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Yeni nesil Mercedes Sprinter prototipi kameralara yakalandı

Mercedes'in baştan aşağı yenilediği ve tamamen kendi geliştirdiği yeni nesil Sprinter'ın prototip versiyonları kameralara yakalandı. Araç Avrupa'da önümüzdeki yıl piyasada olacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen Grubu ve Crafter ile olan bağlantısına son vererek tamamıyla Mercedes tarafından geliştirilen yeni Sprinter baştan aşağı tamamen yenilenmiş olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Alman üreticinin Almanya'da Ludwigsfelde ve Düsseldorf fabrikalarında üretilecek olan yeni Sprinter bu hafta bu tesislerde pek çok prototip modeliyle kameralara yakalandı.
Yeni nesil için önemli planları olan Mercedes, modelin tamamen elektrikli bir versiyonunu da seriye kazandıracak ve bu aracı ilk nesil Sprinter'ın üretildiği Düsseldorf fabrikasından çıkaracak. Sprinter'ın yanında Vito'nun da elektriklisini üretecek olan firma buna hazırlık için Düsseldorf fabrikasına toplamda 450 milyon euroluk bir yatırım yapıyor. Yeni nesil Sprinter'ın Düsseldorf dışında dünya genelinde 5 farklı fabrikada daha üretilmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz aylarda Mercedes tarafından resmi olarak render tasarım çalışması yayınlanan yeni Sprinter'ın yayınlanan bu görselden anlaşılacağı üzere daha modern ve keskin bir yüze sahip olacak. Aracın Avrupa'da 2018'in ilk yarısında satışa sunulacağını göz önüne alırsak, Mercedes'in yakın bir tarihte nihai modeli dünyaya göstereceğini söyleyebiliriz. Yeni Sprinter'ın, markanın yeni pick-up modeli X-Serisi'nden de bazı tasarım izleri taşıması beklentiler arasında.

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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Bu araba normalde sadece iş amaçlı yani insan taşımak için değil yük taşımak için tasarlanip üretiliyor. Yük taşımak için üretilen arabadan konfor beklemeyin Türkiye'de yolcu taşımak için dönüştürülüyor. Avrupa ülkelerinde bunun koltuklu camlı modeli satılmıyor.
Bu araba normalde sadece iş amaçlı yani insan taşımak için değil yük taşımak için tasarlanip üretiliyor. Yük taşımak için üretilen arabadan konfor beklemeyin ...
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khytr89 1 yıl
Cakma ile orijinal kolay fark ediliyor.
Orjinalin koltuklari lacivert ya da fume, klimasi tam ortada, disaridan bakinca kafasinda sapka gibi duruyor. Cakmalarda deri koltuk var ve klimasi otobuslerdeki gibi arkada ve yatay duruyor. Orijinalin kapisi tam aciliyor ve yolcunjn gorecegi bir unite yok ama cakmada sonradan yapildigi icin surgulu kapi yarim acilir ve acan mekanizmayi yolcu gorur.. orijinalin icin fume rengi plastik kaplamadir, cakmada genelde deve tuyu sarisi deri ya da farkli renk deri kullanilir. Cakmanin amortisorleri de berbattir. Cakmanin tek avantaji koltuklari vip dir ama orijinalin ki bel agritir.
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khytr89 1 yıl
Beyler aracin mb tarafindan yapilan turizm ve servis paketi var. Sadece van olarak uretilmiyor. Mb almanya sitesine girip bakin konfigurator e.. orijinalinde minibus var hepsi vandan çakma minibus degil. Bizim servis orijinal mb minibus ama dedigim gibi isitma cok kotu.
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Polestar191 1 yıl
Crafter daha rahat sprinterden ayni platform olmasina ragmen cok biseyde beklememek gerek
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DH Misafiri 1 yıl
Ön yüzü değiştir daya gitsin bu Almanlar taktik maktik yok bana bam bam malesef öğrenci servisi kullanan biri olarak yazıyorum mecbur bırakıldığı için kullanıyoruz yoksa yaramaz bu arabalar :(
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kadirirdem 1 yıl
Ön tasarım güzel olmuş.
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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Bu araba normalde sadece iş amaçlı yani insan taşımak için değil yük taşımak için tasarlanip üretiliyor. Yük taşımak için üretilen arabadan konfor beklemeyin Türkiye'de yolcu taşımak için dönüştürülüyor. Avrupa ülkelerinde bunun koltuklu camlı modeli satılmıyor.
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suti0 1 yıl
Bir ekleme de ben yapayım. Bir yolcu olarak bu araçtan tek beklentim cam kenarında kolumuzu koyduğumuz yeri açılı yapmak yerine düz yapsınlar.
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khytr89 1 yıl
Sprinter satin almayacagim sofor degilim ama bir servis yolcusu olarak yeni sprinter dan beklentim icinin sicak kalmasi yonunde olacak. Adamlar 1 tane ufo koymus sol tarafa araci isitamiyor sofor. Tepesindeki klima sadece sogutuyormus. Motoru da celik oldugundan on klima da gec isitiyor (biz sirkete gelene kadar anca).. En azindan turizm ve servis paketinde webasto standart olmali. Mb Turkiye yetkilileri takip ediyorsa duyrulur :)
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mahruti 1 yıl khytr89
O araçların içi (ön taraf hariç) Türkiye'de yapılıyor. O yüzden isteğinizi Mercedes'e değil içini yapacak firmalara iletin.

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