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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

30 santimetre doğrulukla konum tespiti yapan telefonlar gelecek yıl piyasada

Broadcom firması, adım seviyesinde yani 30 santimetre doğruluk ile çalışan GPS alıcısını açıkladı. Yeni alıcı, gelecek yıl piyasaya çıkacak bazı telefonlarda kullanılacak.
1 yıl
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17
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Broadcom firması 30 santimetreye kadar doğrulukla konum tespiti yapabilen GPS alıcı üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu alıcı, son kullanıcıya ve kitlesel pazara yönelik en doğru ölçüm yapabilen GPS modülü olacak. Şuan satışta olan telefonlardaki GPS alıcılarımız 5 metreye kadar ölçüm yapıyor.

Yüksek doğruluğun yanı sıra, kentin beton yığını içerisinde dahi yüksek doğrulukta çalışacak ve günümüz modüllerinin yarı gücünde enerji tüketecek.

BCM47755 adındaki yeni alıcının, 2018 yılında piyasaya çıkacak bazı akıllı telefonlarda kullanılacağı açıklandı ancak model bilgisi paylaşılmadı.

30 santimetre doğrulukla konum tespiti yapan telefonlar gelecek yıl piyasada

Avrupa’nın Galileo, Japonya’nın QZSS, Rusya’nın Glonass gibi GPS ve GNSS uydu sistemleri, kullanıcının üç veya daha fazla sayıdaki uyduya olan uzaklığını ölçerek konum tespiti yapıyor. Tüm GNSS uyduları, cihazlar ve uydu arasında mesaj göndermek için L1 frekansıyla iletişim sağlar. Yeni nesil alıcılar ise L1’in yanında L5 adındaki kompleks yapıdaki sinyal frekansını kullanır. Yeni alıcılarda uydu ile alıcı arasındaki mesajın iletim süresine bağlı olarak bu iki sinyalden biri tercih edilir.

Nasıl Bu Kadar Yüksek Doğruluk Sağlanıyor?

Broadcom’un yeni alıcısı ise uyduya L1 sinyali ile kilitleniyor ve hesaplanan konumu L5 ile aktarıyor. Bu sayede şehirdeki yansımalardan dolayı meydana gelen bozulmaları da minimuma indiriliyor. Kalabalık bir şehirde uydu sinyalleri alıcıya giderken hem doğrudan hem de binalara çarparak ulaşır. Doğrudan giden sinyaller ile çarparak giden sinyallerin varış süresi arasında farklılık oluşur. Alıcı, farklı varış süreleri üzerinden hesaplama yaparken konum doğruluğunda sapmalar yaşar.

L5 sinyallerinin aktarımında ise doğrudan giden ile yansıyarak gidenler arasında çok kısa bir süre farkı olmaktadır. Hatta genellikle örtüşerek ulaşmaktadır. Üstelik bir defa doğrudan sinyal ulaştıktan sonra diğer sinyalleri ölçümlemeye ihtiyaç duymaz. Doğruluğu arttırmak için sinyal fazındaki bilgileri kullanması yeterlidir. Tüm bu etkenler birleşince ortaya L1 ile L5 arasında ciddi doğruluk farkı çıkmaktadır. L1, yaklaşık 5 metreye kadar ölçüm yapabilirken L1 ve L5'in birlikte kullanılması ile 30 santimetreye kadar doğruluğa ulaşılabilir.

 

30 santimetre doğrulukla konum tespiti yapan telefonlar gelecek yıl piyasada
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Şuan piyasada L5 sinyali ile çalışan cihazlar bulunuyor. Bunlar genellikle petrol ve gaz araştırmaları gibi endüstriyel amaçlar için kullanılıyor. BCM47755, L1 ve L5’i ile çalışan son kullanıcıya yönelik ilk GPS alıcısı olacak.

Yüksek Doğruluk İçin Çalışmalar Sonuçlanıyor

Firmalar, santimetre seviyede doğrulukla çalışan alıcılar üzerinde çalışıyor. Bosch, Geo++, Mitsubishi Electric ve U-blox birlikte Sapcorda Services adını verdikleri ortak bir şirket kurdu. Yakın zamanda yüksek doğrulukla çalışan bir alıcı tanıtacaklar.

Japonya, QZSS uydu sisteminin geliştirilmesi ve hata düzeltmeleri yapılması için 1.9 milyar dolarlık yatırım yaptı. Uyduların, Japonya’nın kalabalık bölgelerinde dahi yüksek doğrulukla çalışması isteniyor. Bunun için ekim ayında dördüncü uydu fırlatılacak.

Adım adım ölçüm yapabilen navigasyon ve GPS sistemlerine çok az bir süre kaldı. Yüksek doğruluk ile çalışan uydu sistemlerinin ne gibi fayda sağlayacağını yakın zamanda göreceğiz.


https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/2302120 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
java 1 yıl en beğenilen
Konumumuz o kadar da doğru olmasın canım... Zaten benzinci yakınından geçerken kampanya mesajı geliyor...

Artık tuvalete gitsek kağıt reklamı gelecek seviyeye geldik...
Konumumuz o kadar da doğru olmasın canım... Zaten benzinci yakınından geçerken kampanya mesajı geliyor...Artık tuvalete gitsek kağıt reklamı gelec...
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ozbey08 1 yıl
bu gelişme otonom araçlar için çok iyi bir gelişme. araba kendi kendine giderken yoldan çıkmaz.
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tobepeople 1 yıl
Deprem olduğunda telefon çalışıyorsa yeriniz direk olarak belli olur çok işe yarayabilir...
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bladecarter 1 yıl
15 metre civarı sapma payı oluyor konumlar fena degil aslında gelişmesi bi yandan güzel bi yandan kötü kullanım amacına bağlı :)
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Umutcan 1 yıl
Broadcom chipsetleri her alanda cidden başarılı. Gerek modem olsun, gerek uydu alıcısı/görüntü işlemci olsun, gerek telefon donanımı olsun...
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El_domingo 1 yıl
teknoloji zaten hazır haberin içeriğinde endüstriyel firmaların bu teknolojiyi kullandıgı belirtilmiş..muhtemelen askeri teknolojilerde daha ust versiyonlarıda var..onemli olan son kullanıcıyada bu teknolojinin verilmeye başlanacak olması..
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stidda81 1 yıl
Şu an ki teknoloji 5 metre deniyor ancak çoğunlukla onlarca metre sapıyor.
yeni teknoloji 30 cm diyorsa belki de gerçekten 5 metre yanılma payı ile bundan sonra kullanılabilir.
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defected 1 yıl
şu an tam olduğum yeri 1 cm hata payı ile gösteriyor
bunların teknolojisi dandik demek ki

neden 30 cm hata payına yükseliyor anlamadım
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aviatorcarfactory 1 yıl
Bu teknolojiyi son kullanıcıya açmaları için uydusu olan tüm ülkelerden yetki alması lazım ama ben sanmıyorum ülkeler buna izin versin.
Savaş sanayi alanında kullanılabilir gibi geliyorum bana....
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HesapsızKitapsız 1 yıl
Bulunduğu noktaya göre motora ayar yapan vites değiştiren otomobil hatırlıyorum sanki. Bu sistemle daha verimli çalışır.
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kadirirdem 1 yıl
O kadar hassas olmasının bence önemi yok,şuan gayet iyi durumda bence.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
savaş çıkarsa,
düşman bombardımanında
bombalar boş yere düşmesin diye üretilen bir teknoloji bu !
birde bunu size para ile satacaklar ya
siz buna dünden razı mısınız
yoksa rahatsız mısınız nedir !?
3 Yanıt Yanıtla
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extinct 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

savaş çıkarsa,
düşman bombardımanında
bombalar boş yere düşmesin diye üretilen bir teknoloji bu !
birde bunu size para ile satacaklar ya
siz buna dünden razı mısınız
yoksa rahatsız mısınız nedir !?

yaw he he
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odyssa 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
savaş çıkarsa,
düşman bombardımanında
bombalar boş yere düşmesin diye üretilen bir teknoloji bu !
birde bunu size para ile satacaklar ya
siz buna dünden razı mısınız
yoksa rahatsız mısınız nedir !?

arkadaşım öyle bir durum olsa ülkeler beyinsiz değil bu tarz bir teknolojiyi kendine saklar.
ben bağımsız hareketi iyi olan bir körüm, navigon, blindSquare gibi navigasyon uygulamaları kullanıyorum ve bu tarz bir haber benim için harika. bilmediğim bir çok yere navigasyonla gitsem bile bazı sapmalardan dolayı sokaktan 5 metre önce yada sonra dönme komutunun program tarafından verilmesi bir çok şeyi değiştirebiliyor. hele ülkemizin bozuk yolu olan yerleri için çok daha kullanımı rahatlatacak bir durum.
1 Yanıt Yanıtla +2
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sis651 1 yıl SEO-Uzmanı
Savaşta olacak şeyler için bu teknolojiye ihtiyaç yok ki. Güdümlü füze vurduğu yer beş metre kuzeyde de güneyde de olsa yıkıyor zaten orayı, ay ben beş metre doğuya düştüm burada patlamayayım demiyor. :D
Uzun zamandır beklediğimiz bir gelişmeydi bu. L5 sinyalleri bir süredir uzaya gönderilen konum uydularında zaten bulunuyor ve kurumsal cihazlar bu sinyallerle ya da bu sinyaller olmadan da çok iyi konumlama yapabiliyor. Çünkü uygun anten ve güçlendiriciler, yongalar kullanıyorlar ve genelde sabit konumdaki amaçlar için kullanılıyorlar.
Ancak telefonlarda ve saatlerde şuan için konum hizmeti sıkıntılı. Geçen kış İstanbul'a gidiyoruz; benim telefonum bizi doğru yolda gösterirken LG G3 yolun yanındaki yan yolda gösteriyor bizi. Ya da koşarken mesela, yüksek binaların arasında koşarken saatim beni karşı kaldırım ile arada zikzak çizdiriyor, hatta bazen diğer sokaktan bile götürdüğünü görüyorum. :D L5 sinyali daha kısa bir sinyal olduğu için saatin GPS yongası ilk L5 sinyalini alıp ona göre aldığı önceki L1 sinyallerini düzeltip doğru bir konum verecek.
Ya da şuan oynadığım bir konum bazlı oyun var. Balkonda oyunu açtığımda 30 metre önümdeki yol ile aramda farklı konumlara koyuyor beni GPS, çünkü etraftaki binalardan ve kendi binamdan sinyaller olumsuz etkiliyor.
Hani askeri amaçtan çok sivil amaçlar için bu. Dediğim gibi bomba zaten düştüğü yeri 5m yanılma payı ile de olsa yıkıyor. Ayrıca Amerika'ya güvenilmediği için de farklı topluluklar da kendi konum uyduları sistemlerini geliştiriyorlar. Ruslar'ın Glonass'ı var, Çin'in Beidou'su var Avrupa'nın Galilei'si, Hindistan ve Japon'yanın da tüm gökyüzünü kaplamayan yerel konum sistemleri var.
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navigasyon, gps ve
10 etiket daha uydu broadcom yüksek doğruluklu gps sistemleri l5 sinyali l1 sinyali Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Diğer Bilim ve Teknoloji Popüler
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