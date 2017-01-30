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Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü'nü hediyelerle kutlamaya var mısınız?

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü temalı t-shirt ve sırt çantalarından biri sizin olabilir! Kazanmak için tek yapmanız gereken sitemize giriş yaptıktan sonra bu haberimize yorum yazarak katılmak.
2 yıl
3,8b
1
887
Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vin Diesel'in yeni filmi, Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü 27 Ocak itibariyle vizyona girmeye hazırlanıyor. Kadrosunda Ip Man filmlerinden aşina olduğumuz Donnie Yen, Game of Thrones'un nam-ı diğer tazısı Sandor Clegane'i canlandıran Rory McCann, Samuel L. Jackson ve Ice Cube gibi isimleri bulunduran aksiyon/macera türündeki film, çıkışını bazı sürprizlerle kutluyor.
Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü temalı t-shirt ve sırt çantalarından biri sizin olabilir! Kazanmak için tek yapmanız gereken, sitemize giriş yaptıktan sonra bu haberimize yorum yazarak katılmak istediğinizi belirtmek.

Yapılacak olan çekiliş sonucunda 5 adet sırt çantası ve 2 adet t-shirt sahiplerini bulacak. Aşağıdaki oynatıcıdan film fragmanını izleyebilirsiniz.

Herkese bol şans!

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü'nü hediyelerle kutlamaya var mısınız?

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hidrojennn 2 yıl en beğenilen
çekilişe katılmak istiyorum. kazanırsam hediyeyi mali durumu iyi olmayan bir gence vermenizi rica ediyorum.
Yanıtla +28
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ziper_gazi_ 2 yıl
Çekilişe katılıp kazanmak istiyorum.
Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 yıl
Güzel film. ilkinin devamı :)
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DH Misafiri 2 yıl
Mükemmel
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DH Misafiri 2 yıl
hediyeleri begendiniz mi
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DH Misafiri 2 yıl
İlk filimin tadını devam filimlerinin hiç birinden alamıyorsun.Xander Cage Dönüşü de bence böyle bir film
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DH Misafiri 2 yıl
cekilişe katılmak istiyorum
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DH Misafiri 2 yıl
Film birazdaha iyi olabilirdi donie yen daha etkili bir rollde olması gerek irdi
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DH Misafiri 2 yıl
Bana çanta çıksın olur mu?? ????
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DH Misafiri 2 yıl
Çekilişe katılmak istiyorum!!!
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DH Misafiri 2 yıl
Öncelikle herkese sa filmi daha izleme fırsatım olmadı ama ilkini izlemiştim bu da o kadar iyidir.Büyük ihtimalle ... Çekilişe katılmak istiyorum...
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DH Misafiri 2 yıl
katılmak istiyorum.saygılar sevgiler
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