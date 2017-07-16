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Yeni Megane R.S. patent görselleriyle tamamen kendini gösterdi

Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtılması beklenen yeni Megane R.S.'in tasarımı patent başvuru görselleri ile tamamen ortaya çıktı. Görseller haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Renault'un yeni hot hatch modeli 2018 Megane R.S.'i tanıtmasına henüz iki aylık bir süre var, ancak geçtiğimiz gün ortaya çıkan görseller aracın tasarımını bizlere gösterdi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan patent görselleri yeni otomobili kamuflajsız bir şekilde gözler önüne serdi.
 
Beklendiği üzere GT'ye göre biraz daha agresif bir tasarıma sahip olan Renault Sport modeli, daha önce ortaya çıkan casus fotoğraflardaki gördüğümüz gibi büyük hava ızgaraları ve ortada konumlanan egzoz ile onun iki yanında yer alan sportif difüzörlere sahip.
 
Güncel Megane modellerinden farklı bir ön ve arka fara sahip olan araçta Clio R.S.'te de gördüğümüz bayrak şeklindeki LED sis farları yer alıyor. Patent bilgilerinde aracın tasarımı dışında herhangi birşey yer almasa da Fransız üreticinin paylaştığı üzere otomobilde manuel ve otomatik şanzıman seçeneklerinin yer alacağı, 1.8 litre turbo yada 2.0 litre turbo benzinli motorlardan 300 beygir civarı güce sahip olacağı ve 4CONTROL dört tekerden yönlendirme sisteminin yer alacağı şu ana kadar bilinen detaylar arasında.
 
 

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Fiat S.p.A. 2 yıl
Tek kapı olsaymış iyiymiş, nerde megane 3 coupe rs
1 Yanıt Yanıtla +13
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pro-black 2 yıl sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka
Seksi fransız konservesi.


Sesli gülerken koltuktan düştüm😂
1 Yanıt Yanıtla +6
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akin.ozsk 2 yıl Fiat S.p.A.
Fiat S.p.A.
Tek kapı olsaymış iyiymiş, nerde megane 3 coupe rs

işte burada....
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yusuf24. 2 yıl
Araç çok yakışıklı olmuş dıştan. Çok beğendim.
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ridleyscott 2 yıl
Başarılı olacaktır her zamanki gibi. Sürüş kalitesi zevki yüksek araçlar üretiyor. Çok tercih ediliyor Avrupa da. Track day vs
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aaguler 2 yıl
C segment yüksek performans arabaların ağababası 308, F/P ise astra opc 200 hp'dir. Ama psit için geliştirilen 4x4 Egea Coupe söylendiği gibi 2.0 lt 304 ps ile sembolikte olsa piyasaya çıkarsa bu bebelere bayramda el öptürür.
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black exodus 2 yıl
şu haberi yapanlar tam cahil yahu! patent görseli değil tasarım tescili başvuru görseli!
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MHEC 2 yıl
Önünü beğeniyorum bunun. Arkası çok bitişik gibi duruyor.
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Johan Elmander 2 yıl
3 kapılısı gelir umarım
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aycibin 2 yıl
4 çekiş olması iyi olmuş.manuel ve opsiyonel kayıpsız bir otomatik şanzımanla gelirse tam olur.bu güçlere önden çekiş spor araba için çekici değil.burda 240-250bin TL falan olur tabi fiyat
1 Yanıt Yanıtla +1
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Engin Cann 2 yıl aycibin
aycibin
4 çekiş olması iyi olmuş.manuel ve opsiyonel kayıpsız bir otomatik şanzımanla gelirse tam olur.bu güçlere önden çekiş spor araba için çekici değil.burda 240-250bin TL falan olur tabi fiyat

Hocam 4 çekiş değil araç. 4 tekerin 4'üde dönüyor. 4Control buna deniyor. Arka tekerler az bir açıyla dönüyor.
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kadirirdem 2 yıl
Tasarım güzel ama bu paraya dünyanın parasını isteyecekler ve alternatif dolu araç olacak.
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Kerim5100 2 yıl
EDC lisi çok can yakar...
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pipoti 2 yıl
2.0 300hp başarısız olur bana göre. Çünkü rakipleri 2.0'dan daha fazla güçler çıkarıyor. Hoş her şey hp değil, aerodinamik, yol tutuş, vs... bir çok etken olsa da, satış stratejisi olarak düşük profil seyreder.
Ancak 1.8 300hp gerçekten çok başarılı bir motor olur.
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GkhnAkyolTr 2 yıl pipoti
Rakipleri hangisi 2.0 dan fazla beygir çıkarıyor ?
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