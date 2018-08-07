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Yönetmensiz kalan Minecraft filmi ertelendi

Bir süredir hazırlık aşamasında olan Minecraft filmini yönetmesi beklenen Rob McElhenney, projeden ayrıldığını açıkladı. McElhenney'nin ayrılık kararı sonrası filmin vizyon tarihi ertelendi.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en popüler oyunlarından Minecraft'ı sinemaya uyarlamak için hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, yapım sürecinde ciddi sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor. 2019'un mayıs ayında vizyona girmesi planlanan Minecraft filmi, yönetmen değişikliği nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.
Warner Bros, 2015 yılında filmi yönetmesi için Rob McElhenney ile anlaşmıştı. Kült komedi dizisi It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı ve yıldızlarından bir olarak tanınan McElhenney, projeden ayrıldığını açıkladı. McElhenney'in ayrılık kararının ardından harekete geçen Warner Bros, kamera arkasında önemli değişiklikler yaptı.
Stüdyo, Minecraft filminin senaryosunu kaleme alması için Aaron ve Adam Nee ikilisi ile anlaştı. Daha önce Rob McElhenney ve Jason Fuchs (Wonder Woman) tarafından hazırlanan senaryonun yerine Aaron ve Adam Nee'nin kaleme alacağı yeni senaryo kullanılacak.
Kamera arkasında yaşanan bu değişikler sonrası 2019'un mayıs ayındaki vizyon tarihine yetişmeyecek Minecraft filmi için yeni bir gösterim tarihi henüz açıklanmadı.

https://variety.com/2018/gaming/news/minecraft-movie-delay-director-leaves-1202896222/ Yorum Yaz
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Kartal Göz 9 ay en beğenilen
Minecraft'ın nesini filme çevireceklerdi çok merak ediyorum. Ayrıca evet popülaritesi gitti. Bu film çekilene, montajlanana kadar oyunun adı unutulur.
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Rachsuchtig 9 ay
Oyun popüleriresi geçti iptal etsinler toptan
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solidsnake99 9 ay
Filmi yapılabilecek o kadar oyun varken minecraftı seçmek hataydı zaten. İptal etsinler bari
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Ohol Oula 9 ay
Bari GTA filmi çekin be. Will Smith'i koyun başrole önüne gelene sıksın
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Rebellion87 9 ay
2015 te anlaşmışlar yönetmenle nerdeyse 4 yıl olacak moktan birşeyin filmini çekememişler.Sanki oskarlık yapım çekecekler...
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Moving On 9 ay
Oyunun popülaritesi gitti de böyle bir film çekerlerse iyice biter, oyunun film çekilecek bir konusu yok ki, her oyunun filmi çekilecek diye bir şey yok.
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Paul Muaddib 9 ay
90 lardaki o hava artık yok. konusu şimdiden belli film sektörü çok kötü iye gidiyor
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Kartal Göz 9 ay en beğenilen
Minecraft'ın nesini filme çevireceklerdi çok merak ediyorum. Ayrıca evet popülaritesi gitti. Bu film çekilene, montajlanana kadar oyunun adı unutulur.
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cengizhan72 9 ay
Verin çocuklara yönetsinler.Bizim evde yat minecraft, kalk minecraft.
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Rachsuchtig 9 ay
Oyun popüleriresi geçti iptal etsinler toptan
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