Yeni fiyat-performans telefonu Xiaomi Redmi 3 Pro duyuruldu

Ürün tanıtımlarını tüm yıla yayan ve bir veya iki ayda bir yeni bir cihaz duyurmaya gayret eden Xiaomi, MWC 2016 fuarı sonrasındaki ilk duyurusunu gerçekleştirdi. Firma, yeni fiyat-performans telefonu Redmi 3 Pro’yu resmiyete kavuşturdu.

Adından da anlaşılacağı üzere yeni model, Redmi 3 versiyonunun üzerinde şekilleniyor. Tasarım konusunda Redmi 3 ile aynı çizgilere sahip olan akıllı telefon, donanım konusunda ise çıtayı biraz daha yükseltiyor. 105$ fiyat etiketi ile stok sıkıntısı yaşayan ve biraz zor piyasada bulunan Redmi 3 yerine, tüketiciler Redmi 3 Pro’yu da değerlendirebilecek.

Redmi 3 Pro modelinde yine 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran ve 64-bitlik Snapdragon 616 yonga seti bizi karşılıyor. 3GB seviyesine yükseltilen LPDDR3 RAM sayesinde, artık daha performanslı bir telefon ile karşı karşıyayız. 32GB artırılabilir kapasiteye sahip olan modelde, 13MP çözünürlüğünde ve faz algılamalı otomatik odaklama destekli bir arka kamera, 5 MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor.

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İlk versiyonun can alıcı noktası olan 4100mAh kapasiteli batarya, yeni versiyonda da yerini koruyor. Ek olarak, arka kısma bir parmak izi sensörü eklenmiş. Cihaz 6 Nisan 2016 itibariyle 138$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Her ne kadar fiyat çok düşük gibi görünse de, sadece Xiaomi’nin hızlı satışlarına yetişebilenler için geçerli. Bir süre daha bekleyip, cihazı farklı kanallardan almak istediğinizde fiyat ne yazık ki biraz daha yükselmiş oluyor.