olan Renault Sport modeli, daha önce ortaya çıkan casus fotoğraflardaki gördüğümüz gibi büyük hava ızgaraları ve ortada konumlanan egzoz ile onun iki yanında yer alan sportif difüzörlere sahip.

Güncel Megane modellerinden farklı bir ön ve arka fara sahip olan araçta Clio R.S.'te de gördüğümüz bayrak şeklindeki LED sis farları yer alıyor. Patent bilgilerinde aracın tasarımı dışında herhangi birşey yer almasa da Fransız üreticinin paylaştığı üzere otomobilde manuel ve otomatik şanzıman seçeneklerinin yer alacağı, 1.8 litre turbo yada 2.0 litre turbo benzinli motorlardan 300 beygir civarı güce sahip olacağı ve 4CONTROL dört tekerden yönlendirme sisteminin yer alacağı şu ana kadar bilinen detaylar arasında.