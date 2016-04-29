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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yonga devleri, ARM Artemis mimarisine yöneliyor

ARM’ın bu yıl kullanıma sunması beklenen yeni Artemis mimarisi için, pek çok yonga tasarımcısının ismi geçmeye başladı. Huawei ve MediaTek, bunlardan ikisi.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimdiye kadar standart mimarisi için de en güçlü olarak Cortex-A72 çekirdeğini kullanıma sunan ARM’ın, bu yıl için henüz bir duyurusu mevcut değil. Geçtiğimiz yıl Artemis adında yeni bir mimari tanıtan firmanın, yıl içerisinde nihai şekli vermesi bekleniyor.

Artemis mimarisi, firmanın 10nm sürecine geçişteki ilk adımını temsil ediyor. Cortex-A72 çekirdeğine göre daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunması beklenen Artemis mimarisinin ne tür bir isimlendirme kullanacağı bilinmiyor. ARM genelde tek sayıları tercih ettiği için, Cortex-A9x tarzında bir isimlendirme ile karşılaşabiliriz. ARM Artemis ile, üst seviye akıllı telefonların daha performanslı hale geleceğini söyleyebiliriz.

Bazı kaynaklar, yonga devlerinin ARM Artemis çekirdeği için şimdiden sıraya geçtiğini ifade ediyor. Çin’in en büyük yonga tasarımcılarından birisi haline gelen Huawei, yeni mimariyi kullanmaya oldukça istekli. Firmanın muhtemelen bu yıl sonlarında veya gelecek yıl karşımıza çıkacak Kirin 960 yonga setinin, bu mimariyi temel alacağı iddia ediliyor.

ARM Artemis çekirdeği ile birlikte Cortex-A53 çekirdeğini kullanacak olan Huawei, farklı olarak 16nm sürecinde kalacak. ARM Artemis, en iyi verimini 10nm mimarisinde sunuyor ancak anlaşılan Huawei, TSMC’nin şu an en iyi olduğu 16nm üretim geometrisini bırakmak istemiyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor 5C resmiyet kazandı"

Döneminin en iyi yonga setlerinden birisi olması beklenen Kirin 960 için ilk olarak hangi akıllı telefon modeli belirlendi bilinmiyor. Huawei Mate 9 şimdilik bunun için en iyi aday. Geçen yıl sonlarında da Huawei Mate 8 modeli, Kirin 950 yonga seti ile en güçlü Android akıllı telefon olarak karşımıza çıkmıştı.

Artemis için ayrıca Helio X30 yonga setinin de ismi geçiyor. Cortex-A72 yerine 2.8GHz saat hızında çalışan iki Artemis çekirdeğini kullanacağı ifade edilen X30, iddialara göre AnTuTu üzerinde 180 000 seviyelerine ulaştı ve Snapdragon 820 yonga setini geride bıraktı. 10nm üretim süreci sayesinde, Helio X30, MediaTek’in beklenen çıkışını yapmasına sebep olabilir.

Samsung, Apple, Qualcomm gibi tasarımcılar artık özelleştirilmiş çekirdeklere yöneldikleri için, Artemis mimarisine yakın durmayabilir. Bu bakımdan MediaTek, LeadCore, Huawei, Allwinner gibi Asyalı tasarımcıların Artemis mimarisine ilgi göstereceği düşünülüyor. 

 

http://wccftech.com/huawei-kirin-960/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
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Guaire 3 yıl en beğenilen
Hangi paralel evrende ARM, Artemis'i tanıttı acaba? Bu kod isme sahip yeni bir CPU mimarisinin geleceğini söylemek tanıtmak mı sayılıyor? Bu yeterliyse Artemis'ten de daha güçlü olacak Ares ve Prometheus'u da tanıttı diyebiliriz. Tanıtım Cortex-A72'de yapıldığı gibi olur. Bu yılın sonuna doğru kullanılabilir olması müşterilerine tanıtıldığını gösterse de kamuoyuna yapılmış bir tanıtım yok. Cortex-A72 tanıtılmadan önce 3 müşterisinin lisans aldığı haberleri çıkmıştı.

Huawei 16nm'yi bırakmak mı istemiyor, yoksa yıl bitmeden Artemis'i kullanıp avantaj mı sağlamak istiyor? 10nm yüksek hacimli üretim gelecek yıla sarkacağı için 16nm ile erknden -yıl sonundan birkaç ay önce yetişecek şekilde- Mate 9 ile birlikte gelecek yeni Kirin çipsetiyle rakiplerine karşı avantaj sağlayacaktır.

ARM sıraya dizmiş yeni CPU mimarilerini.

Qualcomm'un daha önceden yaptığı ise Krait mimarisini hız aşırtmayla ısıtıp ısıtıp yeniden pazarlamaktı. Bu yılın sonuna yine hız aşırtmalı Kryo'dan başka bir planı yok gözüküyor. Gelecek sene bu aylarda ise Kryo çekirdeklerini 4'ten 8'e çıkaracağı konuşuluyor. Muhtemelen 2017 sonuna doğru da hız aşırtmalı 8 çekirdekli Kryo ile devam ederler. Yani 2 sene daha bir gelişme olması zor.

Samsung'un ne yapacağını kestirmek biraz daha güç, ama Note 6 için Exynos 8890 ile yetinmesi muhtemel görünüyor. Gelecek yıl ne olacağı ise meçhul.

Diğerleri ARM'ın temposuna ayak uydurmakta zorluk çekecek. Adamlar artık her sene mimari yeniliyor.
Hangi paralel evrende ARM, Artemis'i tanıttı acaba? Bu kod isme sahip yeni bir CPU mimarisinin geleceğini söylemek tanıtmak mı sayılıyor? Bu yeterliyse Artemis...
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zdniz 3 yıl
Birileri yapsın yeni mimariyi yoksa Qualcomm aynı mimariyi ısıtıp ısıtıp önümüze sunar yapmayada başladı bile. Ama mecburen 8 çekirdeğe geçiçek yoksa geri kalır çünkü vulkan mimarisi çoklu çekirdek destekliyor artık mecbur kaldı gibi bişey.
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stalker(1979) 3 yıl
KalemKolik

Umarım ciddi bir performans artışı olur. Şuan android tarafında en güçlü tek çekirdek cpu performansı 2250 civarı puan alıyor. Eğer tek çekirdek performansı 3500 civarına çıkarsa muazzam olur. Gpu tarafı ise ne yazıkki zayıf. Mali ile olmayacağı 2 yıldır kabak gibi ortada. 880 mp12 bile ezilirken özellikle firmalar kendi özelleştirilmiş gpularını hazırlasa iyi eder. Samsung tarafından gpu olarak ciddi ataklar bekliyorum sanırım en erken 2018de kendi özelleştirilmiş gpularını kullanacak.

Aynen öyle mali'yi 12 çekirdek bile kurtaramıyor ne yazık ki.

Samsung'un acilen kendi Gpu'sunu geliştirmesi lazım. Olmuyor bu mali ile
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Guaire 3 yıl
Hangi paralel evrende ARM, Artemis'i tanıttı acaba? Bu kod isme sahip yeni bir CPU mimarisinin geleceğini söylemek tanıtmak mı sayılıyor? Bu yeterliyse Artemis'ten de daha güçlü olacak Ares ve Prometheus'u da tanıttı diyebiliriz. Tanıtım Cortex-A72'de yapıldığı gibi olur. Bu yılın sonuna doğru kullanılabilir olması müşterilerine tanıtıldığını gösterse de kamuoyuna yapılmış bir tanıtım yok. Cortex-A72 tanıtılmadan önce 3 müşterisinin lisans aldığı haberleri çıkmıştı.

Huawei 16nm'yi bırakmak mı istemiyor, yoksa yıl bitmeden Artemis'i kullanıp avantaj mı sağlamak istiyor? 10nm yüksek hacimli üretim gelecek yıla sarkacağı için 16nm ile erknden -yıl sonundan birkaç ay önce yetişecek şekilde- Mate 9 ile birlikte gelecek yeni Kirin çipsetiyle rakiplerine karşı avantaj sağlayacaktır.

ARM sıraya dizmiş yeni CPU mimarilerini.

Qualcomm'un daha önceden yaptığı ise Krait mimarisini hız aşırtmayla ısıtıp ısıtıp yeniden pazarlamaktı. Bu yılın sonuna yine hız aşırtmalı Kryo'dan başka bir planı yok gözüküyor. Gelecek sene bu aylarda ise Kryo çekirdeklerini 4'ten 8'e çıkaracağı konuşuluyor. Muhtemelen 2017 sonuna doğru da hız aşırtmalı 8 çekirdekli Kryo ile devam ederler. Yani 2 sene daha bir gelişme olması zor.

Samsung'un ne yapacağını kestirmek biraz daha güç, ama Note 6 için Exynos 8890 ile yetinmesi muhtemel görünüyor. Gelecek yıl ne olacağı ise meçhul.

Diğerleri ARM'ın temposuna ayak uydurmakta zorluk çekecek. Adamlar artık her sene mimari yeniliyor.
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Doom II 3 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

KalemKolik

Umarım ciddi bir performans artışı olur. Şuan android tarafında en güçlü tek çekirdek cpu performansı 2250 civarı puan alıyor. Eğer tek çekirdek performansı 3500 civarına çıkarsa muazzam olur. Gpu tarafı ise ne yazıkki zayıf. Mali ile olmayacağı 2 yıldır kabak gibi ortada. 880 mp12 bile ezilirken özellikle firmalar kendi özelleştirilmiş gpularını hazırlasa iyi eder. Samsung tarafından gpu olarak ciddi ataklar bekliyorum sanırım en erken 2018de kendi özelleştirilmiş gpularını kullanacak.

Aynen öyle mali'yi 12 çekirdek bile kurtaramıyor ne yazık ki.

Samsung'un acilen kendi Gpu'sunu geliştirmesi lazım. Olmuyor bu mali ile


kolay mı gpu geliştirmek yılların inteli başaramadı bugün minik minik cpuların yanında bir şeyler yapmaya çalışıyor hala, bu iş ancak bir firmayı satın alıp teknoloji transferi yaparsa olur yada lisans alıp bu mali birimleri üzerine çalışmalar yapılabilinir yoksa çok zor.
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KalemKolik 3 yıl
Umarım ciddi bir performans artışı olur. Şuan android tarafında en güçlü tek çekirdek cpu performansı 2250 civarı puan alıyor. Eğer tek çekirdek performansı 3500 civarına çıkarsa muazzam olur. Gpu tarafı ise ne yazıkki zayıf. Mali ile olmayacağı 2 yıldır kabak gibi ortada. 880 mp12 bile ezilirken özellikle firmalar kendi özelleştirilmiş gpularını hazırlasa iyi eder. Samsung tarafından gpu olarak ciddi ataklar bekliyorum sanırım en erken 2018de kendi özelleştirilmiş gpularını kullanacak.
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