Yeni Nissan Leaf otonom sürüş için hazır halde gelecek

Geçtiğimiz gün CES 2017'de konuşma yapan Nissan CEO'su Carlos Ghosn bu konuşmasında firmanın önemli miktarda satışlara imza atan Leaf'in devam modelinin yolda olduğunu müjdeledi. Her ne kadar daha öncesinde spekülasyonlar yeni jenerasyonun güncel modele göre ne kadar menzil artışı ile geleceği odağında toplansa da, duyuru, yeni Leaf'in Nissan Akıllı Güç'ün (Nissan Intelligent Power) bir sonraki bölümünü temsil ettiği ve ProPilot otonom teknolojisini içereceği vurgusunda gerçekleşti.

Yeni Leaf'in piyasaya sürülmesi için yakın gelecek tarihi verilirken, basınla buluşmasında konuşan Ghosn, yeni EV'lerin tarihlerini açıklayamadıklarını söylerken buna gerekçe olarak rakiplerinin aksine zaten halihazırda sattıkları gerçeğini gösteriyor. Autoblog'a konuşan bir Nissan mühendisinin açıklamalarına göre firma 200 mil (320km) üzeri bir menzile sahip Leaf modeli piyasaya sürmeyi planlarken yeni modelin ise bu hedeflenen menzille gelip gelemeyeceği şu an için net değil.

Bütün bunların yanında Tesla ve Chevrolet Bolt'un üzerindeki ilgiye de değinen firma buna rağmen elektrikli araç sektörünün en çok satan aracının üreticisi olmanın gururunu yaşadıklarını belirtiliyor. Nissan fiyatları aşağıya çekmek üzerine odaklanarak, bu pozisyonun ilerlemesini sürdürebilir.

http://nissannews.com/en-US/nissan/usa/releases/press-kit-nissan-intelligent-mobility-at-ces?la=1