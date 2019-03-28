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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Samsung ses sistemleri ekrandaki sahneyi algılayarak sesi optimize ediyor

Samsung’un yeni Adaptive Sound teknolojisi, ekranda oynatılan sahneyi algılıyor ve bu sahneye göre ses sisteminin ayarlarını otomatik olarak yapıyor. Böylece kullanıcı ses ayarlamak zorunda kalmıyor.
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ teknolojileri günlük hayatın her alanında kendisini göstermeye başladı. Verimlilik odaklı olan bu teknolojiler son olarak Samsung’un yeni Q serisi ses sistemlerinde izleyicilere yardımcı oluyor.

Otomatik ses

Samsung QLED akıllı televizyonları ile uyumlu olarak çalışan HW-Q70R ve HW-Q60R ses sistemleri alt firma Harman Kardon ile birlikte geliştirildi. Modeller yer alan Adaptive Sound teknolojisi bir anda ekrana gelen farklı sahnelerde ses patlamasının önüne geçiyor.

Ayrıca Bkz. "Koçsistem ve Samsung arasında stratejik iş birliği"

Özel bir algoritma kullanan Adaptive Sound teknolojisi televizyon ekranında oynatılan sahneleri analiz ediyor ve en ideal ses ayarlarını yapıyor. Örneğin aksiyon sahnelerinde derin bass verilirken konuşma sahnelerinde ise daha keskin bir ton kullanılıyor. Böylece kullanıcının sürekli olarak ses ayarlamasına gerek kalmıyor.

Diğer taraftan Acoustic Beam teknolojisi hoparlörde bir delik dizisi kullanarak odanın tamamına sesin en iyi şekilde yayılmasını sağlıyor. Harici subwoofer ile ses kalitesi artarken One Remote kumanda ile de uyumluluk sunuluyor.

WiFi ve Bluetooth bağlantıları olan modellerden HW-Q60R, 500$ fiyat etiketine sahip. Dolby Atmos ve DTS:X ses teknolojileri barındıran HW-Q70R ise 800$ seviyesinden satılacak.

 

https://www.engadget.com/2019/03/26/samsungs-new-soundbars-detect-whats-on-screen-to-optimize-outp/ Yorum Yaz
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brnk 1 ay en beğenilen
Gece falan izlerken lazım konuşma sesini duyamıyorsun sonra bi sahne geliyor tüm ev uyanıyor sağ olsunlar
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b¤cek 4 hf.
Film şirketleri profesyonel insanları gece gündüz en etkileyici sesleri hazırlasınlar diye çalıştırsınlar, ev sineması ürünleri üretenler de biz onların sizi etkilemek için yaptıkları tüm çalışmaları yok edecek pişmiş yemeğin içinden tuzu çıkaracak bir ürün geliştirdik diye pazarlasınlar.
patlama sesiyle konuşma sesini aynı tonda alarak film izleyeceğime kulaklık takarım daha iyi.
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brnk 1 ay en beğenilen
Gece falan izlerken lazım konuşma sesini duyamıyorsun sonra bi sahne geliyor tüm ev uyanıyor sağ olsunlar
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agent1453 1 ay
Hemen almaya gidiyorum.
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