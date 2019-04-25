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Nintendo yeni Switch konsolunu E3’te tanıtmayacak

Nintendo CEO’sunun yaptığı açıklamaya göre firmanın E3 konferansında yeni Switch konsolunu tanıtma gibi bir planı yok. Nintendo’nun bu sene iki yeni konsol tanıtması bekleniyor.
4 hf.
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Oyun Konsolları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nintendo yeni Switch konsolunu E3’te tanıtmayacak
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Nintendo’nun bu yıl içinde iki yeni Switch modeli tanıtacağını sizlere geçtiğimiz ay aktarmıştık. Bu modellerden biri uygun fiyat odaklı diğeri ise performansı daha iyi olan konsollar olarak sunulacak. Haliyle yeni konsolların önümüzdeki en büyük video oyun fuarı olan E3 2019’da tanıtılacağını düşünüyorduk. Ancak görünen o ki firmanın aklında farklı bir plan var.

Nintendo CEO’su açıkladı

Nintendo CEO’su Shuntaro Furukawa bugün verdiği bir röportajda Haziran ayında gerçekleşecek olan E3 konferansında yeni Switch konsolunu duyurmayacaklarını açıkladı. CEO’nu tam açıklaması “Tabii ki her zaman yeni donanımlar üzerinde çalışıyoruz ve satabileceğimize inandığımız an bu donanımları satışa sunarız. Ancak Haziran ayında düzenlenecek olan E3’te bunu duyurma planımız yok.” şeklinde.

Firmanın paylaştığı rakamlara göre Switch bugüne kadar 34.74 milyon satış adedine ulaştı. Bu rakamın oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün ama haliyle satışlarda belirli bir miktarda da olsa düşüşler yaşanıyor. Switch’in yarattığı bu momentumun devam edebilmesi için yeni donanımın gerektiği ortada.

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Sonuç olarak yeni Switch konsolunun bu yıl içerisinde geleceği tahmin edilse de bunun E3 konferansında olmayacağı kesinleşmiş oldu. Gün içerisinde yayınladığımız haberdeki gibi E3'te gelmese bile en azından uygun fiyatlı konsol için Haziran ayında ayrı bir etkinlik düzenlenebilir ama bu ihtimal pek mümkün görülmüyor. Biri uygun fiyatlı olmak üzere iki farklı Switch konsolu iddialarının bulunması oyun severleri şimdiden heyecanlandırmayı başardı.


https://www.engadget.com/2019/04/25/nintendo-denies-e3-cheaper-switch-rumor/ Yorum Yaz
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mahsur kalan adam 4 hf.
E3te tanıtması daha etkili olmaz mıydı?
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riaz 4 hf.
çok kısa sürede yeni model çıkarması miğde bulandırıyor,
ps4 bile proyu uzun süre sonra çıkarmıştı , Nintendo iyice paragöz oldu.
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Bloodin 4 hf.
Ya Nintendo senin yapacağın işe... Halen elimde Wii var, yapacağı tek şey şu Wii'nin grafiğini geliştirmekti, boşu boşuna saçma sapan şeyler denedi, çalışıyorsa elleme diye bir kural var, sen tut tüm rakiplerinin toplam satışını ikiye katlayan bir konsol yap, sonra onu Wii U diye bir ucubeye dönüştür... Switch güzel ama kendi trenini kendi eliyle kaçırdı Nintendo
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TheStarBox 4 hf.
Yüksek performanslı model için yerinde bir karar olsa da bence daha ucuz ve küçük olan versiyonu duyurmamaları için hiçbir sebep yoktu.
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