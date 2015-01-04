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Youtube videolarını izleyerek öğrenme yeteneğine sahip yeni bir robot geliştirildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Maryland Üniversitesi Araştırma merkezi yeni geliştirdikleri kendi kendine öğrenebilen robotu duyurdu. Bu robotu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise yeni şeyler öğrenmek için Youtube'da ki videoları kullanabilmesi.

"Derin öğrenme" şeklinde adlandırılan bir yapay zeka geliştirmesine sahip robot öğrenmek için video,fotoğraf,ses gibi yöntemleri kullanabiliyor. Araştırmacılar izlediği videolardan ve gördüğü fotoğraflardan nesneleri tanımlayabilen robotu eğitmek için insanların yemek yaptığı 88 Youtube videosunu seçerek robotun yemek yapabilmesi için bir veri tabanı oluşturmuş durumda. Videoları izleyen robot insanların nesneleri kullanım şekillerini inceleyerek nasıl kullanacağını da öğrenebiliyor, ayrıca yemek yaparken yapılan eylemleri de taklit edebiliyor.

Robotun ileri tarihlerde öğrenmek için videoları kendi seçebileceği, Youtube dışında başka internet servisleriyle de yapay zekasını geliştirebileceği düşünülüyor. Şimdilik sadece yemek yapmak için geliştirilen robot'un ileri düzeye ulaşan yapay zekası insana zarar verebilecek eylemlerin de öğretilebileceği şüphesini akıllara getiriyor.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Yapın yapın.Helal olsun
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Yürüyenİnsancık 4 yıl
youtube izleyerek değil video izleyerek
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alemburda34 4 yıl
Helal olsun valla.. Sabit değil gelişime açık öğrenebilen robot bu teknolojileri birleştirirlerse bu gidişle ortaya bir iron man çıkacak
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XQS 4 yıl
Aga bu robot bizi keser adamlar calisiyor harbi ayrica cift karakter tartismaya gerek yok haber yapiliyor sonucta
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LM10yusuf 4 yıl
Saçma bir robot yapmışlar
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DH Misafiri 4 yıl
Bir şeyleri öğrenebilen robotları geliştirmeyin ya. Sonra bilim kurgu filmlerinde olan sahneler yaşanırsa hiç şaşırmayın :)
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DH Misafiri 4 yıl
abi yumurta kırıyormu ? yooo o ellerle olmaz. bitti battı proje :))
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N. Chomsky 4 yıl

Skynet gelmiş de haberimiz yok.
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ilker90 4 yıl
-compiter "zıtt" nedir ? :)))) o aklıma geldi şimdi
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1BilimAdamı 4 yıl
Youtube,ı değil interneti kullanabildiği zaman sonumuz gelecek
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