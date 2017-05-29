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Şu anda 1 kişi burada

Yeni çıkan filmleri evinizden izlemenizi sağlayacak sistem geliyor

Yatırımcı Sean Parker, yeni bir sistem ile yeni çıkan filmlerin evlerden izlenebilmesini sağlamayı ve film korsanlığının önüne geçmeyi hedefliyor. Sistemle ilgili detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,9b
1
23
Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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Napster’ın kurucusu olarak da tanınan Sean Parker, filmlerin korsan olarak izlenmesinin önüne geçebilecek ve yeni çıkan filmlerin evlerden izlenmesini sağlayabilecek bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Yatırımcının “Screening Room” ismini verdiği bu yeni sistem, sinema salonunda 4 kişi için ödeyeceğiniz 60-80 lira yerine 100 lira ödeyerek, yeni filmi evinizin salonunda izlemenize olanak sunacak. Tabii ki, böyle bir sistemin hayata geçirilebilmesi adına Parker’ın film yapımcılarıyla anlaşabilmesi ve sisteminin kullanımının kazançlı olacağını göstermesi de gerekli.

Şu an Screening Room’un hayata geçirilebilmesi önündeki en büyük engel filmlerin telif hakları. Film yapımcıları, filmlerin Screening Room üzerinden internete yayılabileceğini düşündükleri için bu sisteme karşı çıkabilirler. Film yapımcılarının en çok gelir elde ettiği dönem, filmin dijital kopyasının satışa sunulmasından önceki birkaç haftalık süreç. Eğer Screening Room’dan dolayı filmlerin korsanlarının internete düşmesi için dijital kopyanın satışa sunulmasının beklenmesine gerek kalmazsa, film yapımcılarının geliri çok büyük oranda azalabilir. TorrentFreak, Screening Room’un bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor ancak evde izlenebilen bir filmin internete düşmesinin önlenmesi bir hayli zor.


http://bgr.com/2017/05/28/sean-parker-screening-room-piracy-software/ Yorum Yaz
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H34RTL3SS 2 yıl en beğenilen Patren
patren

Bu iş tutmaz sinamaya gidenler azalir herkes evden izler

hem tutmaz diyorsun hem herkez evden izler diyorsun
bu sistem zaten sinamaya gitmek yerine evden izlemek için
yapılırmı dersen imkanı yok stüdyolarla anlaşamazlar
patrenBu iş tutmaz sinamaya gidenler azalir herkes evden izlerhem tutmaz diyorsun hem herkez evden izler diyorsun...
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1 Avatar
cemecem21 2 yıl
Sinema çekimi yerine ev çekimi çıkar artık.
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kadirirdem 2 yıl
Bu olursa çok iyi olur.Sinemaya gerek kalmaz.
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OverClocK1ng 2 yıl
"4 kişi için ödeyeceğiniz 60-80 lira yerine 100 lira ödeyerek"
Yuhhh... 360 liraya 9 aylık Sinemia aldım. Ayda 30 filmi sinemada izleyebiliyorum. Hadi ayda 8 filme gitsem -ki gidiyorum da, 359/9/8 film başına 4 lira 99 kuruşa geliyor. 100 liraya 20 film izlerim..
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alito 2 yıl
Dakikasında torrent'e kopyası düşer. Önünü almaları imkansız.
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oyuncu11790 2 yıl
Müşteriyi düşünen bir sistem fakat kötü niyetli insanlar içinde fırsat olur, filmlerin korsana düşmesi kolaylaşır. Şuan alınan önce önleme rağmen çok kısa sürede korsan hali piyasaya düşüyorken, böyle yapılırsa sinemayla aynı günde korsanı çıkar. Bu durum sektörün daha büyük darbe almasını sağlar.
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Guest-73A8A7D1E 2 yıl
1 yıl öncesinin haberi bu. Warner Bros sonradan, aramıza üçüncü bir "middleman" girmeyeceğine emin olabilirsiniz demişti. Sean Parker baykuş gibi
üzerine konduğu endüstride devrim yapıyor. Zor gibi ama bir şekilde olursa, çok caydırıcı bir sözleşmeyle gelmeli.
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ratch 2 yıl
Sinemanın tadı ayrı. Çok beklediğim bir film varsa isterse önceden düşmüş olsun yine sinemada giderim.
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gurkanse 2 yıl
daha ilk günden HD_CAM_RIP_720P.avi saçma bir sistem önüne geçemezler.
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aycibin 2 yıl
burda yazanların birçoğu biz napster kullanırken daha portakal ağacında vitamindi

bu adamın ipiyle kuyuya inilmez
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alemburda34 2 yıl
Ooo iyi artik adam filmi korsan cekebilmek icin sinema salonuna kdr gitmesine gerek kalmayacak. Zor oluyordu kamerayi sakla seyirci sesleri felan
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