Yerli uyduyu uzaya yerli roket taşıyacak

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi’nin fizibilite çalışmaları tamamlandı. BURAK ismi verilen proje 2018’de başlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı, yerli uyduların yerli roket ile fırlatılması için harekete geçti. BURAK projesi ile yerli imkânlarla uydu fırlatma teknolojisi ve sisteminin geliştirilmesi sağlanacak. Türkiye’nin uzaya bağımsız olarak erişim yapabilen ülkeler arasında yer alması için BURAK projesi önemli bir adım olarak gösteriliyor.

Fizibilite çalışmaları tamamlanan projenin 2018 yılında başlatılması planlanıyor. Uydunun önemli bileşenlerinden olan uydu itki motorları şuan yurt dışından tedarik ediliyor. BURAK projesi kapsamında geliştirilecek uydu itki motoru ve itki sistemleri, Türkiye’nin ürettiği gözlem uydularıyla haberleşme uydularında kullanılabilecek.

Uzay çalışmalarında destek almak için Japonya Uzay Ajansı (JAXA) ile işbirliği gerçekleştirildi. Söz konusu işbirliği çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer alan Japonya’ya ait KIBO modülünde, uydu ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek malzemelerin uzay kalifikasyonunun yapılabilmesi amacıyla test ve denet süreçleri başlatıldı.

Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilerek açık uzayda testlerine başlanılan malzemeler 2018'de tekrar Türkiye'ye getirilerek sonuçlar değerlendirilecek. Ayrıca 2018 ilk çeyreğinde yeni ekipmanlar da uzayda test edilmek üzere gönderilecek.

İTÜ Tarafından Geliştirilen Küp Uydu Uzaya Gönderilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte geliştirilen deneysel küp uydusu da Japonya Uzay Ajansı tarafından 2018’in başında yörüngeye bırakılacak. Düşük hacimli küp uyduların maliyeti daha düşük oluyor ve yörüngeye göndermek daha kolay oluyor. Uzay araştırmaları için küp uydular büyük önem arz ediyor.

http://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkiye-milli-uydusunu-kendisi-firlatacak/haber-685053