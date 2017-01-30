Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü'nü hediyelerle kutlamaya var mısınız?

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Vin Diesel'in yeni filmi, Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü 27 Ocak itibariyle vizyona girmeye hazırlanıyor. Kadrosunda Ip Man filmlerinden aşina olduğumuz Donnie Yen, Game of Thrones'un nam-ı diğer tazısı Sandor Clegane'i canlandıran Rory McCann, Samuel L. Jackson ve Ice Cube gibi isimleri bulunduran aksiyon/macera türündeki film, çıkışını bazı sürprizlerle kutluyor.
Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü temalı t-shirt ve sırt çantalarından biri sizin olabilir! Kazanmak için tek yapmanız gereken, sitemize giriş yaptıktan sonra bu haberimize yorum yazarak katılmak istediğinizi belirtmek.
Yapılacak olan çekiliş sonucunda 5 adet sırt çantası ve 2 adet t-shirt sahiplerini bulacak. Aşağıdaki oynatıcıdan film fragmanını izleyebilirsiniz.
Herkese bol şans!
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