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Yeni Nissan Leaf otonom sürüş için hazır halde gelecek

CES 2017 açılış konuşmasını yapan Nissan CEO'su Carlos Ghosn, firmanın elektrikli aracı Leaf ile ilgili önemli bilgiler verdi. Yeni nesilin detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz gün CES 2017'de konuşma yapan Nissan CEO'su Carlos Ghosn bu konuşmasında firmanın önemli miktarda satışlara imza atan Leaf'in devam modelinin yolda olduğunu müjdeledi. Her ne kadar daha öncesinde spekülasyonlar yeni jenerasyonun güncel modele göre ne kadar menzil artışı ile geleceği odağında toplansa da, duyuru, yeni Leaf'in Nissan Akıllı Güç'ün (Nissan Intelligent Power) bir sonraki bölümünü temsil ettiği ve ProPilot otonom teknolojisini içereceği vurgusunda gerçekleşti.
Yeni Leaf'in piyasaya sürülmesi için yakın gelecek tarihi verilirken, basınla buluşmasında konuşan Ghosn, yeni EV'lerin tarihlerini açıklayamadıklarını söylerken buna gerekçe olarak rakiplerinin aksine zaten halihazırda sattıkları gerçeğini gösteriyor. Autoblog'a konuşan bir Nissan mühendisinin açıklamalarına göre firma 200 mil (320km) üzeri bir menzile sahip Leaf modeli piyasaya sürmeyi planlarken yeni modelin ise bu hedeflenen menzille gelip gelemeyeceği şu an için net değil.
Bütün bunların yanında Tesla ve Chevrolet Bolt'un üzerindeki ilgiye de değinen firma buna rağmen elektrikli araç sektörünün en çok satan aracının üreticisi olmanın gururunu yaşadıklarını belirtiliyor. Nissan fiyatları aşağıya çekmek üzerine odaklanarak, bu pozisyonun ilerlemesini sürdürebilir.

http://nissannews.com/en-US/nissan/usa/releases/press-kit-nissan-intelligent-mobility-at-ces?la=1 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi
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sdc55 2 yıl
tesla yı kolayla geçecek bir hibrit model tanımıyorum
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ozmenakif 2 yıl
Bu otonom sürüş için evrensel standartlar belirlenmeli artık. Her firma kendine göre ekipmanlar koyuyor arabasına. Kimi kamera, kimi lidar... Arabaların bilgisayar donanımları da farklı. Asgari donanım, sensör neyse belirlenip, bunlara sahip olan araçlara otonom sürüş yapabilir gibi bir yetki verilmeli. Ayrıca firmalar kendi çapında test yapıp arabamız tamamdır diyorlar, ama bu test yeterli mi? Evrensel bir test sistemi belirlenmeli. Trafik kuralları da düzenlenmeli, otonom araçlar için belirsizlikler giderilmeli. Mesela kaza durumunda aracı üreten firmaya da yaptırımlar uygulanmalı. Şu sıralar çok serbest gidiyor bu işler sanki. Bir sistemsizlik var. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı.
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