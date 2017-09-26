30 santimetre doğrulukla konum tespiti yapan telefonlar gelecek yıl piyasada

Broadcom firması 30 santimetreye kadar doğrulukla konum tespiti yapabilen GPS alıcı üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu alıcı, son kullanıcıya ve kitlesel pazara yönelik en doğru ölçüm yapabilen GPS modülü olacak. Şuan satışta olan telefonlardaki GPS alıcılarımız 5 metreye kadar ölçüm yapıyor.

Yüksek doğruluğun yanı sıra, kentin beton yığını içerisinde dahi yüksek doğrulukta çalışacak ve günümüz modüllerinin yarı gücünde enerji tüketecek.

BCM47755 adındaki yeni alıcının, 2018 yılında piyasaya çıkacak bazı akıllı telefonlarda kullanılacağı açıklandı ancak model bilgisi paylaşılmadı.

Avrupa’nın Galileo, Japonya’nın QZSS, Rusya’nın Glonass gibi GPS ve GNSS uydu sistemleri, kullanıcının üç veya daha fazla sayıdaki uyduya olan uzaklığını ölçerek konum tespiti yapıyor. Tüm GNSS uyduları, cihazlar ve uydu arasında mesaj göndermek için L1 frekansıyla iletişim sağlar. Yeni nesil alıcılar ise L1’in yanında L5 adındaki kompleks yapıdaki sinyal frekansını kullanır. Yeni alıcılarda uydu ile alıcı arasındaki mesajın iletim süresine bağlı olarak bu iki sinyalden biri tercih edilir.

Nasıl Bu Kadar Yüksek Doğruluk Sağlanıyor?

Broadcom’un yeni alıcısı ise uyduya L1 sinyali ile kilitleniyor ve hesaplanan konumu L5 ile aktarıyor. Bu sayede şehirdeki yansımalardan dolayı meydana gelen bozulmaları da minimuma indiriliyor. Kalabalık bir şehirde uydu sinyalleri alıcıya giderken hem doğrudan hem de binalara çarparak ulaşır. Doğrudan giden sinyaller ile çarparak giden sinyallerin varış süresi arasında farklılık oluşur. Alıcı, farklı varış süreleri üzerinden hesaplama yaparken konum doğruluğunda sapmalar yaşar.

L5 sinyallerinin aktarımında ise doğrudan giden ile yansıyarak gidenler arasında çok kısa bir süre farkı olmaktadır. Hatta genellikle örtüşerek ulaşmaktadır. Üstelik bir defa doğrudan sinyal ulaştıktan sonra diğer sinyalleri ölçümlemeye ihtiyaç duymaz. Doğruluğu arttırmak için sinyal fazındaki bilgileri kullanması yeterlidir. Tüm bu etkenler birleşince ortaya L1 ile L5 arasında ciddi doğruluk farkı çıkmaktadır. L1, yaklaşık 5 metreye kadar ölçüm yapabilirken L1 ve L5'in birlikte kullanılması ile 30 santimetreye kadar doğruluğa ulaşılabilir.

Tam Boyutta Gör

Şuan piyasada L5 sinyali ile çalışan cihazlar bulunuyor. Bunlar genellikle petrol ve gaz araştırmaları gibi endüstriyel amaçlar için kullanılıyor. BCM47755, L1 ve L5’i ile çalışan son kullanıcıya yönelik ilk GPS alıcısı olacak.

Yüksek Doğruluk İçin Çalışmalar Sonuçlanıyor

Firmalar, santimetre seviyede doğrulukla çalışan alıcılar üzerinde çalışıyor. Bosch, Geo++, Mitsubishi Electric ve U-blox birlikte Sapcorda Services adını verdikleri ortak bir şirket kurdu. Yakın zamanda yüksek doğrulukla çalışan bir alıcı tanıtacaklar.

Japonya, QZSS uydu sisteminin geliştirilmesi ve hata düzeltmeleri yapılması için 1.9 milyar dolarlık yatırım yaptı. Uyduların, Japonya’nın kalabalık bölgelerinde dahi yüksek doğrulukla çalışması isteniyor. Bunun için ekim ayında dördüncü uydu fırlatılacak.

Adım adım ölçüm yapabilen navigasyon ve GPS sistemlerine çok az bir süre kaldı. Yüksek doğruluk ile çalışan uydu sistemlerinin ne gibi fayda sağlayacağını yakın zamanda göreceğiz.

https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/2302120