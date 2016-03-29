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Yeni fiyat-performans telefonu Xiaomi Redmi 3 Pro duyuruldu

Yıl başından bu yana ara vermeden ürün tanıtımları yapan Çinli Xiaomi, Redmi 3 serisini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de modelin bir Pro versiyonu karşımızda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,8b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ürün tanıtımlarını tüm yıla yayan ve bir veya iki ayda bir yeni bir cihaz duyurmaya gayret eden Xiaomi, MWC 2016 fuarı sonrasındaki ilk duyurusunu gerçekleştirdi. Firma, yeni fiyat-performans telefonu Redmi 3 Pro’yu resmiyete kavuşturdu.

Adından da anlaşılacağı üzere yeni model, Redmi 3 versiyonunun üzerinde şekilleniyor. Tasarım konusunda Redmi 3 ile aynı çizgilere sahip olan akıllı telefon, donanım konusunda ise çıtayı biraz daha yükseltiyor. 105$ fiyat etiketi ile stok sıkıntısı yaşayan ve biraz zor piyasada bulunan Redmi 3 yerine, tüketiciler Redmi 3 Pro’yu da değerlendirebilecek.

Redmi 3 Pro modelinde yine 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran ve 64-bitlik Snapdragon 616 yonga seti bizi  karşılıyor. 3GB seviyesine yükseltilen LPDDR3 RAM sayesinde, artık daha performanslı bir telefon ile karşı karşıyayız. 32GB artırılabilir kapasiteye sahip olan modelde, 13MP çözünürlüğünde ve faz algılamalı otomatik odaklama destekli bir arka kamera, 5 MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, ikinci nesil akıllı güvenlik kamerasını duyurdu"

İlk versiyonun can alıcı noktası olan 4100mAh kapasiteli batarya, yeni versiyonda da yerini koruyor. Ek olarak, arka kısma bir parmak izi sensörü eklenmiş. Cihaz 6 Nisan 2016 itibariyle 138$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Her ne kadar fiyat çok düşük gibi görünse de, sadece Xiaomi’nin hızlı satışlarına yetişebilenler için geçerli. Bir süre daha bekleyip, cihazı farklı kanallardan almak istediğinizde fiyat ne yazık ki biraz daha yükselmiş oluyor.

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Redmi-3-Pro-gets-announced-dons-3GB-of-RAM-and-a-fingerprint-scanner-aboard_id79730 Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen mcclayn6
mcclayn6

Anlamadım gitti arkadaş??? Bu uzak dogulular bu kadar ucuz fiyata telefon yapıyorlarda bizimkiler niye bizi kazıklıyor???

Bizimkiler servetlerine servet katmak için yapıyorlar.. ÇİN'DE 100 dolara yaptırdıklari Telefonları ülkemizde Yerli merli adı altında 1000 tl Ye satıyorlar... Xaomi gibi firmaların ülkemize mutlaka gelmesi gerekiyor. Ama adamlar Kendi ülkelerine yetiştiremiyorlar... Yurt dışından isteyemiyorsun. Gümrük sorunu galiba dünyada sadece ülkemizde var....
mcclayn6Anlamadım gitti arkadaş??? Bu uzak dogulular bu kadar ucuz fiyata telefon yapıyorlarda bizimkiler niye bizi kazıklıyor???
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DH Misafiri 3 yıl
5 inclik telefonda 4100 mah nedir harika çok iyi
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oguzhant 3 yıl
Daha önce Xiaomi Mi3, Mi4 ve Mi Note sahibiydim. Denemek için Red Mi Note3 aldım, ekranı gerçekten kötüydü, gün ışına gözükmüyor veya panel parlama yapıyordu, renkler inanılmaz kötüydü, ışığı sona kadar açınca ancak biraz görünür hale geliyordu gün ışığında ama yinede kalite yoktu. Heleki Mi Note'dan sonra çok sevimsizdi renkler. Mi Note Pro acaba aynı ekranı mı kullanıyor? Yoksa kalite farklılığı varmıdır?
Teşekkürler.
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taskin.hsyn 3 yıl
mcclayn6
salgado3046
mcclayn6 Anlamadım gitti arkadaş??? Bu uzak dogulular bu kadar ucuz fiyata telefon yapıyorlarda bizimkiler niye bizi kazıklıyor???
antelife.com/... kardeş şu siteye bak anlarsın :) facebook.com/...
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Malesef türkiyede bu fiyata satılmıyor

Şaka gibi abi ya :(
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mcclayn6 3 yıl
salgado3046
mcclayn6 Anlamadım gitti arkadaş??? Bu uzak dogulular bu kadar ucuz fiyata telefon yapıyorlarda bizimkiler niye bizi kazıklıyor???
antelife.com/... kardeş şu siteye bak anlarsın :) facebook.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Malesef türkiyede bu fiyata satılmıyor
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BlueFlame22 3 yıl
Donanım Haber'de aktarılan teknik özellik bilgileri tam doğru değil. Doğru bilgilere Xiaomi'nin sitesinden ulaşabilirsiniz. Allahtan artık donanım incelemiyorlar yoksa yanmıştık :D
xiaomi-mi.com/...
Cihazı dün satın aldım, 16GB/2GB RAM olan versiyonu 500TL'ye denk geldi. Eğer 32GB/3GB RAM olan versiyonu almak isteseydim 590TL'ye denk geliyordu fakat stoklar Xiaomi mağzasında bile tükenmişti, sadece pembesi gold rengi olan vardı o yüzden 16GB/2GB olanına razı oldum... Cihaz gayet güzel 500TL için, tanıdıklarınız varsa isteyin mutlaka uzakdoğudan getirsinler, yürünün 1 sene garantisi var ve sadeece aldığınız ülkede geçerli aklınızda olsun. Paket içeriğinde de kulaklık yok.
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kenya64 3 yıl BlueFlame22
BlueFlame22

Donanım Haber'de aktarılan teknik özellik bilgileri tam doğru değil. Doğru bilgilere Xiaomi'nin sitesinden ulaşabilirsiniz. Allahtan artık donanım incelemiyorlar yoksa yanmıştık :D

xiaomi-mi.com/...

Cihazı dün satın aldım, 16GB/2GB RAM olan versiyonu 500TL'ye denk geldi. Eğer 32GB/3GB RAM olan versiyonu almak isteseydim 590TL'ye denk geliyordu fakat stoklar Xiaomi mağzasında bile tükenmişti, sadece pembesi gold rengi olan vardı o yüzden 16GB/2GB olanına razı oldum... Cihaz gayet güzel 500TL için, tanıdıklarınız varsa isteyin mutlaka uzakdoğudan getirsinler, yürünün 1 sene garantisi var ve sadeece aldığınız ülkede geçerli aklınızda olsun. Paket içeriğinde de kulaklık yok.

Haberdeki telefon Redmi 3 pro, sizin bahsettiğiniz telefon ise redmi note 3 pro.

Sanırım yanlış okudunuz.
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BlueFlame22 3 yıl
ZaferBiryol
Xiaominin sitesinden ilk çıktığı dakikada, Çin dışındaki bir ülkeye sipariş verilebiliyor mu?Belki şans az da olsa yüzümüze güler.

Ne yazık ki verilemiyor.
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ZaferBiryol 3 yıl BlueFlame22
Almanyada bir tanıdığa göndertip yaz tatiline geldiğinde teslim alma planları işte :)
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salgado3046 3 yıl
mcclayn6

Anlamadım gitti arkadaş??? Bu uzak dogulular bu kadar ucuz fiyata telefon yapıyorlarda bizimkiler niye bizi kazıklıyor???


antelife.com/...

kardeş şu siteye bak anlarsın :)
facebook.com/...
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bigbooss 3 yıl
100 doolara on tane alırım yok öyle bir şey , her zaman kandırıyorlar fiyat konusunda
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teknokaptan 3 yıl
İşte bu Ekrem ne güzel eklemişin sonuna fiyatin ayni olmucağini teşekkürler.
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selmand 3 yıl
720p nedir yahu
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emre1393 3 yıl
bu sınıftaki bir cihaz için fazladan 30 dolar vermeye gerek yok.
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