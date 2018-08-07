Yönetmensiz kalan Minecraft filmi ertelendi

Son yılların en popüler oyunlarından Minecraft'ı sinemaya uyarlamak için hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, yapım sürecinde ciddi sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor. 2019'un mayıs ayında vizyona girmesi planlanan Minecraft filmi, yönetmen değişikliği nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.

Warner Bros, 2015 yılında filmi yönetmesi için Rob McElhenney ile anlaşmıştı. Kült komedi dizisi It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı ve yıldızlarından bir olarak tanınan McElhenney, projeden ayrıldığını açıkladı. McElhenney'in ayrılık kararının ardından harekete geçen Warner Bros, kamera arkasında önemli değişiklikler yaptı.

Stüdyo, Minecraft filminin senaryosunu kaleme alması için Aaron ve Adam Nee ikilisi ile anlaştı. Daha önce Rob McElhenney ve Jason Fuchs (Wonder Woman) tarafından hazırlanan senaryonun yerine Aaron ve Adam Nee'nin kaleme alacağı yeni senaryo kullanılacak.

Kamera arkasında yaşanan bu değişikler sonrası 2019'un mayıs ayındaki vizyon tarihine yetişmeyecek Minecraft filmi için yeni bir gösterim tarihi henüz açıklanmadı.

https://variety.com/2018/gaming/news/minecraft-movie-delay-director-leaves-1202896222/