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Yerel Rehberler, Google Haritalar'a artık video da yükleyebilecek

Google, popüler servislerinden biri olan Google Haritalar'a gelecek yeni özelliği açıkladı: Yerel Rehberler artık video da yükleyebilecekler! Konunun tüm detayları haberimizde...
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Haritalar'da eğer "Yerel Rehber" olarak kayıtlıysanız ve haritaların gelişmesi için katkıda bulunuyorsanız size iyi bir haberimiz var. Yapılan açıklamaya göre bundan böyle, Yerel Rehber olan kullanıcılar diledikleri bölge veya mekâna ait video yükleyebilecekler.
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Bu güncelleme ile birlikte Google Haritalar'ın daha verimli olacağını belirten yetkililer video ekleme olayına da sınır getirmiş durumdalar. Direkt cihazın kamerası ile görüntü çekmeye başlarsanız 10 saniye süreniz var. Üçüncü parti bir yazılım veya galeriden bir görüntü kullanmak isterseniz de bu süre 30 saniyeye kadar çıkabiliyor. Web arayüzünün henüz video yüklemelerini kabul etmediğini belirtelim.
Video yükleyebilme özelliği şu an için belirli bölgeler ve kullanıcılar için aktifleştirilmiş durumda. Tüm kullanıcıların bu özelliğe erişebilmesi ise kısa bir süre sonra mümkün olacak. Özelliği hemen kullanmak isterseniz APK Mirror üzerinden Haritalar uygulamasının 9.60 numaralı sürümünü indirebilirsiniz.

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