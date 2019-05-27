Yeni grafikleriyle Quake II, Haziran’da ücretsiz olarak Steam’e geliyor - Güncellendi

RTX serisi kartları, özel olarak ray tracing adı verilen teknolojinin reklamıyla sunuldu. Işık parçacıklarını gerçek zamanlı olarak takip ederek yansımaları oluşturan grafik kartları, önceden bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bu yeni grafik akımının desteğini alarak güncellenen Quake II, ray tracing ile birlikte 6 Haziran’da Steam’e eklenecek ve daha önce Quake II oyununu satın alanlar için ücretsiz olacak. Nvidia’nın yenikartları, özel olarak ray tracing adı verilen teknolojinin reklamıyla sunuldu. Işık parçacıklarını gerçek zamanlı olarak takip ederek yansımaları oluşturan grafik kartları, önceden bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bu yeni grafik akımının desteğini alarak güncellenen, ray tracing ile birlikteSteam’e eklenecek ve daha önce Quake II oyununu satın alanlar için ücretsiz olacak.

Resident Evil 2, Shadow of the Colossus ya da yakında çıkacak Final Fantasy VII Remake gibi baştan yapılmış değil de ufak grafik dokunuşları yapılmış olacak Quake II sürümü, daha önce oyunu alanlardan ek ücret talep etmemesi sayesinde büyük ilgiyle karşılanacaktır.

Güncelleme: Kaynaklarda yapılan güncellemeler ışığında, Quake II RTX versiyonu, oyunun standart hâline daha önce sahip olanlar için tam olarak oynanabilir olacak. Oyuna daha önce sahip olmayanlar ise oyunun sadece üç bölümüne erişebildikleri bir demo sürümünü oynayabilecek. Steam'de Quake II fiyatı, şimdilik 14,99 TL'den listelenmekte . Yazıda sürümün tamamen ücretsiz olacağını belirten kısımlar değiştirilmiştir.