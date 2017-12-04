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Yerli uyduyu uzaya yerli roket taşıyacak

Uyduların yerli roketler ile uzaya gönderilmesi için yürütülen Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi BURAK'ın fizibilite çalışmaları tamamlandı. BURAK projesi 2018 yılında başlatılacak.
1 yıl
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48
Uzay
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli uyduyu uzaya yerli roket taşıyacak
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi’nin fizibilite çalışmaları tamamlandı. BURAK ismi verilen proje 2018’de başlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı, yerli uyduların yerli roket ile fırlatılması için harekete geçti. BURAK projesi ile yerli imkânlarla uydu fırlatma teknolojisi ve sisteminin geliştirilmesi sağlanacak. Türkiye’nin uzaya bağımsız olarak erişim yapabilen ülkeler arasında yer alması için BURAK projesi önemli bir adım olarak gösteriliyor.

Fizibilite çalışmaları tamamlanan projenin 2018 yılında başlatılması planlanıyor. Uydunun önemli bileşenlerinden olan uydu itki motorları şuan yurt dışından tedarik ediliyor. BURAK projesi kapsamında geliştirilecek uydu itki motoru ve itki sistemleri, Türkiye’nin ürettiği gözlem uydularıyla haberleşme uydularında kullanılabilecek.


Uzay çalışmalarında destek almak için Japonya Uzay Ajansı (JAXA) ile işbirliği gerçekleştirildi. Söz konusu işbirliği çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer alan Japonya’ya ait KIBO modülünde, uydu ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek malzemelerin uzay kalifikasyonunun yapılabilmesi amacıyla test ve denet süreçleri başlatıldı.

Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilerek açık uzayda testlerine başlanılan malzemeler 2018'de tekrar Türkiye'ye getirilerek sonuçlar değerlendirilecek. Ayrıca 2018 ilk çeyreğinde yeni ekipmanlar da uzayda test edilmek üzere gönderilecek.

İTÜ Tarafından Geliştirilen Küp Uydu Uzaya Gönderilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte geliştirilen deneysel küp uydusu da Japonya Uzay Ajansı tarafından 2018’in başında yörüngeye bırakılacak. Düşük hacimli küp uyduların maliyeti daha düşük oluyor ve yörüngeye göndermek daha kolay oluyor. Uzay araştırmaları için küp uydular büyük önem arz ediyor.


http://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkiye-milli-uydusunu-kendisi-firlatacak/haber-685053 Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 1 yıl en beğenilen
Kaynak Akşam gazetesi ve 2023 projesi denince şüpheyle yaklaşmak gerek
1 Yanıt Yanıtla +45
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Kerim5100 1 yıl
Bu haberleri görünce beni bi gülme alıyor :D
1 Yanıt Yanıtla +35
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justaprogrammer 1 yıl
konu ac DH , `DOLAR SERT CAKILDI` adinda bir konu ac da tam olsun :)))))
ulan kendi diodunu uretemeyen devlet kendi roketini mi yapacak ? hele ki 5 10 seneye alttan gelecek imam hatip nesli ile
konu ac DH , `DOLAR SERT CAKILDI` adinda bir konu ac da tam olsun :)))))ulan kendi diodunu uretemeyen devlet kendi roketini mi yapacak ? hele ki 5 10 sene...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Red Wheelbarrow 1 yıl



Abd, Rusya, Çin, Japonya 60 yıldır boşuna uğraşıyor demekki

Adamlar 1 gecede roket yapmış hemide YERLI VE MİLLİ.
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hollowman_ 1 yıl
Türkiyede onlarca proje yürütlüyor ve onlarcası sonuçlanıp meyveleri alınıyor ama hala bu platformlarda utanmadan bu gelişme haberleriyle dalga geçilen yorumlar yapılıyor. bu ne saçma aşağılık kompleksidir.
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EmRe42TRK 1 yıl
Arkadaşım, benim senin ile veya onun ile bir sorunun yok, bu konu'da seni ilgilendirmiyor. Ben adamın imam hatip okuyarak bir yere gelmiş insanları küçümsediği için bu konuşmayı yaptım.
Yani gelip burda bana onun avukatlığını yapma, imam hatip'li mühendis olamazmış, enflasyonun niye arttığını bilmiyormuşum, falan diye boş konuşmalar yapmana gerek yok. O insanlar üniversite'de başarılı olur olmaz, seni veya beni ilgilendirmez, o insanların seçimi, bu mevzuyu'da uzatma gereği görmüyorum.
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tostu kaça kıstırin 1 yıl
roketi fabrika cikisli lpg li yapin..oraya kadar cok yakar
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ungalath 1 yıl
bu milletin evladı olmayanlar kendini çok güzel belli ediyorlar. Siz konuşun yapacak birileri çıkar.
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TetraYazilim 1 yıl
Bi tarafımıza uçak kaçmış, çıkarmaya roket yapıyorlar. Hala anlamadınız mı
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Assassino! 1 yıl
YERLİ ROKET mi? Nasıl bir şey o? Yeniyor mu?

Bunu da gördük ya...
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1ses1 1 yıl
İNŞALLAH !
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aybey 1 yıl
Az önce gök yüzünde yerli uçağımızı gördüm(!)
fazlaca şeye yakın görünmüyor musunuz?
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axesis 1 yıl
Yerli araba gibi olursa ekime olmazsa 2023 e olmasında .. Somut fabrikayı ne zaman gezicez ? nerde atıldı temeli . ? Sonuca bakmak lazımm her zaman... elimizde somut bişi olunca düşünürüz .
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