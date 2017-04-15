Yeni Skoda Octavia RS ve Scout'un detay ve görselleri yayınlandı

Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanan Skoda'nın en çok satan modeli konumundaki Octavia, makyaj sonrasında en belirgin olarak 2 parçalı yeni ön far tasarımını kavuştu. Seride gerçekleşen bu yenilenmeden üst seviye versiyonlar olan RS ve Scout da nasibini aldı.

Spor versiyon olan RS, öncekine göre güçlenerek 230 beygir güce çıkarken, araçta önceden de olduğu gibi 2.0 litrelik TSI benzinli motora yer verilmiş. Aynı motor MQB tabanlı diğer araçlarda da kullanılırken bu araçlardan birisine örnek olarak Golf GTI'ı gösterebiliriz. Dilendiği takdirde ekstra ücret karşılığı 245 beygirli bir Octavia RS de satın almak mümkünken, bu versiyon 0-100 km/h 6,6 saniye ve 250 km/h son sürati ile şu ana kadarki en hızlı Octavia konumunda. Aracın dizel motorlu bir RS versiyonu da sunulurken 2.0 TDI motor 380 Nm tork değerine sahip ve opsiyonel olarak dört çeker sistemiyle alınabiliyor.

Modelin yalnızca wagon olarak sunulan Scout isimli versiyonu da makyaj işlemi sonrası yenilenmiş durumda. Normaline göre daha yüksek duran ve dört çeker sistemine sahip olan araçta 1.8 TSI benzinli ve 2.0 TDI dizel motorlar yer alıyor. Benzinli ünite 180 beygir güç üretirken, daha çok tercih edilen dizel ünite ise 150 beygir ve 184 beygir olmak üzere iki farklı seçenek olarak sunuluyor. Önceki saydığımız üniteler 6-ileri DSG ile sunulurken, dizel üniteli 245 beygirlik RS versiyonu ise 7-ileri DSG ile sunuluyor.