Yeni nesil Mercedes Sprinter prototipi kameralara yakalandı

Volkswagen Grubu ve Crafter ile olan bağlantısına son vererek tamamıyla Mercedes tarafından geliştirilen yeni Sprinter baştan aşağı tamamen yenilenmiş olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Alman üreticinin Almanya'da Ludwigsfelde ve Düsseldorf fabrikalarında üretilecek olan yeni Sprinter bu hafta bu tesislerde pek çok prototip modeliyle kameralara yakalandı.

Yeni nesil için önemli planları olan Mercedes, modelin tamamen elektrikli bir versiyonunu da seriye kazandıracak ve bu aracı ilk nesil Sprinter'ın üretildiği Düsseldorf fabrikasından çıkaracak. Sprinter'ın yanında Vito'nun da elektriklisini üretecek olan firma buna hazırlık için Düsseldorf fabrikasına toplamda 450 milyon euroluk bir yatırım yapıyor. Yeni nesil Sprinter'ın Düsseldorf dışında dünya genelinde 5 farklı fabrikada daha üretilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Mercedes tarafından resmi olarak render tasarım çalışması yayınlanan yeni Sprinter'ın yayınlanan bu görselden anlaşılacağı üzere daha modern ve keskin bir yüze sahip olacak. Aracın Avrupa'da 2018'in ilk yarısında satışa sunulacağını göz önüne alırsak, Mercedes'in yakın bir tarihte nihai modeli dünyaya göstereceğini söyleyebiliriz. Yeni Sprinter'ın, markanın yeni pick-up modeli X-Serisi'nden de bazı tasarım izleri taşıması beklentiler arasında.