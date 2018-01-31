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Yeteri kadar üretmiyoruz: 2017’de enerji ithalatı önemli derecede arttı

Türkiye'de enerji tüketimi sürekli artış gösteriyor. Tüketimin artmasıyla enerji ithalatı da artıyor. 2017'nin Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 35 daha fazla enerji ithal edildi.
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Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yeteri kadar üretmiyoruz: 2017’de enerji ithalatı önemli derecede arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’nin Aralık ayında bir önceki yılına aynı ayına göre yüzde 35,3 artış gösterdi. Aralık ayında 3 milyar 865 milyon 700 bin dolar enerji ithalatı gerçekleşti.

Enerji ithalatı kapsamında mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumların satışı dâhil ediliyor. 2016 yılının Aralık ayında yaklaşık 1 milyar dolar daha az enerji ithalatı gerçekleşmişti.

Doğalgaz ithalatının büyük bölümü Rusya'dan

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2017 Kasım Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre doğalgaz ithalatı yüzde 25,1 yani 1 milyar 1 milyon metreküp artış gösterdi. Kasım ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 679 milyon metreküple Rusya'dan alındı.

Kasım ayında doğalgaz tüketimi önceki yıla göre yüzde 20 artarak 5 milyar 325 milyon metreküpe ulaştı. Doğalgaz tüketiminin 2 milyar metreküpe yakın kısmını elektrik santrallerinin tüketimi oluştururken konut tüketimi de 1 milyar 185 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Enerjideki tüketimimizin önemli bölümünü ithal ediyoruz. Enerji ihracatı yapamasak bile ihtiyacımız kadar olanını üretmeliyiz. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması için YEKA kapsamında birtakım adımlar atıldı. Enerji tasarrufu sağlanması adına Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kabul edildi. 2017-2023 yılları arası için hazırlanan eylem planında belediyeleri, kurumların, özel şirketlerin ve vatandaşın uyması gereken tasarruf planları yer alıyor.


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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
"Vergi" varken üretmeye gerek yok bence :D
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kuruwa 1 yıl
82 lira kullanıp 160 fatura gelen ülkede şirketler alternatif enerjiye neden yatırım yapmadı nerde bu fazla alınan paralar
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1ses1 1 yıl
40 milyar dolar suriyelilere verdik. Verin altlarına elektrik üreten bisikletleri çevirip dursunlar bir katkısı olur.
40 milyar dolara kaç tane santral yapılırdı kaç . . .
40 milyar dolar suriyelilere verdik. Verin altlarına elektrik üreten bisikletleri çevirip dursunlar bir katkısı olur.40 milyar dolara kaç tane santral yapı...
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ImRoyal 1 yıl
Türkiye'de enerji üretimini güneşe dayayabilirsek Türkiye güneş zengini ilk ülke olabilir ama miskinliğin promote edildiği yani teşvik edildiği bir ülkede ne kadar çok bağımlılık yaratılırsa o kadar rahat eder yöneticiler. Aslında tüm yaşamlarını bu bağımlılık üzerine kurmuş kesimler devlet sisteminden uzaklaştırılabilirse Türkiye'de işle olumlu değişebilir. Atadan dededen fakir ve basit düşüncelerle siyasi tercihini seçen insanlarla hiç bir yere gidilmez. Daha nasıl evlenip sevişeceğini öğrenememiş bir milletten çok da şey beklememek gerek.
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Turkforce 1 yıl
Allah'ın izniyle saatleri 2 saat daha ileri alırsak daha da tasarruf sağlayacağız inşallah.
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HaydonunAbisi 1 yıl
Avrasya tüneline zam yaptılar ya
Ne üretmesi
Para azaldımı döşe vatandaşa gitsin.
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S.Vettel 1 yıl
Artmasının önemli sebeblerinin başında doğuda kaçak elektrikle bitcoin kazanlardan geliyodur pul olurda değeri bırakırlar bu boş işleri inşallah
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hollowman_ 1 yıl
Heslere HAYIR, Nükleer tehlikeli ona da HAYIR, Termik santrale zaten HAYIR, biraz da hiçbir zaman enerji sürekliliğini sağlayacak düzeyle merkezi sistem olamayacak GES ve RES'leri öveyim, oh tamamladım cahilce duyar kotamı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Portraitclub 1 yıl hollowman_
hollowman_
Heslere HAYIR, Nükleer tehlikeli ona da HAYIR, Termik santrale zaten HAYIR, biraz da hiçbir zaman enerji sürekliliğini sağlayacak düzeyle merkezi sistem olamayacak GES ve RES'leri öveyim, oh tamamladım cahilce duyar kotamı.

Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. İyi ki geçtin dünyadan sahi, ya doğmasaydın?
Nazım Hikmet
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alemburda34 1 yıl
Doğuda ohhh bitcoin üretmeye devam...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Rusya'nın çok sağlam bir psikiatri bilimi vardır. Bizim de olmadan, değil ürün(arz), talep bile belirleyemeyiz. Tüketir tüketir, sefaletimizi unutmaya yelteniriz. Tabii, rüya da bir yere kadar.
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Jon SNOW 37 1 yıl
Karbon ve Hidrojen birleştirsek tepkimeye soksak yanıcı doğalgaz türevi bir ürün üretebilsek Doğalgaz ithalat etmeye gerek kalmazdı
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Mete Can Karahasan 1 yıl Jon SNOW 37
O dediğin 800 derecede oluyor canım. Katalizör mü buldun?
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TIGERSHARK 1 yıl Jon SNOW 37
Jon SNOW 37
Karbon ve Hidrojen birleştirsek tepkimeye soksak yanıcı doğalgaz türevi bir ürün üretebilsek Doğalgaz ithalat etmeye gerek kalmazdı

galiba hidrojen yakıttan bahsediyorsunuz değil mi ?
bildiği kadarı ile hidrojen yakıt elde edebilmek için doğalgaza ihtiyacınız var oda yine yurt dışına gitmeye gerek var ve en ekonomik yöntemi bile şu anki yakıtlardan daha pahalıya maal oluyor diye biliyorum
Ben devletin yerinde olsam bütün kktc yi güneş panelleri ile doldurur elde ettiğim enerjiyi deniz altı kabloları ile Türkiye ye taşırım başlangıçta maliyetli olur ama uzun vadede parasını çıkarır
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10ff 1 yıl
önce kaçak kullanıma engel olsun beyefendiler. ottan böcekten vergi çıkarmakla olmuyor.
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java 1 yıl
Enerji ithalatı kapsamında mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumların satışı dâhil ediliyor.
Haberi okumadan sanki ülkede üretilebilir bir şeymiş gibi herşeye bahane bulanlar yazmış gene...
Enerji ithalatı derken petrol ve doğalgazdan bahsediliyor... Olayda bir gariplik yok, rezervi olmayan ürünü üretemezsiniz...
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