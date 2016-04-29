Yonga devleri, ARM Artemis mimarisine yöneliyor

Şimdiye kadar standart mimarisi için de en güçlü olarak Cortex-A72 çekirdeğini kullanıma sunan ARM’ın, bu yıl için henüz bir duyurusu mevcut değil. Geçtiğimiz yıl Artemis adında yeni bir mimari tanıtan firmanın, yıl içerisinde nihai şekli vermesi bekleniyor.

Artemis mimarisi, firmanın 10nm sürecine geçişteki ilk adımını temsil ediyor. Cortex-A72 çekirdeğine göre daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunması beklenen Artemis mimarisinin ne tür bir isimlendirme kullanacağı bilinmiyor. ARM genelde tek sayıları tercih ettiği için, Cortex-A9x tarzında bir isimlendirme ile karşılaşabiliriz. ARM Artemis ile, üst seviye akıllı telefonların daha performanslı hale geleceğini söyleyebiliriz.

Bazı kaynaklar, yonga devlerinin ARM Artemis çekirdeği için şimdiden sıraya geçtiğini ifade ediyor. Çin’in en büyük yonga tasarımcılarından birisi haline gelen Huawei, yeni mimariyi kullanmaya oldukça istekli. Firmanın muhtemelen bu yıl sonlarında veya gelecek yıl karşımıza çıkacak Kirin 960 yonga setinin, bu mimariyi temel alacağı iddia ediliyor.

ARM Artemis çekirdeği ile birlikte Cortex-A53 çekirdeğini kullanacak olan Huawei, farklı olarak 16nm sürecinde kalacak. ARM Artemis, en iyi verimini 10nm mimarisinde sunuyor ancak anlaşılan Huawei, TSMC’nin şu an en iyi olduğu 16nm üretim geometrisini bırakmak istemiyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei Honor 5C resmiyet kazandı"

Döneminin en iyi yonga setlerinden birisi olması beklenen Kirin 960 için ilk olarak hangi akıllı telefon modeli belirlendi bilinmiyor. Huawei Mate 9 şimdilik bunun için en iyi aday. Geçen yıl sonlarında da Huawei Mate 8 modeli, Kirin 950 yonga seti ile en güçlü Android akıllı telefon olarak karşımıza çıkmıştı.

Artemis için ayrıca Helio X30 yonga setinin de ismi geçiyor. Cortex-A72 yerine 2.8GHz saat hızında çalışan iki Artemis çekirdeğini kullanacağı ifade edilen X30, iddialara göre AnTuTu üzerinde 180 000 seviyelerine ulaştı ve Snapdragon 820 yonga setini geride bıraktı. 10nm üretim süreci sayesinde, Helio X30, MediaTek’in beklenen çıkışını yapmasına sebep olabilir.

Samsung, Apple, Qualcomm gibi tasarımcılar artık özelleştirilmiş çekirdeklere yöneldikleri için, Artemis mimarisine yakın durmayabilir. Bu bakımdan MediaTek, LeadCore, Huawei, Allwinner gibi Asyalı tasarımcıların Artemis mimarisine ilgi göstereceği düşünülüyor.