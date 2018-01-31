Yeteri kadar üretmiyoruz: 2017’de enerji ithalatı önemli derecede arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’nin Aralık ayında bir önceki yılına aynı ayına göre yüzde 35,3 artış gösterdi. Aralık ayında 3 milyar 865 milyon 700 bin dolar enerji ithalatı gerçekleşti.

Enerji ithalatı kapsamında mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumların satışı dâhil ediliyor. 2016 yılının Aralık ayında yaklaşık 1 milyar dolar daha az enerji ithalatı gerçekleşmişti.

Doğalgaz ithalatının büyük bölümü Rusya'dan

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2017 Kasım Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre doğalgaz ithalatı yüzde 25,1 yani 1 milyar 1 milyon metreküp artış gösterdi. Kasım ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 679 milyon metreküple Rusya'dan alındı.

Kasım ayında doğalgaz tüketimi önceki yıla göre yüzde 20 artarak 5 milyar 325 milyon metreküpe ulaştı. Doğalgaz tüketiminin 2 milyar metreküpe yakın kısmını elektrik santrallerinin tüketimi oluştururken konut tüketimi de 1 milyar 185 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Enerjideki tüketimimizin önemli bölümünü ithal ediyoruz. Enerji ihracatı yapamasak bile ihtiyacımız kadar olanını üretmeliyiz. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması için YEKA kapsamında birtakım adımlar atıldı. Enerji tasarrufu sağlanması adına Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kabul edildi. 2017-2023 yılları arası için hazırlanan eylem planında belediyeleri, kurumların, özel şirketlerin ve vatandaşın uyması gereken tasarruf planları yer alıyor.