Yerel Rehberler, Google Haritalar'a artık video da yükleyebilecek

Google Haritalar'da eğer "Yerel Rehber" olarak kayıtlıysanız ve haritaların gelişmesi için katkıda bulunuyorsanız size iyi bir haberimiz var. Yapılan açıklamaya göre bundan böyle, Yerel Rehber olan kullanıcılar diledikleri bölge veya mekâna ait video yükleyebilecekler.

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Bu güncelleme ile birlikte Google Haritalar'ın daha verimli olacağını belirten yetkililer video ekleme olayına da sınır getirmiş durumdalar. Direkt cihazın kamerası ile görüntü çekmeye başlarsanız 10 saniye süreniz var. Üçüncü parti bir yazılım veya galeriden bir görüntü kullanmak isterseniz de bu süre 30 saniyeye kadar çıkabiliyor. Web arayüzünün henüz video yüklemelerini kabul etmediğini belirtelim.

belirli bölgeler ve kullanıcılar için aktifleştirilmiş durumda. Tüm kullanıcıların bu özelliğe erişebilmesi ise kısa bir süre sonra mümkün olacak. Özelliği hemen kullanmak isterseniz APK Mirror 9.60 numaralı sürümünü indirebilirsiniz. Video yükleyebilme özelliği şu an içinve kullanıcılar için aktifleştirilmiş durumda. Tüm kullanıcıların bu özelliğe erişebilmesi ise kısa bir süre sonra mümkün olacak. Özelliği hemen kullanmak isterseniz APK Mirror üzerinden Haritalar uygulamasınınnumaralı sürümünü indirebilirsiniz.