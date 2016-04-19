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Youtube 360 derece canlı yayın desteği sunmaya başladı

Video denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz Youtube. Önemli servis yeni hizmetiyle birlikte canlı yayın ve 360 video desteğini bir araya getiriyor.
3 yıl
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1
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Her gün binlerce videonun eklendiği devasa video platformu Youtube trende uygun adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce canlı yayın desteği ve 360 derecelik videoları bünyesine barındıran hizmet şimdi bu işi işlemi tek bir seferde yapmaya hazırlanıyor. 
Yeni 360 derecelik canlı yayın desteği sayesinde artık sanal gözlükleri anlık aktivitelerde kullanabileceğiz. 360 derecelik sanal gerçeklik yayını ilk kez geçtiğimiz günlerde düzenlenen Coachella festivalinde denendi. Canlı yayın sayesinde etkileşim ve sanal gerçeklik hissiyatı da bir üst seviyeye taşınmış durumda.
Bir diğer güzel sebep ise 360 derecelik canlı yayın deneyiminin bütün VR kasklar ile elde edilebiliyor olması. Google'ın uygun fiyatlı Cardboard'ından pahalı VR setlere kadar her ürün bizi canlı yayınlanan sanal ortama götürebiliyor. Henüz dairesel biçimde yayın yapacak çok fazla kişi mevcut değil, ancak ilerleye dönemlerde bu durumun tersine döneceği aşikar.

http://www.engadget.com/2016/04/18/youtube-360-degree-live-video/ Yorum Yaz
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