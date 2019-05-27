Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni grafikleriyle Quake II, Haziran’da ücretsiz olarak Steam’e geliyor - Güncellendi

Klasik FPS oyunu Quake II, RTX grafikleriyle güncellenmiş olarak 6 Haziran'da Steam'e geliyor. Nvidia ray tracing destekli, gerçekçi ışıklandırma sunacak oyun, ücretsiz olacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
6,4b
1
12
Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia’nın yeni RTX serisi kartları, özel olarak ray tracing adı verilen teknolojinin reklamıyla sunuldu. Işık parçacıklarını gerçek zamanlı olarak takip ederek yansımaları oluşturan grafik kartları, önceden bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bu yeni grafik akımının desteğini alarak güncellenen Quake II, ray tracing ile birlikte 6 Haziran’da Steam’e eklenecek ve daha önce Quake II oyununu satın alanlar için ücretsiz olacak.
Resident Evil 2, Shadow of the Colossus ya da yakında çıkacak Final Fantasy VII Remake gibi baştan yapılmış değil de ufak grafik dokunuşları yapılmış olacak Quake II sürümü, daha önce oyunu alanlardan ek ücret talep etmemesi sayesinde büyük ilgiyle karşılanacaktır.
Güncelleme: Kaynaklarda yapılan güncellemeler ışığında, Quake II RTX versiyonu, oyunun standart hâline daha önce sahip olanlar için tam olarak oynanabilir olacak. Oyuna daha önce sahip olmayanlar ise oyunun sadece üç bölümüne erişebildikleri bir demo sürümünü oynayabilecek. Steam'de Quake II fiyatı, şimdilik 14,99 TL'den listelenmekte. Yazıda sürümün tamamen ücretsiz olacağını belirten kısımlar değiştirilmiştir. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SC0RPI0N 1 hf. en beğenilen
Çok güzel haber. Umarım Red Alert 2 ve Resident Evil Nemesis de en kısa zamanda gelir
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 hf.
Half-life 1 oyununa da saç eklesinler.
Aliens vs predator 1 oyununa akışkanlar mekaniğini physx ile eklesinler.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 1 hf.
Nostalji yaparız biraz,iyi olur.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NicolaSamueL 1 hf.
Quake II mobile çıksa nasıl olurdu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devilneversleeps 1 hf.
Rtx olmayan kartlarda bu videodaki farmı görebilecek miyiz anlamadım ben ? Göremeyeceksek rtx kart alan adamlar ciddi ciddi quake 2 mi oynayacak 😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 1 hf.
çok güzel oyundu ve çıkdığında oynaması çok zevkli idi. bugün o kadar çok oyun varki piyasada aynı zevki vermiyor.bu verirmi bilemem ama o red alertin ilk zamanları veya knightonline yada generals oynamanın zevkini verirmi acaba. arıyorum o zevki ne yalan söyleyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Lan parti yerine online partiye bırakıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Ray tracing özelliğini anca 22 yıllık Quake II'de açabilirsiniz zaten. Güncel oyunlarda oynanabilir seviyede bir fps almak mümkün değil...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turki5hmo 1 hf.
Bugün nvdia sürücüsünü yüklerken arkaplanda bu haberi görmemle kahkaha attım.salakça bir pazarlama.oyunmu kalmadıda Fransız ihtilalinden hemen sonra piyasaya sürülen oyuna Ray tracing uygulanında satıyorsun steam de bedava verecekmiş lütfetmiş.Koskoca Nvdia nelerle uğraşıyor Ray tracing i pazarladığını oyuna bak

Ms dos oyunlarınada uygularmı merak ettim
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sturmgewehr44 1 hf. yeni yorumcu turki5hmo
Kendi adına konuş ben oynamak istiyorum
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 1 hf.
Gözlerim yaşardı, Dh'de steam lehine haber yapılmış. Editörü tebrik ettim.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 1 hf.
Nostalji yaparız biraz,iyi olur.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 hf.
Half-life 1 oyununa da saç eklesinler.
Aliens vs predator 1 oyununa akışkanlar mekaniğini physx ile eklesinler.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SC0RPI0N 1 hf. en beğenilen
Çok güzel haber. Umarım Red Alert 2 ve Resident Evil Nemesis de en kısa zamanda gelir
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaLpazan 6 gün SC0RPI0N
Red Alert 2'ye ray tracing'i nasıl eklesinler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6413 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
quake 2, quake ii ve
9 etiket daha quake 2 rtx quake ii rtx quake ii steam quake 2 steam Oyunlar Yazılım Çağrı Babuçcuoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Microsoft artık Huawei'ye Windows lisansı vermiyor 1 hf. Skoda, Haziran ayında yeni bir pickup konsepti tanıtacak 1 hf. Oppo F ve R serilerinin yerini Reno alıyor 1 hf. Asus dünyanın ilk 240Hz taşınabilir monitörünü duyurdu 1 hf. Mali-G77 ile yapay zekâ işlemlerde yüzde 60 daha iyi performans 1 hf. Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. TikTok’un yaratıcıları kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Huawei’nin işletim sistemi için Ark OS ismi tescillendi 1 hf. Asus ZenScreen Touch taşınabilir monitör duyuruldu 1 hf. AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi 1 hf. Uzaya giden Soyuz roketine 'yıldırım düştü': İşte ilginç anlar 1 hf. Dünya boyutlarında 18 yeni gezegen keşfedildi: Birisi çok 'enteresan' 1 hf. Qualcomm Snapdragon 665 işlemcili ilk telefon 30 Mayıs'ta geliyor 1 hf. AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası 1 hf. İnce film güneş panellerinin verimliliği Selenyum katkısıyla %22’ye çıkıyor 1 hf. Asus trackpad modülünü daha yenilikçi hale getiriyor 1 hf. Colorful benzersiz bir RTX 2080 Ti hazırladı 1 hf. Döner kameralı Zenfone 6, DxOmark'a göre 'selfie için en iyi telefon' 1 hf. MSI yeni X570 anakartlarını duyurdu 1 hf. MSI’dan şık ancak çok güçlü mini canavar 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni grafikleriyle Quake II, Haziran’da ücretsiz olarak Steam’e geliyor - Güncellendi Sonraki Redmi Note 7 serisi dört ayda 10 milyondan fazla sattı 1 hf. OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor | ön inceleme 1 hf. Sanal gerçeklik ile Alzheimer teşhisi kolaylaşacak 1 hf. Apple gelecek iPhone modellerine çift Bluetooth ses cihazı desteği getirebilir 1 hf. Kurucuları arasında bilgisayar mühendisi yok! Narcade 1 hf. Hermeus, sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti geliştirecek 1 hf. Dizüstü bilgisayarlara Nvidia Quadro RTX desteği 1 hf. Razer Blade 15 ve Blade Pro 17, NVIDIA Quadro RTX 5000 kartlarla güncellendi 1 hf. Jabra Elite 85H ANC kulaklık ön inceleme 1 hf. Rüzgar YEKA-2'ye 9 şirket talip 1 hf. 10nm Intel işlemciler Full HD oyun oynatabilecek 1 hf. NSA'nın hack yazılımı bilgisayar korsanlarının eline geçti 1 hf. Netflix’e Haziran ayında eklenecek dizi ve filmler 1 hf. İlk dahili fanlı oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3 tanıtıldı 1 hf. Otomotiv sektöründe dev ortaklık! Fiat Chrysler, Renault'a teklif götürdü 1 hf. 2019 BMW 1 Serisi tanıtıldı: Önden çekişe merhaba 1 hf. ARM Cortex-A77 çekirdeği duyuruldu 1 hf. AMD Radeon Navi RX 5700 serisi duyuruldu 1 hf. MSI’dan içerik üretici odaklı 5K monitör, Prestige PS341WU 1 hf. Huawei bir yıllık işlemci stoğu yaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BİR MEMURUN SERZENİŞİ "9 GÜN NE ÇABUK
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim