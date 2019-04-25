Nintendo yeni Switch konsolunu E3’te tanıtmayacak

Nintendo’nun bu yıl içinde iki yeni Switch modeli tanıtacağını sizlere geçtiğimiz ay E3 2019’da tanıtılacağını düşünüyorduk. Ancak görünen o ki firmanın aklında farklı bir plan var. ’nun bu yıl içindemodeli tanıtacağını sizlere geçtiğimiz ay aktarmıştık . Bu modellerden biri uygun fiyat odaklı diğeri ise performansı daha iyi olan konsollar olarak sunulacak. Haliyle yeni konsolların önümüzdeki en büyük video oyun fuarı olan’da tanıtılacağını düşünüyorduk. Ancak görünen o ki firmanın aklında farklı bir plan var.

Nintendo CEO’su açıkladı

Nintendo CEO’su Shuntaro Furukawa bugün verdiği bir röportajda Haziran ayında gerçekleşecek olan E3 konferansında yeni Switch konsolunu duyurmayacaklarını açıkladı. CEO’nu tam açıklaması “Tabii ki her zaman yeni donanımlar üzerinde çalışıyoruz ve satabileceğimize inandığımız an bu donanımları satışa sunarız. Ancak Haziran ayında düzenlenecek olan E3’te bunu duyurma planımız yok.” şeklinde.

Firmanın paylaştığı rakamlara göre Switch bugüne kadar 34.74 milyon satış adedine ulaştı. Bu rakamın oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün ama haliyle satışlarda belirli bir miktarda da olsa düşüşler yaşanıyor. Switch’in yarattığı bu momentumun devam edebilmesi için yeni donanımın gerektiği ortada.

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Sonuç olarak yeni Switch konsolunun bu yıl içerisinde geleceği tahmin edilse de bunun E3 konferansında olmayacağı kesinleşmiş oldu. Gün içerisinde yayınladığımız haberdeki gibi E3'te gelmese bile en azından uygun fiyatlı konsol için Haziran ayında ayrı bir etkinlik düzenlenebilir ama bu ihtimal pek mümkün görülmüyor. Biri uygun fiyatlı olmak üzere iki farklı Switch konsolu iddialarının bulunması oyun severleri şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

https://www.engadget.com/2019/04/25/nintendo-denies-e3-cheaper-switch-rumor/