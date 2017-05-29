Yeni çıkan filmleri evinizden izlemenizi sağlayacak sistem geliyor





Napster’ın kurucusu olarak da tanınan Sean Parker, filmlerin korsan olarak izlenmesinin önüne geçebilecek ve yeni çıkan filmlerin evlerden izlenmesini sağlayabilecek bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Yatırımcının “Screening Room” ismini verdiği bu yeni sistem, sinema salonunda 4 kişi için ödeyeceğiniz 60-80 lira yerine 100 lira ödeyerek, yeni filmi evinizin salonunda izlemenize olanak sunacak. Tabii ki, böyle bir sistemin hayata geçirilebilmesi adına Parker’ın film yapımcılarıyla anlaşabilmesi ve sisteminin kullanımının kazançlı olacağını göstermesi de gerekli.

Şu an Screening Room’un hayata geçirilebilmesi önündeki en büyük engel filmlerin telif hakları. Film yapımcıları, filmlerin Screening Room üzerinden internete yayılabileceğini düşündükleri için bu sisteme karşı çıkabilirler. Film yapımcılarının en çok gelir elde ettiği dönem, filmin dijital kopyasının satışa sunulmasından önceki birkaç haftalık süreç. Eğer Screening Room’dan dolayı filmlerin korsanlarının internete düşmesi için dijital kopyanın satışa sunulmasının beklenmesine gerek kalmazsa, film yapımcılarının geliri çok büyük oranda azalabilir. TorrentFreak, Screening Room’un bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor ancak evde izlenebilen bir filmin internete düşmesinin önlenmesi bir hayli zor.

http://bgr.com/2017/05/28/sean-parker-screening-room-piracy-software/