Yeni nesil Xbox için GDDR6 bellek ihtimali

Konsol pazarında döngünün artık kısalması yeni teknolojilere daha hızlı adapte olmayı şart kılıyor. Henüz resmi olarak herhangi bir alanda kullanılmayan ancak yıl içerisinde karşımıza çıkması beklenen GDDR6 konsollarda da kendisine yer bulacak.

Yeni Xbox çok iddialı olabilir

Microsoft’un Xbox konsol bölümü için verdiği iş ilanı buna ilişkin bazı ipuçları barındırıyor. Kıdemli bir elektronik / DRAM bellek mühendisi arayan Microsoft, mevcut ve yeni nesil bellek teknolojilerinin odak noktası olduğunu belirtmiş.

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Diğer taraftan depolama konusunda da Microsoft kıdemli mühendisler arıyor. İşe başvuracak mühendislerin HDD, SSD ve flash bellek alanlarına hakim olması bekleniyor.

Kısaca Microsoft’un sonraki nesil Xbox için çalışmalara başladığı artık ortaya çıkmış durumda. Mutlaka firma o dönemin yeni grafik belleği ve depolama teknolojilerine yer vermek istiyor. Elbette akla ilk gelen GDDR6 teknolojisi.

Bant genişliğini önemli oranda arttıracak ve enerji verimliliğine katkı yapacak GDDR6 belleklerin konsollarda yer almaması için hiçbir sebep yok. 2020 ve sonrası için düşünürsek artık GDDR5 veya 5X kullanmanın da bir avantajı kalmayabilir. Bu noktada HBM bellekler de akla geliyor ancak halen yüksek maliyet ve düşük üretim verimliliği engelleri aşılabilmiş değil.