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Yeni Skoda Octavia RS ve Scout'un detay ve görselleri yayınlandı

Skoda'nın yenilenen aracı Octavia'nın üst versiyonları olan RS ve Scout'un resmi görselleri ve detayları yayınlandı. Aracın RS versiyonu eskisine göre artık daha güçlü.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanan Skoda'nın en çok satan modeli konumundaki Octavia, makyaj sonrasında en belirgin olarak 2 parçalı yeni ön far tasarımını kavuştu. Seride gerçekleşen bu yenilenmeden üst seviye versiyonlar olan RS ve Scout da nasibini aldı.
Spor versiyon olan RS, öncekine göre güçlenerek 230 beygir güce çıkarken, araçta önceden de olduğu gibi 2.0 litrelik TSI benzinli motora yer verilmiş. Aynı motor MQB tabanlı diğer araçlarda da kullanılırken bu araçlardan birisine örnek olarak Golf GTI'ı gösterebiliriz. Dilendiği takdirde ekstra ücret karşılığı 245 beygirli bir Octavia RS de satın almak mümkünken, bu versiyon 0-100 km/h 6,6 saniye ve 250 km/h son sürati ile şu ana kadarki en hızlı Octavia konumunda. Aracın dizel motorlu bir RS versiyonu da sunulurken 2.0 TDI motor 380 Nm tork değerine sahip ve opsiyonel olarak dört çeker sistemiyle alınabiliyor.
Modelin yalnızca wagon olarak sunulan Scout isimli versiyonu da makyaj işlemi sonrası yenilenmiş durumda. Normaline göre daha yüksek duran ve dört çeker sistemine sahip olan araçta 1.8 TSI benzinli ve 2.0 TDI dizel motorlar yer alıyor. Benzinli ünite 180 beygir güç üretirken, daha çok tercih edilen dizel ünite ise 150 beygir ve 184 beygir olmak üzere iki farklı seçenek olarak sunuluyor. Önceki saydığımız üniteler 6-ileri DSG ile sunulurken, dizel üniteli 245 beygirlik RS versiyonu ise 7-ileri DSG ile sunuluyor.

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Mendieta58 2 yıl en beğenilen
O farlar nedir öyle ya kurban olayım.Bari birbirine orantılı olsaydı,herbiri ayrı yöne bakıyor gibi
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lojistisyen 2 yıl
Çok uzun zamandır bu kadar itici bir ön tasarım görmemiştim, teşekkürler skoda.
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Goteller 2 yıl
Sen skodasın RS neyine ne koçum
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cLk 2 yıl
Makyajın güzelleştirmesi gerektirmiyor mu?
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onur1971 2 yıl
panjur ızgaralarına veya çevresine biraz nikelaj biraz parlaklık versene arkadaş
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Experimentation 2 yıl
bu tiple spor araba olmamış
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sendomi 2 yıl
ön tasarım bence çok iyi olmuş,agresif görünüyor
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SPECIALIZED 2 yıl
Far tasarımını ilk gördüğümde gözüme kötü görünmüştü.
Ama gördükçe gözümüz alışır diye düşünüyorum. Şimdi hoşuma gitti araç. Büyük duruyor.
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Cryin 2 yıl
bu octaviaya ilk kasasından beri ısınamadım itici bi tasarımı var
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orcnd 2 yıl
far tarsarımı kötü ama rs versiyonuna laf etmeden önce bir araştırın derim.
diğer spor versiyonlar gibi sadece görüntüde değil tüm şaside, dingil mesafesinde, motorda, frenlerde neredeyse herşeyde farklı bir araç.
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Trident682 2 yıl
Hayatımda bu kadar çirkin far tasarımı görmedim
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ali_0017 2 yıl
Rs i ve performansını beğenmeyenler hangi arabaya biniyor acaba. 240 beygir araba daha ne istiyorsunuz? 650hp v12 mı olsun?
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one man one engine 2 yıl
Olmamış, tasarım çizgisinden taviz vermeyeceğim diye tüy dikmişler...
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